La violencia surge desde el poder

La violencia en contra de periodistas y comunicadores está incontrolable en este país y ya lo ubica como uno de los más peligrosos para ejercer el periodismo. Los recientes asesinatos de cuatro periodistas en los estados de Baja California, Veracruz y Michoacán confirman esta crítica situación. Según el Instituto Internacional de Prensa 45 periodistas fueron asesinados en México en el año 2021. Enero inició con cuatro más. Los nombres de Lourdes Maldonado, Margarito Martínez, José Luis Gamboa y hace unas horas el de Roberto Toledo se suman a la larga lista de periodistas y comunicadores que han sido asesinados en México. Esto ocurre a pesar de que organismos internacionales han prendido las alertas desde hace mucho tiempo y han denunciado el número tan alto de asesinatos de periodistas. Lo peor es que parece que en lugar de mejorar las condiciones para ejercer el periodismo, empeoran dramáticamente.

Preocupa demasiado a organismos que velan por la libertad de expresión que mucha de la violencia en contra de periodistas surja desde el poder mismo. Desafortunadamente, autoridades de los tres niveles de gobierno se han visto involucradas en ataques contra miembros de la prensa. El caso del periodista Manuel Buendía o el del exgobernador de Yucatán Carlos Loret de Mola, ejemplifican una realidad inocultable. En los dos crímenes las investigaciones arrojaron que desde altas esferas del poder se orquestaron estos asesinatos. En el estado de Baja California los atentados a Jesús Blancornelas y a Héctor “El Gato” Félix dos conocidos periodistas de Tijuana, cimbraron a la comunidad y también exhibieron los excesos del poder y por supuesto mucha impunidad.

En el estado de Chihuahua se ha acrecentado la violencia en contra de periodistas. Los crímenes de Armando Rodríguez "El Choco", y Miroslava Breach son una muestra del nivel de violencia que se ejerce desde el poder en contra de periodistas. Los pasados cinco años del gobierno corralista fueron un constante ataque a los medios de comunicación y a la libertad de expresión. Como pocas veces visto en el estado de Chihuahua, se sembró un clima poco propicio para ejercer el periodismo. Se buscó por todos los medios controlar a la prensa desde la propia oficina del jefe del Ejecutivo estatal. De igual modo desesperados intentaron fallidamente crear sus propios medios de comunicación para difundir noticias que solo le favorecieran al exgobernador Corral. Fue un lustro donde la prensa tuvo a su principal enemigo en la persona del exmandatario estatal nacido en El Paso, Texas.

En cuanto al crimen de Lourdes Maldonado en Tijuana también pudiera haber sido orquestado desde altas esferas del poder. Ella misma le pidió apoyo al presidente de la República en una conferencia mañanera en 2019. La periodista denunció hostigamiento y amenazas de Jaime Bonilla quien en ese entonces era candidato a gobernador por Morena.

Algo falló en el esquema de seguridad pues no protegieron a la periodista adecuadamente, ya que a las afueras de su domicilio la asesinaron. Este cobarde crimen fue repudiado en muchas partes del país, incluida una protesta en Ciudad Juárez encabezada por miembros de la prensa que se llevó a cabo en la Plaza del Periodista. Es preocupante ver que para legisladores y autoridades parece no ser urgente que surja el compromiso para detener este clima tan adverso para ejercer la libertad de expresión. No se dan cuenta que coartar la libertad de expresión y pretender censurar a los medios de comunicación son prácticas de regímenes autoritarios y este país no puede retroceder en esa materia.