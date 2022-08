Laberinto (s)

El profesor del pueblo y su alumno se encuentran después de algún tiempo, casualmente, en una cantina. En una charla que se prolonga por horas ventiladas por la cerveza y el ron, se convierten en relatores del cuadro de terror que les tocó vivir como protagonistas y testigos de la destrucción de “El Edén”, una pequeña localidad del norte de México. Recuerdos que jalonean la memoria y que ambos, quizá, hubieran preferido borrar. Pero el olvido, por más que se le motiva, no llega. Ambos son sobrevivientes de una debacle que encuentra su epicentro en el enfrentamiento entre dos bandas rivales que se disputan la plaza.

En su narración, el profesor agarra trozos del trágico preámbulo: “Y recordé: cuando se acercaba la hora del enfrentamiento, de la batalla, nos aparecían mensajes y correos que nunca supimos quién enviaba, ni cómo era posible que nos llegarán a todos. Enseguida empezaban a trabajar los altavoces. Incluso desde horas atrás alguien, tampoco se sabía quién o quiénes, colocaban mantas en la plaza, en las rejas de las escuelas, en la entrada del pueblo, con leyendas donde en medio de insultos y recuentos de afrentas se decía clarito que iba a haber balazos y muertos por la noche”.

Es la fascinante novela de Eduardo Antonio Parra, “Laberinto”, publicada por “Literatura Random House” en el 2019. Con la fuerza narrativa que caracteriza a Parra, la obra maneja y extiende el tiempo a su antojo. Unas horas se convierten en la eternidad del infierno viviendo en nosotros. Unas horas en las que se extravían, quizá para siempre, las ganas de vivir de los personajes principales: el profesor y el joven Darío.

El jueves, Ciudad Juárez parecía incrustarse en su propio laberinto. Horas que se volvieron eternas para quien estuvo en el tétrico escenario de múltiples pistas como conductor, como peatón, como consumidor, como pasajero. Haciendo del miedo motor de supervivencia.

Pero no caigamos en la circularidad de siempre. Esta no es una película de los buenos contra los malos. No caigamos tampoco en los lugares comunes de que Ciudad Juárez es la “tierra de la resiliencia”. Aquí hay algo que está podrido en el subsuelo y mientras no se desentierre, episodios como los de esta semana estarán listos para asomarse por la ventana y trasgredir cualquier período de escueta tranquilidad que se presuma.

Cada laberinto, como el expuesto magistralmente en forma novelada por Parra, tiene sus especificidades. Por supuesto hay hilos conductores o afinidades entre los laberintos, pero el de Ciudad Juárez es uno que se ha nutrido, en parte, por los pésimos gobernantes que ha tenido y por el abandono sempiterno de quienes han sido gobernadores del estado de Chihuahua.

Frontera huérfana, ha quedado a la deriva, bajo las garras de la voracidad de quienes detentan el poder económico y los grupos del crimen organizado. Con nulo desarrollo social y sin infraestructura urbana, tenemos que recurrir a la falaz construcción de una “heroicidad” en abstracto que ahora la define en sus lemas y nomenclatura.

“Además de cansancio y ebriedad, el rostro de Darío denotaba una inmensa tristeza que sólo se esfumó unos segundos mientras aspiraba y exhalaba el humo del cigarro. Yo sabía, por lo que me había contado años atrás, que se acercaba al final del relato de la noche más larga de su vida”.