La vida sigue

“En dos palabras puedo resumir todo lo que he aprendido acerca de la vida: que sigue…”.

Robert Frost.

Fueron dos años completos en los que las actividades de los juarenses se vieron afectadas a consecuencia de la enfermedad provocada por el virus SARS-Co2, mejor conocido como Covid-19, el día de ayer, después de tanto tiempo, los niños, niñas y adolescentes, volvieron a las aulas al 100 por ciento, atendiendo al cambio en el semáforo epidemiológico a color verde, es el segundo intento que se llevará a cabo en el estado de Chihuahua para que veamos la forma de adaptarnos a esta llamada “nueva realidad”.

El reto es enorme, toda vez que, a la fecha, los aforos establecidos en los lineamientos emitidos por el Consejo Estatal de Salud, jamás han sido respetados, las aglomeraciones de personas se siguen dando tanto en centros comerciales, restaurantes, bares, etcétera, y ahora, en semáforo verde, con mayor razón; para muestra, se encuentra el Centro de Ciudad Juárez, en el que todos los días se puede encontrar una gran cantidad de personas visitando los mercados y circulando libremente sin respetar sana distancia, sin usar cubrebocas, ni realizar protocolo alguno en materia de salud.

Sin embargo, Ciudad Juárez, debe despertar como el gigante que es, y para esto, se vuelve indispensable continuar con esa vida rutinaria que genera más del 40 por ciento del Producto Interno Bruto del estado de Chihuahua, manteniéndose a la cabeza en la generación de empleos dentro de la industria manufacturera del país, manteniéndose como la ciudad con mayor producción, riqueza y empleo de la entidad, al final de cuentas esto se puede lograr ya que la mayoría de los juarenses ya cuentan con, al menos, tres insaculaciones preventivas para afrontar esta terrible enfermedad.

Con este avance en el semáforo epidemiológico y el regreso al 100 por ciento de las actividades escolares, nuevos problemas se presentarán en nuestra localidad, como lo son el tráfico vehicular, el estacionamiento en doble fila en los centros escolares, entre otros, es decir, la movilidad será mayor y, por ende, la paciencia de los juarenses, así como las providencias preventivas que se sigan tomando, volverán a ser un factor esencial para que, esta nueva etapa, sea ya de carácter permanente.

Ahora bien, desde otra perspectiva, estamos ante la presencia de la generación de gastos no previstos (pero que deberían estar contemplados), en la economía familiar, como lo son la compra de uniformes y útiles escolares que, durante la época virtual no se realizaron y que permitieron a las familias juarenses, estirar un poco sus ingresos, gastos que se vuelven pesados, máxime que se incrementa entre otras cosas, el precio de la gasolina, (aunque esto no tiene que ver con lo relativo a la pandemia), lo que motivó al titular del Ejecutivo Federal a otorgar el 100 por ciento de estímulos fiscales, según se desprende del decreto publicado el día 4 de marzo de 2022, en el Diario Oficial de la Federación, mismo que hace que el incremento no resulte tan gravoso, o al menos eso aparenta, como está ocurriendo en la vecina ciudad, generando incluso que los residentes de la ciudad de El Paso, Texas, crucen a esta frontera a cargar combustible.

Según Platón “la educación permite al hombre superar el sentido común, es decir, transitar de la realidad sensible a la realidad inteligible”, y algo que debemos analizar, es que, el retorno 100 por ciento a las aulas, con independencia de la problemática previamente expuesta, permitirá analizar el considerable retraso que, dos años de educación básica a distancia, llegaron a generar, y que demuestran la realidad actual, la lucha por parte del magisterio, para lograr nivelar a los estudiantes, será titánica, pero satisfactoria, soy reiterativo en el pensamiento de Frost, la vida sigue y depende de nosotros el enfrentarla, estamos en semáforo verde, con independencia de esto, no dejes de cuidarte y vive, sin olvidarte de la prevención.