Las filas infernales

Hace una semana empezamos a ver un inusual congestionamiento vial, sobre todo por quienes transitamos por el bulevar Francisco Villarreal Torres, Juan Pablo II y bulevar Independencia, observando que, a lo largo de estas avenidas, se encontraba una fila de transporte de carga exageradamente larga, y claro estaban vinculadas con los cruces de mercancía de exportación que buscan llegar a los patios fiscales del puente internacional Zaragoza.

Sin embargo, muchas personas desconocen a qué se debe el aumento en las filas de dicho transporte, que impacta también a los juarenses que viven por ese sector, o que se encuentran transitando por esas vías.

¿Pero a qué se debe? Como hemos observado en los últimos días ha habido un aumento de flujo migratorio en nuestra ciudad, buscando pasar a los Estados Unidos, y es que, según información proporcionada por este medio informativo, el alcalde de El Paso, Oscar Leeser señaló que hay más de dos mil migrantes que ingresan a la frontera diariamente y actualmente hay alrededor de dos mil esperando en la puerta fronteriza 32 del lado mexicano (El Diario de El Paso 24/09/23).

Dicha situación ha ocasionado que el gobernador de Texas Greg Abbott, tome acciones con la intención de presionar al Gobierno federal de Biden, quien lo califica de ser el responsable según Abbott de tener esa crisis fronteriza por la negativa del presidente Biden de no querer asegurar la frontera, lo que incentiva a miles de cruces ilegales a Texas.

Por tanto, el gobernador de Texas, como es costumbre, porque ya lo ha hecho anteriormente decidió frenar el tráfico del transporte de carga a partir de su jurisdicción con supuestos puntos de revisión, lo que ha ocasionado filas de más de 17 kilómetros con espera de hasta 30 horas, situación que ha venido a impactar en la exportación, pues aunado a ello, lleva más de cinco días la suspensión de cruces de mercancías de exportación por el puente Córdova-de las Américas, por lo que el único cruce abierto para el transporte de carga es el del Puente Zaragoza.

Y que hasta el lunes 25 de septiembre seguían suspendidos los cruces por el puente libre, y se espera que dicha situación persista pues es una medida para presionar tanto al presidente Biden como al presidente López Obrador.

Sin embargo, no parece importarles la afectación que le están causando al sector industrial, tanto a la industria estadounidense como a la industria mexicana y en consecuencia a sus trabajadores.

Pues en el caso de BRP, estos días han tenido que parar su producción porque las yardas ya estaban llenas y no tienen en donde almacenar sus vehículos, por tanto, cuando se reactiven los cruces en su normalidad van a tener que pagar tiempo extra para producir el volumen que estaban produciendo. Aunado a que están ofreciendo convenios a sus trabajadores con un sueldo del 50% y el 100% de los beneficios. Asimismo, hay maquiladoras que producen equipo médico que piensan parar su producción si para el jueves no se reactiva el cruce, pues no cuentan con insumos suficientes.

En general, el sector de la industria maquiladora, la industria de transporte y las personas que dependen de estos sectores se están viendo afectadas, porque en el caso de los choferes de camiones de cargas, han optado por quedarse a dormir en la línea para poder cruzar al día siguiente, asimismo otros han optado por abandonar el tráiler pues son excesivas las jornadas en espera del cruce.

Hasta el jueves de la semana pasada cargas con un valor estimado en alrededor de 331 millones de dólares dejaron de cruzar a Estados Unidos por esta frontera y de acuerdo con el presidente de Index Juárez, el rezago de cargas se traduce a un cálculo de 132 millones de dólares al día, como lo indica información publicada en este medio informativo (El Diario 24/09/223).

Mientras los cruces permanezcan secuestrados las filas infernales seguirán vigentes, por ello esperamos una pronta solución con estrategias que aborden la migración desde un enfoque de derechos humanos y que responda de manera efectiva a las crisis humanitarias que vivimos.

Facebook: Dra. Olivia Aguirre Bonilla