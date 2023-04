La venta del avión presidencial

En 2008 el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, falleció en un accidente aéreo. El encargado de la política interior viajaba de San Luis Potosí a la Ciudad de México cuando su avión se precipitó y perdió la vida junto con otras personas. En 2011, el también secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora, falleció en otro accidente aéreo. Ahora, se dirigía en un helicóptero a la ciudad de Cuernavaca, donde falleció.

En esta clase de catástrofes, las autoridades aeronáuticas del país, así como las autoridades aeronáuticas del país donde fue fabricada la aeronave intervienen en la investigación y esclarecimiento de los hechos. En ningún caso se habló de atentado alguno. Desde luego, en un país que practica el sospechosísimo como deporte nacional, nadie quedó conforme y quedó en el imaginario colectivo la idea de que ambos hechos habían sido producto de un atentado. Si bien no hay pruebas de ello, a la masa no le interesa, pues ya decretó que en ambos casos, no se trató de accidentes.

Al margen de estas consideraciones (que exceden el propósito de este artículo) las autoridades decidieron que era importante, por la seguridad del jefe de Estado, comprar un avión presidencial nuevo. El avión tardó años en ser entregado y al final se entregó a la administración de Enrique Peña Nieto, quien hizo uso del mismo.

Podemos argumentar que el avión era demasiado para un país como México (dentro de las veinte economías más importantes del mundo), que hay muchas carencias en el país, etcétera. Es decir, se pueden esgrimir infinidad de argumentos populistas y “solidarios” con la realidad del país.

Lo cierto es que el avión costó cerca de 220 millones de dólares, y ya era parte del patrimonio nacional. Acierto o error, el gasto ya se había realizado, y como todos los activos de un patrimonio, deben utilizarse.

Un avión se convirtió en uno de los temas favoritos del entonces candidato a la Presidencia, Andrés Manuel López Obrador. Desde que asumió su candidatura dijo que vendería el avión, que le daba pena usarlo, que lo rentaría para quinceañeras y fiestas. Es decir, rápido tropicalizó un tema que, resulta irrelevante para los verdaderos retos que enfrenta el país.

El jefe de Estado debe tener instrumentos a su alcance para poder cumplir la función que le fue encomendada por los votos. Si bien el avión podía ser ostentoso, lo cierto es que ya estaba ahí y salía más barato usarlo que guardarlo o venderlo.

Por años ofreció el avión en venta, como si esa fuera la función de un jefe de Estado. Es decir, el presidente de la República se convirtió en un comisionista más de la venta de aviones. Hizo del avión presidencial uno de sus principales temas de conversación. Eso refleja mucho de quién es López Obrador y de quienes son sus aplaudidores.

Finalmente, la semana pasada, López Obrador anunció como un logro de gobierno la venta del avión presidencial a Tayikistán por la cantidad de 92 millones de dólares, es decir, a menos de la mitad del precio que se pagó por él. Lo sorprendente es que todavía haya gente que aplauda una tontería como esta.

Me resulta indigno que el centro del debate nacional (y quizá soy en parte responsable de esto, por escribir sobre el tema) se trate de la venta de un avión. Me causa un enorme conflicto que exista gente que celebre esta clase de payasadas. Una aeronave que se vende a menos de la mitad de su valor no puede ser un tema prioritario para México.

El avión se vendió a mucho menos de su valor comercial, considerando incluso la depreciación de la referida aeronave. A diferencia de los automóviles, un avión tiene una vida más longeva y mantiene su valor durante más tiempo que el carro que cualquier ciudadano utiliza. Por ello, si vender el avión era un error, venderlo a menos de la mitad de su valor es un error supremo.

Según la narrativa establecida por el oficialismo, parecería que las finanzas públicas del país dependían estrictamente de que se vendiera el avión. Esa es una fórmula que descubrió López Obrador y que sabe utilizar bien: hablar del dispendio y lujos.

López Obrador no dijo nada de que al secretario de la Defensa Nacional se le descubrieran viajes familiares al exterior pagados con el erario. Eso para él no es dispendio. Había que hablar del avión.

El avión presidencial costó en ese momento 220 millones de dólares, cuando la tasa de cambio era de $13 pesos por dólar. En pocas palabras, estamos hablando que el avión costó dos mil 860 millones de pesos.

En 2021, Pemex perdió el equivalente a 224,000 millones de pesos, es decir, el equivalente a cien aviones presidenciales. En 2022, perdió el equivalente a sesenta aviones presidenciales. La cancelación del Aeropuerto de Texcoco ascendió, según datos de la Auditoría Superior de la Federación, a 113,000 millones de pesos, es decir, el equivalente a cuarenta aviones presidenciales. La construcción del aeropuerto de Santa Lucía (sin contar los incrementos posteriores que cada vez son más) fue de 84,000 millones de pesos, es decir, el equivalente a treinta aviones presidenciales. La CFE perdió en 2022 cerca de 40,000 millones de pesos, es decir, el equivalente a catorce aviones presidenciales. El Tren Maya, obra insigne del gobierno de López Obrador ha costado hasta hoy 300,000 millones de pesos, es decir, el equivalente a ciento cinco aviones presidenciales. La refinería de Dos Bocas, en Tabasco, ha costado hasta el momento 235,000 millones de pesos, es decir, casi cien aviones presidenciales.

De esto podemos concluir que, ni el AIFA está funcionando adecuadamente, el Tren Maya no está concluido, y Dos Bocas en Tabasco es la única refinería del mundo que no refina gasolina. Ya ni qué decir del deficiente desempeño de empresas como Pemex o CFE.

El costo del avión presidencial (lo que pagó el gobierno anterior, no a lo que fue vendido) fue el equivalente al 0.0003 por ciento del Presupuesto Anual de la Federación. ¿De verdad nadie se da cuenta que la venta del avión es pura pirotecnia política? ¿Alguien genuinamente cree que la venta del avión presidencial es una decisión pensada en el ahorro?

Me parece irrisorio que a estas alturas haya quienes crean que la venta de este avión es la solución a las finanzas públicas de México. Lo único que está haciendo López Obrador es tomarle el pelo a una base electoral que todavía cree en sus perversas mentiras.

Este es el gobierno que más dinero ha tirado, que más instituciones ha destruido, el que ha sido más incapaz en garantizar seguridad a sus gobernados, el que menos medicinas ha proveído a familias con enfermos. En pocas palabras, el país se está yendo a un barranco, y hay quienes creen que vamos muy bien.

Ningún indicador serio establece mejoría alguna en la calidad de vida de los mexicanos. Si la gente quiere que mejore la calidad de vida, debe optar por alternativas distintas a López Obrador y su secta; si la gente está contenta con que el país se vaya al basurero, porque “ya quiero que me roben otros”, entonces van por buen camino respaldando posturas dignas de una república bananera, que es en lo que López Obrador quiere convertirnos.