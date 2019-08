• Las fotos lo muestran en plan de sucesión





• Ni disculpas por plantón en Carrera de la Amistad





• Falló en contener las ambiciones de Aparicio





• Diputados en riesgo de caer en desacato





Los tiempos cambian y las costumbres también. Anclado por la aletargada dinámica de su propio partido, Javier Corral ha buscado hacer suficientemente notoria su buena relación con Armando Cabada.

Llegó a Juárez el gobernador del estado con la chequera por delante y firmando los “apoyos” para la ciudad por algo así como seis mil millones de pesos. Eso dijo durante la presentación de su tardío plan de inversión 2019-2021. Se refirió al alcalde juarense como su amigo y también como alguien “echado para adelante”. Inesperadas pero no casuales flores.

El sábado por la tarde noche allá en la ahora región vinícola del estado, Encinillas, hubo la tradicional vendimia anual del empresario Eloy Vallina. Estuvo ahí lo más selecto de la clase política y empresarial de la entidad.

La miradas se concentraron, desde luego, en la mesa principal, ocupada por Corral Jurado, su esposa doña Cinthia Chavira, Jesús Mesta Delgado...Y Armando Cabada y su esposa Alejandra.

Una conformación que sin duda correspondió al gobernador. Algunas mesas retirada de la principal estuvo la alcaldesa y precandidata a gobernadora, Maru Campos, y la tricolor juarense Lilia Merodio. Los saludos a Corral fueron a distancia.

Unido lo anterior al contexto político estatal, nos lleva a concluir que la poca visibilidad de la administración corralista le queda como único camino para salir de la desavenencia social a través del proyecto del independiente.

Si bien la administración de Cabada no ha sido un camino de rosas, sino al contrario, ha sido un sinfín de espinas heredadas por toda una vida de controles y manejos discrecionales de parte de la hegemónica clase política tricolor y azul de Juárez, a gritos y sombrerazos va sacando el buey de la barranca.

Cabada no enfrenta sólo una sociedad en crisis por situaciones ajenas a un gobierno municipal como la violencia que la indefinición del Presidente de la República y sus abrazos no balazos han hecho de la frontera un foco rojo al igual que muchos puntos del país.

Con los botones de muestra, queda claro que por el rumbo del gobernador las cosas están moviéndose a través del arroba @ como su tabla de salvación hacia el 2021, y sobre todo después de esta fecha.

Las fotos que presentamos en versión digital hablan por sí solas.





***

Depresión, desánimo, informalidad, resaca... lo que haya sido. Una vez más el gobernador Corral plantó a los juarenses en un evento masivo, esta vez la Carrera de la Amistad en la que correría 10 kilómetros.

Ayer tuvimos algo movida en redes a Evangelina Mercado Aguirre, la jefa de Comunicación Social en Juárez, tratando infructuosamente de cuestionar con bots algunos trabajos periodísticos sobre la administración estatal.

Ahora de seguro la tendremos de nuevo junto con sus operadores Adrián García Castro y Georgina Román, justificando la ausencia del gobernador de ese evento. Como si nomás para eso les pagaran del presupuesto público.

Corral había confirmado su asistencia igualito como aseguró que armaría la famosa valla humana en la frontera El Paso-Juárez por el tiroteo en Walmart. Ya le tenían su cachucha, camiseta, número... todo.

Como siempre, ni disculpas.





***

Aunque casi ni se le nota, el Fiscal General, César Augusto Peniche no está cómodo con la actuación del Comisionado Estatal de Seguridad, Óscar Aparicio Avendaño.

La llegada de un paisano de Aparicio, Rafael Martínez Ruiz, a la Dirección de Inspección Interna de la Fiscalía de Control, Análisis y Evaluación –jugada acreditada al titular de la CES– envió señales contradictoras a Peniche Espejel.

Tenía la encomienda de mantener a raya las ambiciones de Aparicio, policía federal de carrera pero con aspiraciones políticas y económicas desmedidas, no muy propias de un agente que se supone sólo domina el ámbito operativo de la seguridad.

Pero de repente vino la cuña del chiapaneco con la que fue relevada la fiscal de la mano pesada, Erika Jasso Carrasco, quien también le causaba incomodidad a Peniche.

