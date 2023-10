Largas filas

Ciudad de México.- Cero filas. Imagine usted que un día no necesitamos acudir con tiempos inimaginables, para ser atendidos en cualquier servicio, llegar a un espacio y ser recibido con amabilidad y calidez, orientado en los accesos a un inmueble, instrucciones claras y precisas, acompañamiento y finalmente recibir cualquier atención de los diferentes sectores y repito, imaginen, porque hasta hoy esa realidad no la podemos apreciar, ni en el ámbito público y muchas veces ni en el privado. La fila, ocasionalmente es un motivo de quejas, al final son indicadores de calidad.

En nuestro país se ha hecho al menos un monitoreo de lo que los mexicanos manifiestan en redes acerca de tener que esperar por un servicio, según Country Manager de E.life en México y siempre es motivo de disgusto llegar a un lugar donde se va a pagar dinero o recibir un servicio y estar tanto tiempo en las “filas” o “colas”.

Hacer esas hileras de personas en virtud de organizarlas mientras esperan su turno es todo un proceso, incluso matemático que incluye diversos factores medibles, por ejemplo desde la capacidad del sistema, la línea de espera, la disciplina del sistema mismo, la cantidad de servidores y como se distribuye el tiempo de servicio, según el manual de procedimientos STORM .

El servicio público no escapa de ello y es que este mismo, es un arte, que pocos logran entender, no se trata solo de cumplir una función sistemática para percibir un sueldo en un horario establecido, se trata la mayor parte del tiempo, de encontrar soluciones a los problemas y no problemas a las soluciones, se trata de empatía, compromiso y ética. Es casi un imperativo en nuestro país que las quejas de cualquier servicio se deban a negativas, demoras, es decir tempos de espera muy prolongados para acceder a los servicios. De modo que es incierto saber si tendremos oportunidad de cubrir todas las necesidades y de qué clase de trato seremos sujetos. Cuando llegamos a un lugar y vemos fila, es casi automático el pensamiento pesimista de un mal trato.

La pandemia Covid nos enseñó algo muy claro en el sentido de atender necesidades, y es que ante una necesidad apremiante, emergente y que sobrepasa las capacidades, era necesario hacer reconversiones de las estructuras de atención de salud, sin embargo el miedo, el desconocimiento la falta de equipos de protección personal o barreras físicas, hicieron que incluso las mejores instituciones tuvieran en sus procesos, las molestas filas. Donde muchos aludían, no se podían cumplir las medidas de sana distancia y que probablemente eran espacios y tiempos, propagadores de enfermedad.

Sin embargo la fila, puede ser un área de termómetro social o de oportunidad para solucionar quizá otros problemas no identificados, las filas de los supermercados sirven a los usuarios a revisar el consumo, modificar insumos o intercambiar experiencias con uno que otro consumidor.

Las filas de servicios como farmacias, sirven para identificar demandas por enfermedades estacionales. Las que se hacen en los servicios públicos nos permiten conocer los consumos establecidos en ciertas temporadas, por ejemplo. Y así podemos pensar en un sinfín de datos que arroja, no solo conocer el origen de esa fila tratando de acortarla, sino lo que representa.

Por esto mismo , no deberíamos de considerar como externo este factor, solo porque las personas estén en las afueras de un inmueble o no hayan accedido al servidor , sino que debería existir personal y sobre todo procesos, dedicados a fomentar el orden de los servicios, identificar necesidades reales y las no previstas, pero sobre todo priorizar los casos.

En el ámbito médico por ejemplo se estableció un sistema llamado TRIAGE o clasificación, de origen francés, donde ante las necesidades sentidas de los pacientes en las áreas de atención media continua o emergencias, se puede clasificar mediante algunos criterios estandarizados el que un paciente acceda en menor o mayor tiempo, en virtud de salvaguardar, la salud, la integridad o bien la vida misma.

Es decir es un gestor de riesgo clínico, donde incluso mediante colores, que clasifican el nivel de urgencia, todo el personal de salud, conoce si un paciente puede o no esperar a recibir una atención médica, también permite gestionar recursos.

En el lado obscuro, es decir lo negativo, la fila también genera conductas que pudieran atribuirse al gran mal de todos los sistemas, la corrupción, porque en virtud de ahorrar tiempo, las personas buscan mecanismos muchas veces no establecidos ni legalmente permitidos para acceder a los bienes o servicios a los que se pretende acceder y de estos casos, serian interminables las experiencias que cada quien pudiera contar. Lo cual no solo no abona a un mejor servicio y organización sino que por el contrario demerita cualquier esfuerzo que se haga por implementar mejoras. El sector privado apuesta por crear accesos especiales o VIP, lo cual clasifica pero en un orden de privilegio, por un sobrepago, muy acorde a un sistema capitalista sin duda. Ser tratado en virtud de lo que se pueda pagar, respecto al tiempo invertido en los procesos, claro está.

Mientras más esfuerzo hagamos por identificar nuestras capacidades y todo lo que determina que nuestros servicios sean menos tardados, veremos satisfacción y confianza en quienes buscan de nuestro servicio.

Pero bueno, para recibir un buen servicio no deberíamos ser acreedores de membresías especiales o la utilización de influencias, ¿o sí? El trato digno debe ser por igual y dar la oportunidad de servir en base a las necesidades reales, clasificadas tal vez. Pero eso sí, ¡que nadie se cuele en la fila!