Las derrotas de Loera

Era esperado que Juan Carlos Loera de la Rosa fuera a inconformarse e impugnara la elección. Era comprensible que se negara a reconocer una apabullante derrota como la que le propinaron el 6 de junio. Fue evidente que la derrota se focalizó únicamente en el candidato de Morena al Gobierno del Estado y en su gente más cercana. Al partido Morena no le fue tan mal en el estado de Chihuahua, sobre todo en Ciudad Juárez donde conquistaron la Presidencia Municipal, la mayoría de las diputaciones federales y locales.

En Juárez le fue bien a Juan Carlos, pero la derrota la encontró en el resto del estado. Era de esperarse que Loera de la Rosa hablara de fraude. Ese discurso lo tiene bien aprendido de quien le otorgó la tan anhelada candidatura a la gubernatura. La razón por la que el candidato inconforme está muy presionado y molesto, es porque no pudo entregar buenas cuentas ni resultados a su partido ni al presidente de la República.

Se ignora si en privado Andrés Manuel López Obrador le haya dado su palmadita en la espalda, o le haya reclamado su derrota. Al menos en las conferencias mañaneras no ha incluido a Chihuahua como estados ganados por Morena. Tampoco se escuchó a AMLO mencionar de fraudes en este estado. Y eso que el tema de los fraudes, es de sus favoritos. Ahora solo falta ver si el partido del presidente respalda a Loera en esta impugnación o lo dejan solo.

Existe cierta molestia en la Presidencia de la Eepública. Y estaría justificada, porque a Loera de la Rosa se le apoyó a capa y espada, logrando imponerlo como candidato, a pesar de que existían otros perfiles que podían garantizar el triunfo. Mucho se comentó que Cruz Pérez Cuellar o Armando Cabada hubieran hecho un mejor papel que Loera de la Rosa. El problema es que a Cruz y a Armando se les atravesó Javier Corral y el propio AMLO, en su ruta por la gubernatura. Loera se aferró a la candidatura con el apoyo presidencial, pero esta vez la marca AMLO ya no pudo hacer mucho por quien aspiraba a suceder a Corral, perdiendo con un amplio margen frente a la candidata Maru Campos. Y fue tan grande el golpe político, que se llevó en su caída a su gente más cercana.

Se perdió la gubernatura e importantes posiciones. Perdió Ulises García, protegido de Loera, quien buscaba reelegirse en el cuarto distrito federal, pero Daniela Álvarez se lo arrebató contundentemente. De los cuatro distritos federales en disputa en Ciudad Juárez, Morena gana tres y solo pierde el distrito 4, precisamente el que pensaba retener Ulises García, pero no pudo. Lo mismo le pasó a otro protegido de Loera, el diputado local Benjamín Carrera, quien no le ayudó todo el tiempo que pasó en las redes alabando al presidente López Obrador y a Loera de la Rosa con la intensión de reelegirse. Pero la panista Marisela Terrazas, quien hace tres años perdiera frente Carrera, logra una curul plurinominal, y con ella le arrebataesta vez el distrito 5 local. Morena gana en todos los distritos locales en Juárez, excepto el del diputado Carrera. Hasta los más fervientes defensores de Carrera, han guardado silencio en las redes sociales desde la humillante derrota. La falta de resultados, de humildad y autocrítica, así como el exceso de soberbia pudieron contribuir a la derrota del aspirante a gobernador Loera, y de los diputados Carrera y García. Independientemente del curso que tome la impugnación, si quieren regresar a los triunfos, porque al igual que las derrotas no son eternas, deberán realizar cambios en su manera de hacer política. Pero sobre todo les urge a los perdedores un ejercicio profundo de autocrítica, de lo contrario las derrotas seguirán acumulándose. Por lo pronto con la impugnación, Corral gana tiempo.