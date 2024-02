Las letras chiquitas de la ciudad

Cuando deambulas por las calles de esta Ciudad Juárez te encuentras con contradicciones escandalosas, como un local de comercio de licores a un lado de una escuela, locales de “diversión para adultos muy cenca de éstas, así como establecimientos de venta de gasolina y combustibles enclavados en plana zona habitacional. Pero también hay otras casi imperceptibles que guardan el mayor silencio posible para pasar desapercibidas.

Es muy frecuente que en los cruceros se utilicen postes de infraestructura -sí, para almacén gratis de cables a costa de nuestra vista- como el mejor y más visible lugar para promover todo tipo de eventos y servicios: conciertos, plomería, herrería ¡hasta limpias y lecturas de tarot! Por supuesta también para anunciar ventas de casas y terrenos. Así que para mejor pasar el tiempo en espera de que aparezca la luz verde hay dos cosas en las que nos distraemos: dar un vistazo al celular, o revisar la variada y colorida oferta de “avisos clasificados”, cada una diferente según el sector que se recorra.

Siempre en el chisme que nos es de interés, llamó mi atención un letrero en el que se anunciaba la venta de un terreno adecuado “para departamentos y/o bodega”. ¡Ah, caray! Fue lo primero que se me vino a la mente ¿cómo puede ser que se ofrezca un mismo terreno para dos usos que, en principio son incompatibles? Si se trata de un predio cuyo uso de acuerdo con la Carta Urbana es habitacional los equipamientos de tipo vecinal pueden ser compatibles, porque no todos lo son, como tampoco lo son una larga lista de servicios distritales: tiendas de autoservicio, venta de materiales de construcción, farmacias de más de 200 metros cuadrados, talleres mecánicos, pero ¿bodegas?

En el Plan de Desarrollo Urbano Sostenible para el centro de población, en la tabla dedicada a establecer la compatibilidad de los usos de suelo claramente se muestra que entre los predios que se destinan a uso habitacional y aquellos destinados a bodegas y almacenes hay plena incompatibilidad. Sin lugar a duda se puede entender que esta prohibición se refiera a aquellas destinadas a guardar vehículos, llantas, productos perecederos y madera, pero también se incluyen aquellas que almacenan productos duraderos y, en el mismo documento, se indica que deberán ubicarse sobre vías principales. Así que bodegas en áreas habitacionales ¡ni pensarlo!

Ahora bien, si se trata de un predio cuyo uso permita servicios generales, como pudiera ser el caso de las bodegas, el uso habitacional pudiera permitirse si y solo sí existiera un área de amortiguamiento entre vías principales y zonas industriales vecinas y se estaría hablando de suelos de uso mixto SH, para el caso de habitación y servicios, en un corredor urbano, o MX, en el caso de habitación, servicios e industria.

Todo lo anterior viene a colación porque la mayoría de las personas cree que al poseer un terreno se puede construir en él lo que personalmente mejor convenga, más no es así. O al menos, no debiera ser así. Ya he mencionado algunos ejemplos del no debiera… pero es, y créame, lastimosamente abundan en nuestras calles. El suelo, en términos de ordenamiento territorial, es un bien que pertenece a todos y por ello mismo debe dársele en mejor uso para bien común, aun cuando se le conceda la propiedad a un particular.

Es por ello por lo que atrás de ese pequeño letrero que pendía en un poste hay tantas hipótesis que pudiéramos imaginar. La primera pudiera ser total ignorancia el dueño que solo se limitó a considerar las dimensiones de su propiedad para sugerir ciertos usos. Otra, que sabiendo el menudo problema que tenía dado el uso asignado y su ubicación, como lo comenté párrafo arriba, quisiera deshacerse de él pasándole el embrollo a un incauto: he conocido quienes creyendo haber comprado un bien inmobiliario se han encontrado que no pueden desarrollarlo a no ser que se caiga en temas indecibles -pero no improbables- como el cohecho. ¡Hasta en zonas de riesgo se han urbanizado! O se lucra, se colude, se es cómplice, o se estafa.

¿Qué haría usted si en el terreno frente a su casa se construyen alegres locales en donde la música y el olor a fritangas “le ameniza” su vida todas las noches? ¿Le gustaría que la casa del vecino se transformara en un taller automotriz que invade la calle y ver gente entrando y saliendo todo el día? ¿Le encantaría que el tianguis se instalara todos los fines de semana limitando la privacidad de su hogar? ¿Y qué tal las clínicas veterinarias a un lado de su casa? Esos, y otros más importantes que impactan a todos, como la especulación, son las “letras chiquitas” inherentes a los usos del suelo…

