-Las dos rutas carcamales de la maquila CEWS

-Recibió antes AMLO el “ambicioso vulgar”, hoy lo aplicó

-El retumbar del género en senadurías

-Esconden nombres de mujeres destacadas

Cada vez confirmamos la muy escasa o nula intención de los permisionarios y concesionarios del transporte público en Juárez por cumplir con la Ley de Transporte que ordena, obliga de manera contundente, a usar camiones modelos hasta 10 años viejos, pero en las calles siguen haciendo de las suyas con los mismos peligrosos vehículos hasta 23 y 24 años de vida.

Si un carro de los normales, de uso cotidiano, empieza con dolencias “normales” desde el quinto año, imaginemos un camión de uso masivo a los 10, 15...20 años; antes rueda todavía.

Como tantísimas veces durante este año, ayer una rutera de transporte de personal, se fue de frente y sin decir agua va sobre otra rutera en lo que se conoce como “choque alcance” y la segunda unidad se fue a estrellar contra la parte posterior de un carrito Sentra.

Según los peritajes de Vialidad, el accidente fue ocasionado por el exceso de velocidad aunque no fueron determinadas de inmediato las condiciones mecánicas de los camiones, cuestionables de entrada porque son modelos 2004, inclusive ambos del mismo concesionario, Abel Torres, y los dos arrendados por la misma maquila, CEWS.

Solo la bendita suerte hizo que las cosas no pasaran a mayores pero es increíble que deban los juarenses atenerse al destino para no sufrir mayores consecuencias físicas y económicas cuando son embestidos por carcamales ruteros que las autoridades competentes debían mandar a los yonques o a los respectivos corralones por ilegales.

Ahí tenemos en versión digital las fotos del choque de ayer, que se suman los innumerables accidentes ocurridos aún después que fue aprobada la nueva Ley de Transporte.

Ojalá alguien les ponga si no la mano encima a los ruteros al menos sí que cumplan básicamente con dicha norma.

****

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, sufrió durante su mañanera del jueves un lapsus tipo “deja vu” al asestar el idéntico “ambicioso vulgar” contra Marcelo Ebrard que en la precampaña por la Presidencia recibió él mismo, en 2018, del entonces gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

“Carajo, ya era hora de llamarle a las cosas por su nombre. Enrique Peña Nieto es responsable del régimen más corrupto y corruptor de los últimos 50 años, no puede ni debe quedar impune. Como tampoco debe llegar López Obrador (a la Presidencia) que ya pactó, convertido en lo que tanto criticó: un ambicioso vulgar”, señaló el siete de junio del 2018 Corral Jurado en el entonces Twitter, hoy X. Después le llamó ruin a su régimen en 2020.

López Obrador dijo el jueves que su excanciller, Ebrard, es “libre” de decidir sobre su futuro político y afirmó que no lo presionará, peeero, reflexionó que debe pensarse en el “proyecto”, y si un político no piensa en la nación, “no sirve de nada...no es más que un oportunista, un convenenciero, un ambicioso vulgar”.

¿Quién verá eso como presión? Nadie, nomás los malpensados que nunca faltan.

Y le siguió con el brazo más suelto que un pitcher de grandes ligas: “quien no tiene ideales, quien no piensa en el pueblo, es un politiquero, un arribista, un grillo; no puede llamarse político”.

Específicamente el aludido era don Marcelo, quien a estas alturas de su larga, muy larga carrera, servido por el presupuesto público, sigue deshojando la margarita justo de su futuro político inmediato, el relacionado con el pastel a ser repartido en la elección de julio del año entrante.

Pocos apostadores en las máquinas de las quinielas le invierten a estas alturas. Ni AMLO le hace ya la lucha.

***

La determinación final de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que otorgó cinco de las nueve candidaturas a las gubernaturas en favor del género femenino, trae nerviosos a los aspirantes varones a las senadurías en Chihuahua.

La lógica es simple, si el tribunal consideró indispensable romper la brecha de género tomando en cuenta antecedentes de gobernadores varones y mujeres, tanto entre ganadores como candidatos, quiere decir que simple y sencillamente, podría venir una decisión que pudiera perjudicar intereses locales, como por ejemplo, la candidatura que ya siente en la bolsa Juan Carlos Loera.

Es cierto que en las últimas elecciones de Chihuahua la primera fórmula de Morena fue encabezada por mujer, en este caso Bertha Alicia Caraveo y que podría pensarse que toca hombre a ese primer lugar de prelación, lo cierto es que podría haber cambios ordenados desde la Ciudad de México, al otorgar candidaturas al senado a los varones que no tuvieron acceso a gubernaturas, precisamente en razón de género.

Esas cinco senadurías, más los otros compromisos que trae el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, pueden desbalancear la entrega de candidaturas a varones en entidades que no son clave, como en el caso de Chihuahua que es una especie de comodín.

En ese sentido muy bien pudiera favorecerse a Andrea Chávez o a la misma Rosana Díaz, ambas encampañadas en busca del primer lugar de la fórmula, que en automático otorga la senaduría en caso de perder en las urnas.

Es ahí donde quedaría Juan Carlos Loera, el responsable estatal de los programas federales, ahora sí que chiflando en la loma, porque el segundo espacio en la primera fórmula únicamente garantiza curul en caso de triunfo; en la derrota solo llega quien ocupe el primer espacio.

Por eso decimos que hay nervio por la interpretación del TRIFE, que rebota no solo en candidaturas al senado, sino también en otros puestos menores, como diputaciones locales y ayuntamientos, solo que aún no se conoce a ciencia cierta el tamaño del impacto.

***

El Congreso del Estado tiene un muro con los nombres de grandes figuras de la historia inscritos en letras doradas. Sólo dos de ellos son de mujeres destacadas: Elisa Griensen y Marisela Escobedo, cuyas luchas parecieran no impresionar mucho a quienes acondicionaron el pleno legislativo.

Resulta que decidieron colocar una pantalla justo en frente, lo que oculta y en los hechos ningunea a dos personas que ganaron su lugar en ese muro de honor.

Sólo como breve referencia histórica, por si los encargados del salón de sesiones no lo sabían, Griensen enfrentó a los soldados norteamericanos que buscaban a Francisco Villa en Parra; por su parte, Marisela emprendió una dura batalla para hacer justicia a su hija Rubí, al cual terminó con su asesinato afuera de Palacio de Gobierno.

Seguramente esto no se compara, ni poquito, con las destacadas iniciativas que presentan los diputados locales y que, sí o sí, deben ser proyectadas en pantallas distribuidas por todo el recinto para que el resto de los legisladores, que ni van a las sesiones, puedan verlas sin importar en dónde esté ubicada su curul.

O eso piensan quienes diseñaron el “nuevo” pleno del Congreso que, antes de iniciar este periodo ordinario, le dieron su manita de gato y a alguno de ellos le pareció buena idea instalar la pantalla justo frente a los nombres de estas mujeres, como puede apreciarse en las imágenes que mostramos en GPS edición digital.

Una brillante idea para que nadie pierda nota de alguno de los relevantes exhortos que dominan las sesiones.