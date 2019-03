La vida después de las estancias infantiles

Se acabaron las estancias infantiles con dinero público. La determinación del Gobierno federal fue cambiar la lógica de los apoyos y eliminar al intermediario; en el nuevo esquema, el apoyo se entregará directamente a las familias, no a las guarderías. Pero esto ha generado un nuevo debate sobre la pertinencia de esa decisión.

La corrupción fue el motivo de AMLO para borrar de un plumazo las estancias infantiles subrogadas. No se equivoca su diagnóstico. En diferentes medidas (unas más, otras menos), pero la gran mayoría de las guarderías tenían sus vicios.

Los inconformes argumentan que el problema de corrupción no era grave, ni siquiera considerable; hablan de una mínima parte del programa de guarderías. Pero dicho así, minimizando el problema, el argumento pierde fuerza, porque es público que, en cuestión de corrupción, la realidad supera el discurso.

Además, desde hace más de 10 años, las estancias infantiles dejaron de ser negocio. Al menos en Ciudad Juárez, había una sobre-oferta de guarderías; en algún momento había tantas alternativas que las trabajadoras cambiaban de guardería con la misma frecuencia de la rotación de personal (que sufren las empresas maquiladoras).

El efecto es que, en una auditoría, seguramente encontrarán al mismo niño o niña en varias guarderías. No solamente eso, el tráfico de documentos para dar de alta a niños y niñas en las estancias infantiles, era la otra fuente de ingresos.

“Préstame las actas de tus hijos para darlos de alta”, con esa práctica de simulación y otras mañas se sostuvieron varias guarderías durante muchos años, algunas de ellas financiadas por el IMSS y otras por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y que, a veces, operaban con unas cuadras de distancia.

Lo que también es cierto es que las guarderías dejaron de ser viables, por muchas razones, principalmente por la regla elemental de la economía de libre mercado, al subir la oferta, bajó la demanda. Muchas guarderías con pocos niños.

En esa bruma sobrevivieron las estancias infantiles. Sin embargo, la necesidad es real. Existen mujeres trabajadoras que no tienen otra alternativa más que dejar a sus hijos en una guardería, porque los padres deben trabajar y no hay quien cuide a los niños.

Esta situación se repite en todo el país: familias monoparentales, donde regularmente, la mamá se hace cargo de varios hijos. En esas circunstancias, dejar a los niños encargados con una vecina o dejarlos sin supervisión, es un riesgo latente de una desgracia.

Frecuentemente vemos en los periódicos las historias de accidentes en casa que involucran a menores sin supervisión o, igual de lamentable, de abusos sexuales cometidos en esas circunstancias de descuido.

El Gobierno federal se encontraba en un dilema, tolerar la corrupción a través de la simulación y así mantener el beneficio para quienes sí lo necesitan, o buscar otras alternativas. Siempre eligieron la primera opción.

Lo que hizo el presidente López Obrador no fue acabar con el apoyo para las familias. En todo caso, lo que hizo fue cambiar el método para evitar a la guardería y eliminar al intermediario por la sospecha fundada de corrupción.

Mientras tanto, la oposición acusó a AMLO de equivocarse en el cambio de la política pública. Por un lado, argumentan que los beneficiarios no son confiables, puesto que recibirán el dinero en efectivo y se lo gastarán en algo distinto al cuidado de las niñas y los niños.

Esta crítica, parte de que el pueblo mexicano es corrupto –en su mayoría–. Mientras que, según el discurso de la 4T, el pueblo es bueno y dejará atrás la corrupción porque verá a un Gobierno federal honesto.

La premisa de AMLO está fundamentada en un principio, en un ideal. Cabe aclarar que todas las políticas públicas tienen algo de ese ingrediente ético, porque se espera que funcione con base en la buena fe. Lo que hace AMLO no es nuevo, lo que pasa es que antes lo decía un experto en el tema fundamentado con estadísticas y el presidente López Obrador lo dice con base en una corazonada.

La gente dice “Déjenlo, es honesto, si se equivoca lo hace de buena fe”. Tampoco es incorrecto el razonamiento, al menos no la práctica. La legitimidad social se construye con la confianza y López Obrador puede presumir que, después de 100 días de gobierno, su popularidad ha crecido, algo que no ocurría desde hace más de 50 años.

Los gobiernos de los últimas tres décadas se equivocaron con la ciencia en las manos, usando las estadísticas y los números, así que la 4T puede intentar hacerlo de otra forma, por simple intuición y así intentar hacer lo correcto.

Esto de entregarle el dinero a la gente, en la frontera no suena tan raro. Todos conocemos a un pariente o amigo que ha recibido esos apoyos en Estados Unidos, a través de programas como el WIC que entrega una tarjeta para que las familias compren comida en los supermercados y otras formas del famoso Welfare –bienestar–, el famoso sistema que lleva 20 años en crisis en los países del primer mundo.

En resumen, podemos decir que el apoyo para el cuidado de las niñas y los niños no desaparece, cambia del modelo de guarderías subrogadas a un nuevo esquema de entrega directa del dinero a los beneficiarios. Además, hasta ahora, no podemos saber si es mejor o peor que el anterior sistema y no lo sabremos –si la corazonada del presidente funcionará–, hasta que sea posible medir los efectos; finalmente, reafirmar que no es nada nuevo, otros países lo han intentado.

Este es un gran reto para los mexicanos, porque deja atrás el paternalismo estatal que ve a los ciudadanos como menores de edad, incapaces de administrarse y les brinda la confianza de que resuelvan directamente una necesidad. Por el bien de la sociedad, ojalá que no se equivoquen.