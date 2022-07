Las ‘desafortunadas’ palabras de Maru sobre la violencia

Este mes y después de que un día sí y otro también Chihuahua fue nota nacional por crímenes de alto impacto, la gobernadora Maru Campos declaró que la gente de Juárez y la Sierra de Chihuahua estaba acostumbrada a la violencia, pero que en Chihuahua (refiriéndose a la capital) eso no sucedía y que no se debía permitir que sucediera (acostumbrarse a la violencia).

Estas declaraciones las hizo después de que los reporteros la cuestionaran sobre el incremento de la violencia en Chihuahua, abarcando Chihuahua capital con ejecuciones múltiples. No es la primera vez que Maru hace este tipo de declaraciones, siendo presidenta municipal de Chihuahua, ya había señalado que los delincuentes se fueran a Juárez, se fueran a la Sierra, pero que no delinquieran en Chihuahua (refiriéndose también a Chihuahua capital). Y es que esas palabras son preocupantes porque si esa es la visión de la gobernadora sobre el problema de inseguridad en Chihuahua y su prioridad (no permitir que la capital se vuelva como Juárez o La Sierra, donde la gente si está acostumbrada a la violencia) es preocupante. Incluso en una inexplicable declaración y ante la frustración de no saber qué hacer ante el alza de los crímenes y la violencia en todo el Estado y más después de los crímenes de los padres en la Sierra, salió a sugerir al presidente municipal de Chihuahua como el responsable del incremento de la violencia en dicha ciudad, diciendo que ella había dejado una buena seguridad y que no sabía qué estaba pasando ahora (como si la capital no fuera su responsabilidad). Y los chihuahuenses esperamos que esas palabras hayan sido hechas de forma desafortunada y no sea lo que en verdad piensa nuestra gobernadora, porque entonces, su prioridad no será nuestra seguridad porque al cabo según ella “estamos acostumbrados”. Y es que tampoco es cierto que en Chihuahua capital no sucediera eso, claro que sucedía y claro que sucede y va a seguir sucediendo (sobre todo si sigue con esa visión), pero en las zonas donde viven y conviven los empresarios, políticos y la gente de alto poder adquisitivo rara vez sucederá, pero no porque haya seguridad, sino por la sencilla razón que en dichos lugares sí hay seguridad permanente (pública y privada) y además no son zonas donde la mano de obra del crimen organizado viva, conviva ni acostumbre. Pero la gobernadora debe salir de esa percepción que tiene de la inseguridad de Chihuahua donde para ella el problema es en Juárez y en la Sierra. Debe darse cuenta que el problema de la inseguridad si bien es un problema donde las matanzas no suelen darse en los lugares de “alto valor” o las zonas doradas de las ciudades de Juárez y Chihuahua, en donde se den serán un problema para la comunidad y para el Estado en su conjunto, porque significa que el crimen organizado no respeta a la autoridad. Se debe dejar esa visión elitista de la inseguridad de “eso sucede en esas colonias, en esos lugares” y salir de esa falsa burbuja de seguridad, porque esos mismos que se matan en “esos lugares” son los mismos que un día no y otro sí cometen asesinatos en un restaurante familiar a plena luz del día, cometen asesinatos contra unos sacerdotes y unos inocentes, son los mismos que se agarran a balazos a mediodía en una zona escolar arriesgando a nuestros hijos, los mismos que atacan a nuestros agentes policiacos, los mismos que extorsionan y roban a la ciudadanía en general, sobre todo a comerciantes y pequeños empresarios. Porque ni en Chihuahua, ni en Juárez, ni en la Sierra ni en ninguna otra parte han dejado de cometerse crímenes violentos, la diferencia es que se ignoran hasta que son nota, cuando dejan de matarse “entre ellos” y asesinan en lugares de “alto valor” o a “personas inocentes”, asumiendo que en todos los demás crímenes de este tipo las víctimas son culpables de su muerte (aunque haya niños inocentes) y no merecen investigación, resolviendo los crímenes con una fácil declaración de “fue ajuste de cuentas”. Porque ni yo ni ningún chihuahuense de Juárez, la Sierra o zonas de la capital donde suceden crímenes regularmente estamos acostumbrados a la violencia. O usted qué opina.