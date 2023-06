La transparencia tan anunciada no existe

A pesar de que la Constitución y las leyes obligan a declarar las razones de cada reunión de los legisladores nacionales, el 84 por ciento las ocultan, lo que impide conocer sus agendas con empresas, organizaciones, o si tienen clientes que puedan representar conflictos de interés o corrupción.

Cuando se acepta un cargo público, la Comisión de Transparencia y Combate a la Corrupción exigen legalmente a los elegidos a ser transparentes desde el 2020, pero la mayoría de los legisladores del Congreso no lo hacen, violando sus responsabilidades de rendición de cuentas.

Las herramientas de transparencia y de acceso a la información pública, que incluyen también al Poder Ejecutivo y Judicial, así como a diferentes medios de comunicación en México, garantizan, bien implementadas, una agenda orientada más a los intereses ciudadanos, realmente centrada en las necesidades de la población. Sin embargo, queda demostrado que muchos legisladores no se miden entre ellos con la misma vara con la que miden a los demás. Se sienten por encima de la ley, por lo que el proteccionismo y los intereses ocultos dominan todavía la agenda nacional.

Estadísticamente, el empoderamiento y vigilancia ciudadanas en los asuntos de interés público reducen la corrupción, y contribuyen al logro de objetivos de desarrollo sostenible. La Cuarta Transformación, movimiento que se ha destacado por su crecimiento y representación en el país, prometió acabar con la violencia y la corrupción, pero lo que realmente ha sucedido desde que tomaron el poder es más de lo mismo. Mientras tanto, al ser criticado al respecto, el presidente mexicano sigue respondiendo que él tiene “con otros datos”.

Un sistema judicial eficaz debiera exigir hacer cumplir las leyes de transparencia real a todas las ramas del gobierno, pero actualmente siguen muy atrasados en la implementación de estas prácticas. Solo es a través de la denuncia ciudadana, la participación y el periodismo vigilante sin descanso que estas cosas se divulgan. Los legisladores ganan muy bien y gozan de excelentes prestaciones. No estamos en contra de una remuneración justa que dependa del trabajo y objetivos alcanzados, esto también permite, en teoría, menos corrupción, pero sin transparencia no hay confianza, y no es para menos.

Nueve de las democracias percibidas como de las más transparentes siguen estando en el norte de Europa. Solo una nación americana se incluye entre las más transparentes, de acuerdo a encuestas globales.

En estas domina una clase media “bien informada”, con un alto índice de educación a nivel universitario, que leen o se informan sobre las noticias al menos cuatro veces a la semana. De acuerdo a los entrevistados de varios países, al menos ocho mil se consideraron como “elites informadas”. Las encuestas se realizaron en una diversidad de naciones percibidas con “atributos” muy particulares, como prácticas de negocios transparentes, prácticas de gobierno transparentes, distribución “equitativa” del poder político, altos índices de confianza y corrupción baja. Los países mejor posicionados siguen siendo Finlandia, Canadá, Dinamarca, Suecia, Alemania, Suiza, Noruega, Países Bajos, Bélgica, y Nueva Zelanda. Todas estas naciones, con alto índice de población blanca/europea, son percibidas entre las menos corruptas del mundo. Irlanda podría entrar entre estas naciones. Entre las más corruptas se encuentran Somalia, Siria y Sudán del Sur, de acuerdo al índice de percepción sobre corrupción.

Aquí, sin duda, hay que considerar que los encuestadores han sido criticados por científicos de países menos desarrollados como ‘moralistas’ porque no han tomado en cuenta otras variables históricas como el colonialismo europeo, o las estructuras de poder económico mundial,

Se destacan por su presencia Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra, India, Japón, Corea del Sur y Australia, entre otros.

Más cerca, recientemente se informó que, de acuerdo a la Unidad para la Transformación de los Congresos (UTRAC) en México, tan sólo el 16 por ciento de los legisladores presentó y publicó la información sobre sus intereses personales. En total, la UTRAC revisó la información de mil 739 legisladores del país. De estos, 628 son diputados federales y senadores, mientras que mil 113 legisladores estatales.

A nivel federal, 69.1 porciento no revelaron la información, mientras que localmente, el 92.5 por ciento lo evitó. El informe detalla que no existe ningún órgano legislativo federal o estatal en el que sus integrantes cumplan al cien por ciento con este ordenamiento legal.

