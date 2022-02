La vejez a la vuelta de la esquina

Hay una realidad que está apenas a la vuelta de la esquina: la población envejece a ritmo acelerado.

Todos estamos conscientes de que transitar por la vida y sumar años es un proceso natural que se asume de manera individual y algunas veces, solo algunas, con el apoyo del círculo familiar más cercano. También, aunque con relativa claridad, sabemos que las individualidades finalmente se unen hasta llegar a formar la realidad colectiva.

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, OMS, hay dos tendencias globales que caracterizarán al siglo XXI: el crecimiento de las ciudades y con ello, el aumento de las personas que viven en zonas urbanas y la proporción de adultos que viven en ellas. De hecho establece una relación directa entre ambos procesos y de aquí se desprende una pregunta: ¿qué estamos haciendo respecto a esta situación en la que ineludiblemente estamos involucrados?

La OMS concibe a los adultos mayores más que una carga, como un recurso económico no solo para sus familias, sino para la comunidad en general. En este sentido, coloca un concepto conocido como envejecimiento activo que no solamente reconoce para un determinado periodo de la vida, sino como un proceso a lo largo de toda ella que se ve afectado por varios factores que pueden incidir en la salud y seguridad de las personas cuando llegar a ser adultos mayores, como lo son factores económicos, servicios de salud y sociales, comportamentales, personales, ambientales externos, el género y la cultura. Junto con este concepto, une una propuesta para que las ciudades se comprometan a ser más amigables y faciliten el potencial que poseen las personas adultas, en otras palabras ¿por qué mantener, o permitir el encierro de las personas mayores, cuando se podría aprovechar su potencial no solo en el ámbito afectivo y productivo, sino también como un segmento importante para la economía local si se incorporan como posibles consumidores?

Una ciudad amigable para los adultos mayores, nos dice la OMS, “… alienta su envejecimiento activo mediante la optimización de las oportunidades de salud, participación y seguridad a fin de mejorar la calidad de vida de las personas a medida que envejecen”, es decir, adapta sus infraestructuras y servicios para ser incluyentes sí, con las personas mayores, y también con todas aquellas que tienen diversas necesidades y capacidades. Es fácil de entender entonces que los edificios y calles aptas para personas mayores, son amigables para todo tipo de personas.

Pero tenemos poco tiempo poco tiempo para decidirnos serlo. De acuerdo a los datos que nos proporciona la propia OMS, para el año 2050 casi la cuarta parte de la población será adulto mayor y habrá más adultos mayores que niños de 0 a 14 años y otra noticia con foco rojo es que los países en desarrollo están envejeciendo a un ritmo mucho mayor, tanto así que para ese mismo año los adultos mayores serán 80 por ciento de su población total. Otro dato relevante es que en los países menos desarrollados como es el nuestro, la población constituida por personas mayores representará en el 2030 una cuarta parte de la población urbana. Ciertamente, este aumento en la proporción de la población adulta sobre otros segmentos etarios es el resultado tanto de la reducción de la tasa de nacimientos, como del aumento en la esperanza de vida.

Pensémoslo así: las ciudades amigables liberan de excesiva presión a las familias al facilitar la incorporación de los adulos mayores a la vida cotidiana atendiendo temas como la vivienda, participación social, el respeto e inclusión social, la participación cívica y el empleo, la comunicación e información, los servicios comunitarios y de salud, los espacios al aire libre y entre edificios y, por último un tema de suma importancia: el transporte.

Podemos ponernos el espejo de la realidad tan cerca o lejos como lo queramos, pero el 2030 ya está a la vuelta de la esquina. Cuando vemos hacia el futuro tendemos a hacerlo como si en el horizonte las circunstancias se mantuvieran tal y como están ahora, o mejores. En este tema, el envejecimiento de la población y el aumento de su proporción en términos de la población total no es así. Ya vimos que es un proceso que se acelera conforme pasa el tiempo y que la figura de los ancianos recluidos en una habitación no es humana ni puede sostenerse. Estamos dejando la carga a una población que cada día se reduce y un poco en broma, pero quizá un tanto en serio, en un tiempo más estaremos diseñando un indicador que mida cuántos ancianos le toca mantener a cada joven.