La violencia sigue…

Ciudad de México.- Evidencia clara de que lejos de mejorar el entorno de inseguridad y violencia a todo lo largo y ancho del territorio tiende a agravarse es la agresión armada de que, la tarde del viernes, camino a Ciudad Hidalgo, Michoacán, fueron objeto Alan Ávila Magos y cuatro compañeros más. Un incidente que, a juzgar por la narrativa del propio dirigente juvenil de Acción Nacional, más por suerte que por consideraciones de otra índole, no pasó a mayores…

Un hecho éste, es verdad, sin consecuencias que lamentar, cuando no sea la herida que en la frente del líder panista provocó el golpe recibido con la cacha de la pistola de uno de los dos agresores y que exigió seis puntos de sutura, pero que, en los hechos, deja claro que el camino tomado —“guiados por Waze”— para viajar entre Morelia capital y la localidad citada no está en forma alguna exento de problemas, como no lo están muchos otros en el país… sin importar que el incidente en cuestión haya sido provocado por sicarios, delincuentes comunes y/o miembros de alguno de los muchos grupos de autodefensa que operan, en este caso, en territorio michoacano.

“Hoy nos tocó vivir lo que a una gran cantidad de mexicanos le ha pasado, y la verdad me siento muy agradecido con Dios, que de lo malo nos tocó lo mejor, porque, lamentablemente, hay muchas personas que no viven para contarlo”, comentó el sábado el propio Ávila Magos quien, vale decir, no carece de razón dado que, insistamos, al margen de que haya “otros datos” que sustenten la supuesta existencia de una realidad distinta, poco o nada es lo que se ha conseguido avanzar en la lucha contra la violencia e inseguridad generalizadas que Andrés Manuel López Obrador, Morena y comparsas, ofrecieron erradicar apenas llegaran al gobierno…

A la vista los más competidos y trascendentales comicios de junio, vale mencionar, la sucesión de eventos en los que, como sucedió en éste de manera accidental, se vean involucrados personajes políticos, no hará más que enconar aún más el ya de suyo polarizado ánimo entre seguidores y/o detractores de una u otra de las fuerzas partidistas participantes en la puja, lo que ni a México como nación ni a autoridad ni a sector alguno de la población conviene. Abonemos a la reconstrucción de la paz y mantengámonos vigilantes para evitar sorpresas indeseadas…

Asteriscos

* A no pocos, por cierto, llamó la atención el inusual acuerdo de perredistas y panistas para exigir que se esclarezca el “extraño accidente” automovilístico en el que el domingo murió el exdelegado Leonel Luna Estrada, candidato ahora a diputado por la alianza Va por México. La intención, a decir de Jesús Zambrano, Nora Arias y Andrés Atayde es que este tipo de hechos no empañen el proceso electoral…

* Digno de consideración —“y de un seguimiento puntual”, diría alguno— la invitación que la cuestionada Claudia Sheinbaum Pardo hiciera a los banqueros para trabajar juntos en el proceso de reactivación de la economía capitalina y, más, su explícito reconocimiento del “papel indispensable que en el mismo juega la inversión privada”…