La voz de las mujeres

El martes pasado, 8 de marzo, volvimos a contemplar en las calles a cientos de mujeres en Chihuahua, miles contando que en todo el país hubo eventos semejantes. El propósito declarado y compartido por todas ellas es lograr que no haya violencia contra las mujeres.

Solo hace muy pocos años que se ven estos modos de manifestarse, aunque va en aumento, principalmente con mujeres jóvenes. No es que antes no hubiera el tipo de violencia contra la que se pronuncian, es un hecho que ha existido siempre, y ya más difícil de afirmar, al menos cuantitativamente, si hoy el fenómeno es mayor que antes, aunque creo que sí. Pero antes no se animaban a denunciarlo, reclamarlo y exigir que cese. En sus propias palabras, se ha “visibilizado”. Y esto se enfatiza en esta fecha que algunos aún no entienden y creen que es “día de la mujer” y las felicitan, cuando lo que se busca es propiciar la reflexión sobre lo que hacemos como sociedad para contener este lacerante fenómeno, y por tanto, es un día para “conmemorar”, esto es, poner en la memoria.

PUBLICIDAD

Habrá sido tres años o cuatro atrás quizá, cuando en una manifestación semejante, escuché en las noticias a una de ellas, que acababa de llenar de aerosol alguna dependencia de gobierno y destrozar cuanto se encontraba a su alcance, decirle a alguien que le reclamaba, por qué le preocupaba más la destrucción de un vidrio que el daño a una mujer. Lo tengo muy presente. Y en principio la lógica es irrefutable. En efecto, no hay nada que justifique un asesinato de una mujer, como tampoco un solo golpe físico, ni la violencia verbal o moral, ni el abuso.

El alcalde capitalino Marco Bonilla entendió esto al decir que “ningún monumento o ventana vale más que una mujer”. No creo que haya alguien que refute esta afirmación, pero aún así hay quienes no dudan en destacar y enfatizar los daños que se hacen particularmente al mobiliario urbano, y exigen la intervención de la autoridad para evitarlo y aun más, sancionarlo, y la acusan de tibieza. Y considero que aquí hay un problema a resolver si queremos avanzar, ya que no puede ser este el debate. Y ahí se mezclan muchas ópticas e inclusos intereses.

Es correcto asumir que lo material no importa más que el daño a una sola mujer. Como también es correcto preguntarse qué tanto ayuda que al final del día de lo que se hable es de los destrozos a puertas y canteras centenarias, y no del mensaje central que propone el día. Es decir, preguntarse si actuar así es la estrategia adecuada, qué tanto ha servido para conseguir el más que justo propósito. Habrá muchas respuestas. Hay quienes consideran que, si no se llega a estos extremos, las manifestaciones “ordinarias” no van a provocar ningún cambio. Hay quienes creerán sinceramente que conseguirían más con otras estrategias, incluso las de la resistencia pacifica, y cuya fuerza deriva precisamente de ir contra la lógica ordinaria. Y se ha ensayado de alguna manera, precisamente con aquel ejercicio de “un día sin mujeres”.

Como alguien que conoce los mecanismos de la comunicación política, soy de los que cree que estas formas tienen justamente la debilidad de que desvían la atención que debería existir sobre el mensaje central. Es mi opinión, tan respetable como la de cualquiera. Y creo que marchas que no tienen un organizador responsable pueden derivar en que sean instrumentalizadas, y quieran ser usadas para los propósitos de grupos particulares y no necesariamente el que si es común a todas. ¿Hay entre esa gran cantidad de gente que acude, algunas interesadas en hacer ver mal al gobierno como dice el presidente López Obrador? ¿Hay gente interesada en atizar al fuego y no en apagarlo? ¿Arreglaremos las cosas enfrentándonos?

Vamos a concentrarnos en el propósito. ¿Cómo hacemos para que ni una sola mujer, nuestra hija, esposa, hermana, amiga, viva con temor en esta sociedad? ¿Cómo hacemos para que ganen lo mismo en trabajos iguales? ¿Cómo hacemos para que accedan a cargos directivos públicos y privados? ¿Qué hacer para compartir correctamente la crianza de los hijos, para que accedan a los espacios de recreación sin ser molestadas? Y toda la lista que quieran agregarle de este tipo. Esa debe ser la discusión, no ventanas, ni gritos, ni las formas de manifestarse. Pongamos en la mesa la manera de empujar un puñado de propuestas que den pasos concreto para desterrar de nuestra vida social ese gran problema, en su expresión concreta, no en el discurso lisonjero ni políticamente correcto.

Habrá que ofrecer respuestas tangibles. Falta espacio, pero entre otras cosas, algo que realmente creo es que los temas de las mujeres deben ser abanderadas por los hombres, no ser asunto exclusivo de las mujeres. No son sus temas ni son sus preocupaciones. El primer paso es asumirlas como de toda la sociedad. Y sirve a esa causa desde luego visiblilizarlas y alzar la voz por ellas. Pero también y sobre todo, con ellas.