Transparencia Mexicana advirtió que, si no se declara, no solo se violenta la ley, además, cuando no se hace pública esta información, la democracia se afecta. “Es indispensable saber si un legislador está defendiendo su interés personal, el de un grupo de interés, o el de la ciudadanía” se declaró. Es necesario que los legisladores presenten y publiquen un listado exhaustivo de sus intereses. Este es el mecanismo mínimo para poder prevenir y evitar conflictos potenciales de interés en las decisiones públicas de México, explicó la organización.

En España, pasa algo parecido, aunque los que se resistieron a declarar en su totalidad son del partido de ultraderecha: Vox; quienes han ganado escaños en representación parlamentaria. Sus 52 diputados optaron por rellenar sus declaraciones de intereses económicos con respuestas poco “creíbles” o incompletas, según un informe realizado por la Oficina de Conflicto de Intereses al analizar la aplicación del código de ética. Vox se convirtió en la tercera fuerza con más representación parlamentaria de España, tras las elecciones del pasado noviembre.

De la misma manera, el congreso detectó que, en realidad, solo siete diputados de los 349 que estaban en la cámara publicaron sus reuniones de cabildeo, ninguno de ellos del partido con el crecimiento político más rápido en la península ibérica: Vox, del cual Sergio Abascal Conde es el líder. La cámara española cuenta con una aplicación para adjuntar automáticamente su agenda parlamentaria, y también la política. Ahí deben incluir todas las citas con grupos de interés. En el Senado, el año pasado todos publicaron su agenda en el internet, aunque solo 17 de los 265 senadores activos entonces mencionaron encuentros más allá de lo que es el trabajo parlamentario, lo que en realidad solo hacen para cuidar su imagen mediática.

Este tipo de problemas de transparencia, como hemos analizado aquí, afectan la confianza ciudadana. Mientras que para los medios no hay tregua desde hace años, entre la mayoría de los legisladores y otros políticos - muchos que critican a la prensa - no desglosan del todo su patrimonio, relaciones e influencias con las corporaciones del poder. Sin transparencia, ¿qué se puede esperar? La misma ensalada, pero revuelta.

La transformación democrática beneficial para México se ve todavía muy lejana. No ha sucedido. Es solo más de lo mismo: pugnas por el poder, popularismo, y polarización política. Pequeños cambios se han dado, como la acertada creación del registro de obligaciones alimentarias que les impediría casarse, salir del país o aspirar a cargos de elección a quienes no salden sus deudas de pensión alimentaria. Otros que están por verse, como el reducir la edad de 21 a 18 para ser diputado(a) federal, o de 30 a 25 años para ser gobernador de un estado. Esto seguramente beneficiara en algo a la izquierda, ya que, por lo general, los jóvenes y estudiantes universitarios se identifican más con ideas revolucionarias e idealistas que las personas de mayor edad, quienes suelen ser más tradicionales, de acuerdo a estudios sobre tendencias políticas.

Morena, lo sabemos, llegó para quedarse gracias a la gran desilusión del pueblo con los anteriores gobiernos. Es el partido de mayor crecimiento político actual en México, y la tendencia nacional para su crecimiento es todavía fuerte. No obstante, sin cambios estructurales reales a corto y largo plazo, el positivismo existente en el partido tiene sus días contados.

Sin embargo, después de un periodo de experimentación democrática – como se ha comprobado en otras latitudes, el caso de Brasil, que fue de izquierda a extrema derecha, y luego de nuevo a la izquierda, o Perú, entre otros países con problemas políticos – resurgen los cambios virales. En México, la agenda del presidente empezó centrada. Actualmente, la balanza se inclina más hacia la izquierda. No se esperan cambios drásticos en siguiente semestre, pero la línea de gobernabilidad se ha adelgazado. México está polarizado, dividido, por el momento. Lo seguro es que tarde o temprano otros cambios vendrán, hasta que la balanza tienda a centrarse naturalmente de nuevo. Ojalá la violencia política no termine apareciendo.

Por lo pronto, si Morena, o cualquier otro partido representante de la ciudadanía, realmente tienen intenciones de cambiar el rumbo del país, que acaben de una vez por todas con las agendas ocultas, indebidas, o extralimitadas de poderosos grupos de interés, a través del cabildeo y los compromisos ilícitos que van en contra de los intereses del crecimiento económico y educativo del país.

