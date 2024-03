Las encuestas, la otra propaganda

Que los partidos, los candidatos y sus equipos usen las encuestas como elemento de su propaganda no es nuevo, sí lo es el grado en que ahora se está haciendo, aunque debe reconocerse que puede ser solamente una percepción del escribiente, generada, quizá, por la desmedida importancia adquirida por las redes sociales.

Estamos, eso sí, ante una estrategia oficialista fincada en hacer creer por todos los medios que la ventaja de su candidata presidencial es de tal magnitud que es imposible sea derrotada.

Juegan roles esenciales las encuestas y el enorme despliegue de recursos -de todo tipo- en los actos de Claudia; con un objetivo central: Llevar a la mayor cantidad de personas a ellos para dar la impresión de la existencia de una gran movilización popular en su favor.

Sin duda la hay, pero de ninguna manera semejante a la desatada por López Obrador seis años atrás.

Utilizar esas ventajas como un elemento esencial de su propaganda para hacer creer al electorado que haga lo que haga la candidata opositora es inútil, que la ventaja es tan grande que es prácticamente imposible que Xóchitl alcance a Claudia.

Esa estrategia fue la usada el año pasado en la elección del EdoMex.

Durante meses difundieron tal cantidad de encuestas en las que la supuesta ventaja de la candidata oficialista era insuperable que llegaron al grado de ubicarla en ventajas superiores a los 20 puntos, a escasas semanas de la elección.

Finalmente, la candidata oficialista ganó por 8.1% de los votos.

Fue de tal grado la suciedad de la maniobra que, por unanimidad, el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) impuso una sanción a una serie de casas encuestadoras por difundir encuestas falsas que otorgaban una ventaja ficticia a la candidataoficialista.

La sanción fue ratificada, también por unanimidad, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Las empresas sancionadas fueron: Mendoza Blanco y Asociados, SC; Enkoll; Electoralia, Datos Eficientes, Decisiones Inteligentes; Gobernarte, SC; Demoscopia Digital, SA de CV; y Votia Sistemas de Información, SA de CV.

Se les señaló que no siguieron una metodología adecuada para llevar a cabo los estudios de opinión.

‘Casualmente’ cinco de las empresas sancionadas en EdoMex el año pasado por esas prácticas, ahora, en el mes de marzo, han publicado resultados de encuestas en las que la ‘ventaja’ de la morenista Sheinbaum es superior, en todos los casos, al 24% de las preferencias:

Enkoll, 24% (4/3/24); Mendoza y Asociados, 32.1% (11/3/24); Demoscopia, 28.1% (13/3/24); Parametría, 27% (18/3/24) y Votia, 28% (22/3/24).

De las empresas que tuvieron diferencias menores en las dos elecciones previas estatales -EdoMex y Coahuila- llama la atención que sus resultados estén correlacionados.

La Encuesta Mx, en un estudio publicado el 14 de marzo, levantado entre el inicio y el día 8-9 de campaña, arrojó el inesperado resultado de una ventaja de 7.8 puntos de Claudia sobre Xóchitl -49.4% por 41.6-.

Tal margen es semejante al arrojado por México Elige -7.1- resultado al que debemos anotar que el propietario de la empresa anunció varias semanas atrás que están trabajando en la campaña de Xóchitl.

Otras dos empresas que tuvieron buenos resultados, Reforma y Rubrum tienen retratos semejantes pues el primero le concedió a Claudia una ventaja de 24 puntos y la segunda de 22.8%

Por ello, los resultados de la encuesta de Reforma, publicados el lunes 18 de marzo (de la encuesta efectuada en los primeros días de la campaña y, por ello, que aún no refleja el impacto de los actos de las candidatas en esta etapa), por la importancia intrínseca del medio, como por el antagonismo que le despierta al presidente López Obrador, ha recibido una gran atención y ha motivado una intensa discusión sobre el papel de las encuestas en la campaña electoral.

Pero, además, sobre el modo de levantamiento de las encuestas, del entorno en que se efectúan y, en el caso de las encuestas a domicilio, el grado de rechazo reportado, que desde el punto de vista de los especialistas hace que se incremente el grado de incertidumbre de los datos reportados.

