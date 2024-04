Las desgracias de los migrantes en su destino a EU (II)

En la primera parte conté la historia de una familia del Salvador (papa, mamá y tres niños pequeños de 2, 6 y 9 años), que acompañados de otras dos mujeres habían atravesado el país y llevaban caminando más de cien kilómetros ya en Chihuahua para llegar a EU, contándome ellos cómo habían sido engañados en la Ciudad de Chihuahua por personas que les dijeron que los trasladarían a Juárez para quitarles 27 mil pesos, y cómo habían sido robados en el sur del país por lo que tuvieron que trabajar en la obra en la Ciudad de México para poder alimentarse y así poder continuar su camino en tren, de rait y caminando.

Estos abusos y discriminación lo sufren todos los migrantes en su travesía por México, y varios llegan a perder la vida a manos de delincuentes, accidentes o como ocurrió el 27 de marzo de 2022 en Ciudad Juárez donde, encerrados, cuarenta migrantes murieron en un incendio en la “estancia” migratoria. Por eso, para evitar más muertes y abusos de nuestros hermanos migrantes, sobre todo de los más vulnerables como niñas, niños, mujeres y adultos mayores, México debe dejar de considerarlos ilegales o “de estancia irregular en nuestro país” y terminar con la política migratoria actual, pues no resuelve ni resolverá el problema, y sólo continuarán los abusos y las muertes.

Se tiene que respetar lo que dicta nuestra Constitución Federal sobre el libre tránsito y la sanción para las faltas administrativas como lo es no contar con documentos migratorios, lo cual en ningún caso puede ser mayor a una multa o arresto hasta por máximo 36 horas. Lo anterior lo afirmo como abogado y conocedor del tema migratorio por haber sido subdelegado federal de Migración en Chihuahua hace algunos años, por lo que puedo asegurar que la política migratoria de persecución y detención no dará resultados y sólo incita a la corrupción y abusos por parte de autoridades migratorias, policiacas y delincuentes.

Por esa razón el Instituto Nacional de Migración debe desaparecer como tal y reconfigurar su actividad, dejar de seguir fungiendo como policía migratoria, eliminar los operativos (por el derecho al libre tránsito), prohibir las detenciones y las retenciones de los migrantes por más de 36 horas como lo establece la Constitución Federal, pues me consta que la corrupción en dicho instituto prevalece precisamente porque lucran con el miedo del migrante a ser detenido y retornado, e incluso personalmente denuncié ante la Fiscalía General de la República y el Órgano Interno de Control actos de corrupción e irregularidades detectadas (contando con el apoyo de una compañera servidora pública honesta, Rebeca Carrasco, de gran sentido humano y social, representante local del INM en esas fechas).

Además de dejar de detenerlos, acosarlos y discriminarlos, garantizando a su vez la seguridad nacional del país, lo que se debe hacer es realizar un Registro Nacional de Inmigración, una especie de salvoconducto para no ser molestados en su paso por nuestro país por las autoridades, expidiéndoles una identificación oficial por el Gobierno mexicano, de tal manera que no tengan que hacer mayor trámite para considerar su estancia temporal en México como regular que acudir a solicitar su credencial de inmigrante, que les permita identificarse, trabajar y trasladarse de manera libre y segura por nuestro país sin ser considerados ilegales, ahorrándose el gobierno mexicano el gasto excesivo que actualmente realiza en operativos, traslados, alimentación y demás.

Tenemos que entender que no vamos a poder evitar la migración, por lo tanto, hay que asegurar únicamente su registro al ingresar a nuestro país, de tal manera que sólo serían retornados aquellos migrantes que no tramiten dicho registro (lo cual no tendría sentido no hacerlo) con una vigencia de seis meses pudiendo renovarse hasta dos veces más, ya que no buscan quedarse en México sino llegar a Estados Unidos. Asimismo, con este registro se podría coordinar con Estados Unidos que su petición de asilo sea organizada y que sólo pueda pedir asilo (que es lo que la mayoría busca) todo aquel que haya transitado por México debidamente registrado en nuestro país, de manera organizada, programada y segura.

Con este registro nacional se dejaría de perseguir, discriminar y exponer a los migrantes, teniendo la posibilidad de acceder a empleo y salud, dándoles el trato digno y con respeto a sus derechos humanos que todo ser humano merece, más aún cuando lo único que buscan es una mejor vida para ellos y sus familias. Porque migrar no debe ser considerado ilegal, menos aun cuando huyen de sus lugares de origen por necesidad o peligro. Ojalá y esto sea posible en el nuevo gobierno y con nuestros nuevos legisladores y senadores morenistas.