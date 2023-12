Las ficciones del Año Nuevo

El hombre necesita ficciones para vivir. Una ficción es un mecanismo del intelecto que permite construir realidades. Dice Mario Vargas Llosa que inventamos las ficciones para poder vivir, de alguna manera, las muchas vidas que quisiéramos tener cuando apenas disponemos de una sola.

Un novelista es un profesional en la construcción de ficciones. Lineales o con complejidad intertextual elaboran mundos casi partiendo de la nada, o en ocasiones, reducen lo que parece inconmensurable a las paredes de una habitación o a los contornos de una aldea.

Pero la generación de la ficción no es privilegio de una élite intelectual. El hombre ha recurrido a la ficción siempre. Pinturas rupestres no evocan solamente la realidad circundante del antepasado, sino que muchas de ellas podrían representar lo que se comprende sólo con la imaginación o el sueño mismo.

Sin la ficción el mundo es pequeño. Por ello, hay instantes fructíferos en que la imaginación parece desbocarse. El comienzo de un nuevo año es una de esas fechas propicias para controvertir la realidad y mandarla al caño. Cada año nuevo es capaz de parir seres renacidos en el plano de la moralidad, o en la dimensión de los “buenos hábitos”. Con proyectos y buenos deseos por doquier, en el transcurso de algunas horas los seres humanos son capaces de anticipar casi un nuevo orden mundial, es decir, una aproximación a una sociedad de ángeles, en la que no hay lugar para la mala obra ni para los fantasmas que acechan la condición humana.

La magia es de tal magnitud que algo flota en la mesa donde se consumen las uvas. Y no hay lugar para pequeñeces, porque no es hora para que la maquinación del intelecto se achique. Así que no hay espacio para pensamientos pequeños, no es tiempo para traer a colación algún nexo con la realidad. Se trata, más bien, de desbocarla, sin que medie ni siquiera el lenguaje y sus restricciones. Así que a veces no hay palabras, pues, para expresar esas ficciones impulsadas por el fenecimiento de la última hoja del calendario. El deseo y los propósitos se montan en el ligero caballo de la ficción.

Inclusive, el plano individual suele dejar espacio para lo colectivo y lo social. No falta quien configure la ficción de un ejercicio de política práctica ideal que acabe de una vez por todas con los problemas de Ciudad Juárez. De pronto, el problema migratorio, por ejemplo, se resuelve de tajo, en un escenario complejo de coexistencia de factores que canaliza el sufrimiento y menoscabo de los migrantes hacia un estadio de concordia y respeto a los derechos básicos de todos. El deseo y la ficción se expresarán en términos generales, porque, después de todo, se trata de una cena de fin de año, no de la presentación de una fuente de explicaciones específicas o de la explicitación de una política pública.

Las ficciones de fin de año suelen tener también la envoltura de declaraciones que decretan el fin del egoísmo, las envidias y rencores. No en pocas ocasiones aparece, aunque sea en lo que dura la cena, la presencia no del altruismo moderado, del que habla el célebre iusfilósofo Herbert Hart, sino de un altruismo extenso, incondicional. En el epicentro de la celebración se dice que se piensa en el otro y en su bienestar. Y que así será durante todo el 2024.

Como sea, las ficciones construyen realidades. ¿Qué sería, pues, del mundo sin ellas?