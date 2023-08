Las consecuencias de una vida acelerada

Vivir de forma rápida tiene consecuencias graves, consecuencias que posiblemente no nos percatamos en el momento, pero que a futuro cobrarán factura. Solíamos creer que solo las grandes ciudades como la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara tenían este tipo de problemas, donde las personas viven de forma acelerada, de arriba para abajo, de un lado a otro, sin darse cuenta de su entorno.

Desde hace algunos años los juarenses hemos comenzado a vivir de esa forma acelerada, rápida, siempre con prisa y cortos de tiempo. Incluso he llegado escuchar de propia voz de amigos y conocidos que “al día le faltan horas”.

La modernidad nos ha sumido en la idea de que el único camino al éxito es el bienestar material; disfrutar la vida se ha convertido en gastar, poseer y gastar más. Entre más bienes y dinero tiene una persona supuestamente es más feliz. Antes, la forma de poseer era trabajar, entre más empeño poníamos en nuestras labores, más rápido se conseguía el éxito material.

Sin embargo, ahora las cosas han dado pasos agigantados, y no necesariamente para bien, nos dicen que “trabajar no es suficiente, sino que hay que decretarlo al universo”, de tal forma que si el éxito material no llega a tu vida el único culpable eres tú.

Definitivamente, este tipo de ideologías o pensamientos en lugar de abonar nos restan calidad de vida, generan ansiedad, depresión y sobre todo culpa. No es secreto que las epidemias del siglo XXI son las enfermedades mentales, y los datos de instituciones de salud, tanto públicas como privadas lo confirman, cada vez hay más jóvenes y adultos con depresión y ansiedad, y de seguir por este camino, comenzarán a presentarse en los infantes.

Como lo dije anteriormente, la nueva ideología global fomenta el éxito material, el consumismo, la posesión. Pero, como decían nuestros ancestros, “no hay que olvidar que somos cuerpo, mente y alma”, y que debemos encontrar un equilibrio en los tres. Ciertamente, pareciera que al día le faltan horas, el día no es suficiente para disfrutar a la familia, para reír con los amigos, para meditar y hacer una introspectiva de nosotros mismos. Hemos enfocado las horas del día para cumplir con las responsabilidades y expectativas externas, pero no para las necesidades emocionales y espirituales.

Posiblemente, sea momento de hacer una pausa y priorizar lo que es importante, lo que es fundamental y lo que es imprescindible. Estamos tan inmersos en el pasado, tan preocupados por el futuro que olvidamos vivir el presente, que es lo único real, pues el pasado es un recuerdo y el futuro es una fantasía, y sin darnos cuenta de ellos, nos vamos alejando de lo que en realidad somos en el aquí y el ahora.

Ciertamente, esta columna de opinión no tiene una conclusión, y la verdad es que no sabría cómo hacerlo, de tal modo que solo nos queda reflexionar en nosotros mismos. Pero no hablo de una reflexión que nos diga de dónde venimos o hacia dónde vamos, sino una reflexión que nos permita comprender en dónde estamos.