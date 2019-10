Las amenazas de Javier Corral

El gobernador Javier Corral siempre se ostentó como periodista. Incluso a la fecha, su cuenta de Twitter refiere que es “Periodista, Abogado. Gobernador de Chihuahua”. Lo único cierto en esa descripción es que es gobernador de Chihuahua. Yo tendría mis reservas en cuanto a las otras dos definiciones que hace de sí mismo. En esta ocasión, es oportuno referirnos a su faceta de periodista, y su relación con los medios de comunicación.

Javier Corral, para bien o para mal, es un político de talla nacional. En su momento, destacó como tribuno (un poco exagerado, y bastante histriónico para mi gusto) en las batallas que escogía: contra Televisa, contra Calderón, contra su antecesor César Duarte, y en su momento, contra Enrique Peña Nieto. En todas esas luchas quijotescas, recibió cobertura por parte de los medios de comunicación mientras peleaba contra molinos de viento. De no ser por esta cobertura, las luchas de Corral no hubieran pasado de una simple manifestación vacía y desconocida. Incluso, los textos de Javier Corral fueron publicados por años por El Universal, y por El Diario de Juárez. Posteriormente, en 2017, acusó a El Universal de corrupto; en el caso de El Diario de Juárez, lo hace cada vez que puede. Su pretexto es que, al no llegar a acuerdos de publicidad, los medios lo ‘golpean’. Curiosamente, no ha logrado demostrar que lo publicado por ninguno de estos dos rotativos haya sido mentira. Es decir, quiere golpear al mensajero por entregar el mensaje, mas no desmiente los hechos publicados.

Esto evidencia que Corral no guarda ni un ápice de gratitud. No digo que por haberlo publicado, su gobierno tenga la obligación de suscribir contratos de publicidad con dichos periódicos. Lo que sí es un hecho, es que no puede ahora venir a señalar a estos medios de comunicación como corruptos. Si eran medios corruptos, como dice que lo son, entonces, ¿por qué escribía para ellos?

Al parecer, a Javier Corral el periodista, nada más le gustan los medios de comunicación que lanzan loas y aplausos, no los que hacen crítica. Repite la misma dosis de Donald Trump, quien estima que Fox News es un medio objetivo, y el New York Times, CNN, y el Washington Post no lo son. Igualmente, López Obrador clasifica también medios en buenos y malos.

En el caso de Javier Corral, basta ver la línea editorial de El Heraldo de Chihuahua y el Canal 28. Si usted, estimado lector, revisa la línea editorial de El Heraldo de Chihuahua hasta el 5 de junio de 2016 (día de la jornada electoral en que resultó electo Javier Corral), se dará cuenta que eran los más acérrimos críticos de Corral; a partir del día siguiente, sus más grandes apologistas. El interés comercial de El Heraldo y del entonces director Javier Contreras (quien para bien del periodismo ya se retiró de El Heraldo, aunque con muchas prebendas obtenidas por todos los gobiernos presentes y anteriores) fueron minando la objetividad periodística del medio. Como diría el expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, los medios dejan de cumplir su objeto cuando la información se convierte en mercancía. Por el lado del Canal 28, los más grandes críticos del Gobierno de César Duarte, dejaron de hacer periodismo de investigación para estirar la mano, recibir cheques de Gobierno, y echarle porras.

En días recientes, Corral se enfrentó con Notimex acusándolos de ser un “brazo armado del gobierno para calumniarlo”. Olvida que él mismo creó un ‘medio’ oficial para dar a conocer su propaganda, y ser precisamente su “brazo armado” para calumniar, Cambio 16.

Ahora, no conforme con querer minar la credibilidad de los medios que le son incómodos, el periodista Corral anuncia acciones legales contra El Diario de Juárez, en México, y Estados Unidos. Esto resulta grave viniendo de un gobernante que es alérgico a la crítica. Durante años, Corral lucró políticamente atacando a todo género de gobiernos a través de los medios de comunicación. Hoy ya no le gusta.

El vivir en democracia implica que se debe garantizar la libertad de prensa. Con sus amenazas de acciones legales, Corral quiere poner en riesgo los frágiles equilibrios y contrapesos que existen en el Estado. Quizá olvida que los tribunales en Estados Unidos no reciben línea, menos de él, como lo hacen algunos juzgadores del fuero común en Chihuahua.

Si se quiere pelear en los tribunales, habrá que vigilar el origen de los recursos con los que pague dicha representación legal. De otra forma, corre el riesgo de ser acusado de peculado por quien lo sustituya en 2021, justo como él lo ha hecho con X número de exfuncionarios del Gobierno anterior.