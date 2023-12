Las dos vedas electorales no escritas

El proceso electoral 2023-24, está considerado ya como el más grande que ha tenido México en la historia reciente, por dos razones: inició desde hace casi un año, con el jaloneo interno de los partidos políticos y, dos, porque oficialmente tiene casi siete meses de duración, desde las precampañas, hasta el proceso comicial en sí.

Pero además, porque las 32 entidades mexicanas celebrarán elecciones, por supuesto en su totalidad federal y algunas de ellas eligen Congreso estatal, gubernaturas y ayuntamientos.

En todo el país hay 19 mil 634 puestos de elección popular en juego, entre gubernaturas, alcaldías, diputaciones locales y debe agregarse la presidencia de la República, 500 diputados federales y 128 senadurías. El empate que se realizó en los últimos años por parte de la autoridad electoral, evitó que México se mantuviera en elecciones, porque la mayoría de las entidades no coincidía con la elección federal.

De acuerdo al calendario oficial del árbitro, el Instituto Nacional Electoral, las precampañas federales son del 20 de noviembre de este año, al 18 de enero de 2024; y la campaña formal arranca el primer día de marzo para concluir el 29 de mayo y cuatro días después, el 2 de junio, serán las votaciones.

Ese es, resumido, el calendario. Por supuesto que las leyes mexicanas establecen reglas, y el Instituto Nacional Electoral estará atento, eso queremos suponer, de que no haya faltas durante el partido que se juega nada menos que la Presidencia de la República y el Congreso de la Unión, además claro de las posiciones estatales.

Y hay mucho en juego: nada más y nada menos que el futuro de los mexicanos con la Presencia y el control legislativo para los partidos en contienda; por supuesto que en los estados el esquema es un espejo del nivel federal, porque los competidores buscarán cuidar el manejo de los congresos estatales, que finalmente son el primer filtro de todo lo que el Ejecutivo pretenda.

Eso es lo oficial que incluye, por supuesto, la vigilancia extrema que el órgano electoral deberá hacer muy puntual para que se respeten los tiempos y las reglas escritas, porque las sanciones van de una simple amonestación, hasta cancelación de candidaturas, registros de partidos y, no se diga, hasta elementos penales para quienes incurran en delitos electorales.

Partidos y candidatos deberán ser muy cuidadosos justamente de esas reglas y sobre todo de los tiempos, las formas y observar lo permitido y también lo prohibido. El triunfo y la derrota pueden estar en una delgada línea que se llama legalidad, pero también en la cantidad de errores que cada uno descuide.

Pero hay dos periodos de tiempo en que las precampañas y campañas están en todo su apogeo y aunque en ninguno de estos se marca como prohibición el proselitismo (el primero dirigido a los simpatizantes y el segundo a la población abierta), los contendientes tendrán especial cuidado.

Se trata de dos “vedas” no escritas, no oficiales y en consecuencia, no sancionables: la época de navidad y la Semana Santa. Aclaro: son dos periodos que candidatos, candidatas y partidos políticos pueden aprovechar sin problema alguno, porque nadie les marcará tarjeta amarilla o roja, pero que a la gente común le vale un soberano comino.

La tradición mexicana es disfrutar de un merecido descanso durante diciembre y se extiende entrando enero; es la Navidad lo que permite viajar, reunirse con amigos o familia, alejarse de la agenda diaria del trabajo y por supuesto de los problemas para dedicarse al espacio familiar.

Es la Navidad una época de intimidad total en familia, donde se encuentran emociones y sentimientos mezclados con la fiesta y la oración y que pocas veces permite eventos que pasan a segundo plano, como la contienda electoral. No miento, al menos, eso es lo que percibo.

El segundo periodo es el que corresponde a Semana Santa, donde, al igual que en Navidad, hay un receso, aunque sea breve, de las actividades laborales para encontrar una condición de merecido descanso. He escuchado en innumerables ocasiones, que en ambos periodos la política es un tema que ni cabe, ni se acepta, es más: cae mal.

Y no es que los políticos también descansen en esos periodos, sobre todo cuando están encampañados; sucede que si usted visita una colonia, hogar, fraccionamiento o hace recorridos en las calles, siendo candidato o promocionando como simpatizante a los candidatos de su proyecto, tenga por seguro que, o no le abren, o nadie va a los mítines o, en el mejor de los casos, le dan una rayada, no precisamente de harina.

La empatía con el pueblo también se refleja así, respetando las tradiciones que llevan una enorme carga emotiva, familiar y de descanso. Ya entrando enero, por ahí del día 2, pues adelante con las campañas o lo que marque el calendario electoral, pero ni de chiste en período navideño o de Semana Santa. No es ocurrencia, está probado, en serio. Al tiempo.