No sólo se trata de lo mucho que influyen en el ánimo de los electores, algo permanentemente buscado por los equipos de las candidatas, a fin de orientar el ánimo de los electores, en el sentido de que determinado candidato o candidata lleva tal ventaja que a pesar de todos los esfuerzos que desplieguen los candidatos opositores, será prácticamente imposible remontarla.

El análisis de la encuesta de Reforma y la de otras empresas no pareciera sustentar ese aserto.

Y no solo por los resultados reportados por las empresas, sino, también, no estorba enfatizarlo, por el grado de rechazo a ser encuestados.

Sin duda que, al igual que ocurre en muchos otros países, existen factores aún no suficientemente estudiados que motivan tal fenómeno, superior al 40%, que en el caso de Reforma fue del 47%; o en el de MéxicoElige, que reporta el 49% o una de Covarrubias, de mediados de enero, que alcanzó el 98%!!!

Pero que en el caso de Massive Caller, según reporte de su propietario, es del 95%, pero que éste lo explica debido al método -telefónico, mecanizado- y que, a pesar de ello, se ubica entre las empresas que menor diferencia encontró entre sus encuestas y los resultados electorales en las elecciones de EdoMex y Coahuila del año pasado.

Una cosa es cierta.

En muchas regiones del país es prácticamente imposible que los encuestadores accedan a causa de la violencia; o que no puedan hacerlo en amplias zonas urbanas por las mismas razones o a causa del temor a perder alguno de los programas del bienestar, miedo difundido por muchos elementos de Morena, usado como elemento electoral para deturpar a la oposición, acusándola de que al llegar al gobierno desaparecerán todas las becas de la 4T.

Por todo lo anterior importa detenerse en la encuesta de Reforma.

Primero, porque el presidente la avaló, luego de años de increpar casi diariamente al periódico.

Pero se equivocan el presidente y sus seguidores, de ninguna manera, de la lectura de la encuesta se puede desprender la certeza de que Claudia ganará la elección.

La encuesta le da una ventaja de 24 puntos a Claudia (58-34), pero el 34% piensa que la oposición aún puede ganar y el 18% dice no saber, por el 48% que dice que la elección ya está resuelta en favor de Claudia.

Es la mitad, frente a la otra mitad que piensa lo contrario.

Por otro lado, sólo la mitad -49%- ya decidió finalmente por quien votar, 36 aún no decide y un 12 dijo que aún podría cambiar de opinión, eso arroja un grado de incertidumbre sobre el resultado de la elección pues quienes aún no deciden no se pueden catalogar que estén a favor de alguna de las candidatas.

Estamos frente, además, a una especie de déjà vu en la campaña de la candidata morenista ¡Ah, cómo hace recordar a las viejas campañas electorales que el PRI efectuaba en la década de los 60’s y 70’s del siglo pasado!

En cada acto masivo la estructura del poder hace sentir su peso; la movilización incluye-abarca a todos los resortes del poder público, sea del orden municipal, estatal o federal, o todos.

Se hace todo para que se vea «el músculo» en una clara sincronía con la propaganda encuestadorística, es decir, que se sienta que el peso y magnitud de la maquinaria del poder de la 4T es inconmensurable, que hagan lo que hagan ya está resuelta la elección del 2 de junio.

Y, por otra parte, ¡Ah, cómo reciben ayuda de las dirigencias partidistas del PRI y el PAN!

Si hubiese necesidad de aportar un solo elemento que soporte la afirmación anterior, ahí está el reclamo de la candidata presidencial a las dirigencias acerca de la exageración de los spots personificados por los dirigentes nacionales del PRI y el PAN, a pesar de que ambos son, ya, candidatos plurinominales y que, por tanto, se hacía innecesaria difundir propaganda de ellos ¿O será, acaso, que piensan que tienen tanto arrastre popular que se volvió imprescindible difundir sus mensajes e imágenes?

¡Híjole, a leguas se advierte que jamás entendieron el mensaje del electorado en 2018!

En ese año, al votar por López Obrador les dijeron a las dirigencias partidistas que ya estaban hartos de ellas.

Se los pueden volver a decir.

Solo que tienen un inesperado factor a favor: Que el reciclaje de prianistas del pasado lo está llevando al cabo, a marchas forzadas, el morenaje.

¡Qué cosas!

Columna de Plata-APCJ: 2008, 2015, 2017, 2022 y 2023

