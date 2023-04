Lagunas técnicas y lagunas ideológicas

Se suele hablar de las lagunas en el campo del derecho como si fueran enchiladas. Los operadores del derecho y los destinatarios del mismo, le suelen llamar “laguna jurídica” a muchas cosas, pues hay una severa confusión al respecto. Para empezar, es necesario enfatizar que la laguna jurídica es un problema del ordenamiento jurídico, es la ausencia de una norma en el sistema. Es la llamada “laguna técnica”. No es un problema de la norma o de la “ley”. No hay, por así decirlo, “laguna de la norma” o “laguna de la ley”. La norma tiene sus propios problemas, que no son, propiamente, lagunas. Uno de ellos puede ser el de su ambigüedad, que se presenta a partir de los diferentes significados que tengan las palabras contenidas en la norma. O la vaguedad, que también nos plantea una duda interpretativa, pues no tenemos claro dónde termina el campo de aplicación de la palabra. En el derecho, los casos donde se presenta la vaguedad suelen ser más comunes que los de ambigüedad.

La vaguedad del lenguaje del derecho, que repetimos, no implica un problema de “laguna”, suele meter en encrucijadas serias a los juzgadores, sobre todo en el campo del derecho penal, en donde está presente la exigencia de que el comportamiento del imputado debe encuadrar perfectamente en la descripción que del delito hace el legislador, es decir, la llamada “tipicidad”. Si esto no es así, simplemente no hay delito, pues faltaría uno de sus elementos medulares. El ámbito de la dogmática del derecho penal siempre ha jugado en el terreno de la idealización con la tipicidad. Ese supuesto encuadramiento de la conducta con el lenguaje -el tipo penal es lenguaje- sostiene un optimismo férreo en que esa adecuación se puede dar, pero, en estricto sentido, la brecha entre lenguaje y realidad es algo que la dogmática penalista y el derecho mismo parecen no haber tomado nunca en serio.

Cada caso concreto en ese ámbito parecería actualizar esa tensión, sobre todo, en casos graves y sumamente problemáticos, envueltos en múltiples aristas, como el caso de la tragedia ocurrida en la estación del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, en el cual, como lo comentamos en una colaboración anterior, la figura del “garante” deja infinidad de dudas interpretativas y, por supuesto, complica, en algunos de los acusados, la configuración del delito mismo y la eventual imputación.

En muchos casos concretos la laguna jurídica –ausencia de una norma que brinde respuesta al caso en el ordenamiento jurídico- es confundida con problemas interpretativos derivados de la vaguedad y la ambigüedad normativa. Con relación a las lagunas, existen varias formas para colmarlas. Esas formas pueden ser internas o externas al sistema y no se puede ahondar en este breve espacio sobre su identificación y alcances.

Sin embargo, conviene traer a colación un tipo de lagunas jurídicas a las que poco se alude. Se trata de las lagunas “ideológicas”. Esas lagunas pueden ser definidas como la diferencia entre el derecho positivo y un derecho deseado. En palabras de Norberto Bobbio, con ellas se hace alusión no a la ausencia de una solución cualquiera que esta sea, sino de una solución satisfactoria o, en otras palabras, no ya la ausencia de una norma, sino la falta de una norma que se considera “justa”, o sea de aquella norma que se desearía que existiese y que no existe.

Para los que adoptan una perspectiva rígida frente al derecho y su adjudicación, estas lagunas estarían fuera de su imaginario y darían pie, en su concepción, a la antítesis de un “estado de legalidad”. Otros simplemente no saben que estas lagunas existen o se les complicaría su identificación conceptual. Sin embargo, muchos de ellos, particularmente los jueces, las crean y al mismo tiempo las solucionan sin percatarse que lo están haciendo. Sobre todo, cuando se trata de emitir resoluciones que benefician a quienes detentan el poder económico y político. En cambio, un juez que crea una laguna ideológica para favorecer a los que menos tienen, usualmente, recibirá el reproche de que es un juzgador que se aparta de su deber de neutralidad. Por cierto, esos jueces son muy escasos. Yo he conocido a un par de ellos. Además, quizá en otro momento hablemos de la tesis de la neutralidad de los jueces, que, por cierto, mucho tiene de mito.