Aguantó el fiscal por conveniencia. Con eso se sacudía a la mujer que traía cortitos a los agentes estatales, afectándolos tanto a él como al titular de la CES, que han sido más bien “pasalones” con sus angelitos que se desvían del camino.

Pero también lo puso a pensar, no tanto porque Ruiz se estrenara con un caso en el que sospechosamente no fue bien integrada una investigación contra un agente acusado de asesinato, sino por la instrucción que tenía de impedir que Aparicio tomara decisiones que no le correspondían.

Finalmente en el cambio se impusieron las ambiciones de Aparicio que Peniche tenía la tarea de contener, por órdenes superiores. Falló el fiscal en esa encomienda... o las instrucciones son ahora otras.

A esto hay que mezclarle, para colmo, que el exhibido con una fortuna en bienes fue Peniche cuando la cola del comisionado evidentemente es más larga.

Como sea, todo se refleja en el deplorable estado en la que se encuentran la seguridad y la justicia en la entidad. Eso es lo más lamentable.





***

Con la fe pública de Manuel del Villar, titular de la Notaría número 9 de esta frontera, fue registrada la asociación civil Juntos por el Bienestar de Chihuahua, plataforma del superdelegado Juan Carlos Loera.

Fue el día 12 de agosto cuando la agrupación que tenía meses en proyecto quedó constituida con todas las de la ley, con el fin de... bueno, según el acta constitutiva sólo tiene el fin de que todos sus integrantes hagan algo por el estado y muestren mucho amor por Juárez.

Tal vez por eso son puros juarenses los que integran tan desinteresada y sin fines de lucro asociación, de la que se esperaban cuando menos gente representativa de varias partes del estado.

Como presidente de la agrupación fue nombrado, tal como lo anticipamos, el conflictivo directivo del Club Campestre, Raúl Iñárritu Salgado.

Le acompañarán en la mesa directiva Humberto Grijalva Muñoz y Alejandro Acosta Aviña, como tesorero y secretario respectivamente.

También figuran en la reducida lista de miembros Claudia Rubí Calderón Andrade, Antonio Suárez Gachupín y Rebeca Carrasco Nevárez, entre otros, todos del mismo credo, de los redimidos por la Cuarta Transformación.





***

Por cierto, siguen lloviendo denuncias por influyentismo, amiguismo y compadrazgo de los delegados regionales de Programas Federales, considerados todos como gente de confianza Loera de la Rosa.

El coordinador regional de la zona de Casas Grandes, Mario Saldaña, tiene como “servidoras de la nación” a Elva Hernández Baltierrez y a la hija de ésta, Lía Lozoya Hernández, pese a negros antecedentes políticos de sobra conocidos en la región.

Por este motivo la Secretaría de la Función Pública recibió una denuncia, ingresada con el folio 59196/2019 y con clave 5003178, en la cual, además, aparece también el mismo Loera por encubrir y no denunciar este tipo de situaciones.





***

El legislador tricolor Omar Bazán Flores volverá a la carga hoy en la sesión de la Diputación Permanente, para exigir que el panista Jesús Villarreal, presidente del Congreso, inicie el trámite de disolución de la bancada del inexistente Partido Encuentro Social.

El diputado de Meoqui ha hecho como que la virgen le habla en este vergonzoso caso del PES, al que Acción Nacional le da oxígeno por razones políticas, pero a un nivel increíble de descaro.

Villarreal acata órdenes del coordinador de la bancada, Fernando Álvarez Monje, y del secretario administrativo, Jorge Issa González, que son quienes en realidad tienen los negocios y los intereses con el que se vende como dueño de las tres voluntades del PES, el pastor Misael Máynez Cano.

Por ello el dirigente priista ha tenido que tocar puerta tras puerta de las oficinas del Legislativo, mientras los responsables de declarar la disolución e inexistencia de la bancada de Encuentro Social se avientan la pelotita.

Así que Bazán planteará el punto en la sesión de la Permanente, solicitándolo de urgente resolución, para acatar la sentencia de la Sala Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Ante dicha sentencia de sobra conocida el Legislativo ha cerrado ojos y oídos, como si no supieran los diputados que están en riesgo de caer en el desacato.

Buena bronca la que están comprando los panistas. Otra.