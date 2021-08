Las jugarretas de Tláloc

Se dice que las ciudades son el mejor invento del hombre, más siempre he tenido problemas para aceptar tal afirmación. En mí interior algo me alerta porque de entrada el hecho mismo de concebirlo como un invento, me aterra. Concebirlas como tal, un invento, supone en sí misma su naturaleza artificial y un buen dejo de vacíos abiertos a la maniobra.

Y al ser esto así, se abre la paradoja. Para la mayoría de los humanos la ciudad -el más importante objeto artificial en esencia- es el entorno “natural” por excelencia que conocemos para desarrollar nuestra vida y, más aún, lo es hasta el límite de que es el único ámbito que tenemos, más o menos dominado, para sobrevivir.

Me pregunto ¿Qué pudo haber pasado para que este algo esencialmente artificial, la ciudad, se haya convertido en lo más natural para el hombre? Suele suceder que las respuestas las tenemos tan cerca, que no las vemos.

Como todo invento, las ciudades tienen autores, fueron creadas. Hubo un antes en el que no existían: una serie de ideas y eventos fueron tejiéndolas hasta lo que ahora vemos. Son el espacio para la convivencia. Se producen, se diseñan en principio para generar bienestar y satisfacer la necesidad de estar y obtener ventajas unos con otros.

Vistas las ciudades así, como el invento más inteligente que los humanos han hecho sobre la faz de la tierra a lo largo del tiempo, vuelvo al aquí y ahora para preguntarme ¿Por qué Ciudad Juárez es así?

¿A quién se le debe la patente de los asentamientos irregulares en zonas de riesgo que se desmoronan ante las lluvias? ¿Y de los fraccionamientos enteros construidos a sabiendas de que son zonas inundables? ¿Por qué en tiempos de lluvia la ciudad es una suerte de laberinto con exasperantes callejones sin salida? ¿Quién se adjudica la idea de las fuentes de agua negra que brotan por las alcantarillas del drenaje colapsado? ¿Y de la basura que corre libre por las calles? ¿Del arrebato por el sorpresivo hundimiento? Y también por el indeseado y a la vez esperado hoyanco, las crisis de sanidad, los problemas de movilidad, la falta de suministro de agua… las calles oscuras.

¿Nombres? Podemos mencionar algunos. ¿Manos escondidas? Las hay más.

Como nos gusta y está de moda hacerlo intentamos encontrar culpables y exhibir sus nombres en el medallero de la corrupción. Ciertamente muchos lo merecerían y con gusto a muchos nos gustaría verlos pagar sus faltas. Pero no menos culpables son los ocultan las manos para disimular la suya. Ni tampoco quienes desviamos la mirada para no darnos por enterados de que somos parte del problema.

Finalmente, somos los mismos juarenses, unos más y otros menos, los que hemos hecho algunas triquiñuelas que nos hacen cómplices de las jugarretas a las que Tláloc nos ha sometido los últimos días. Es el resultado de la mano del hombre, de los ciudadanos juarenses, lo que ha hecho que Juárez sea como es, no hay duda.

Habría que preguntar a quienes viven en Pradera Dorada si se inundaban antes de que a otros ciudadanos juarenses se les ocurriera (mal) construir alrededor… que platiquen con quienes viven hacia el sur de la ciudad, en la zona de El Barreal, para ver qué piensan de aquellos empresarios que, conociendo las condiciones del suelo, (in) conscientemente construyeron sus casas a sabiendas de que tarde o temprano se inundarían; y los muros de contención de obra pública mil veces construidos y una más derrumbados que solo hablan de corrupción.

Y así, pasamos la vida: clamando por calma cuando Tláloc juguetea. Más Tláloc no es el culpable de nuestros pesares. Él no hizo los diques que se desbordan ni cambió el cauce de los arroyos; tampoco se divierte viéndonos exasperados entre los laberintos que complican la movilidad en la ciudad y nos obligan a pasar por las soberanas lagunas que corren sobre las calles aún disponibles para circular; él no pagó por pavimento de mala calidad que desaparece tras dos o tres temporadas de lluvia; ni hizo los hoyancos ocultos debajo de los charcos. Tampoco nos obliga pasar por alto reglamentos y buenas prácticas.

Sí, podemos exhibir los nombres quienes han hecho todo esto, pero… que no se nos olvide poner nuestro nombre en algún lugar de la lista. Después de ver la lluvia, de disfrutarla y un poco padecerla… Vuelvo a preguntar: siendo la ciudad el mejor invento de la humanidad ¿quién tiene la patente de Ciudad Juárez? ¡Habría que reclamarle! La verdad no se ha visto muy inteligente, que digamos.