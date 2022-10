La transformación no es superficial

El rezago de infraestructura en ciertas zonas de Ciudad Juárez es histórico, ¡es brutal!, y no hablamos de obra pública para brindarle comodidad a la gente y menos estética para embellecer las calles, hablamos de lugares sin obra básica, de primera necesidad, como el alumbrado público, agua potable y drenaje, calles pavimentadas y señalización adecuada.

Hay colonias que nacieron hace décadas y nunca pisaron sus vecinos el concreto hidráulico o pavimento a base de asfalto en sus calles, las luminarias y otros elementos de urbanización brillan por su ausencia, ni se hable de estaciones para el transporte público, u otras obras mayores como escuelas, hospitales, centros comunitarios u otros.

Sería ocioso y con razón censurable, hacer un recuento del rezago y las deficiencias existentes en nuestra frontera sin la intención de abatirlas, por lo menos hacerles frente con seriedad, como no se ha hecho durante décadas. Y la mera intención también resulta insuficiente, se requiere de planificación, de mucha voluntad política, y sobre todo de recursos, recursos económicos que el Gobierno municipal por sí solo no dispone. Y aunque la bolsa sería de buen tamaño, si nos proponemos, por más arrimadijos que le hagamos, no alcanzaría a notarse lo suficiente, debido precisamente al prolongado abandono, a la indiferencia, y por qué no decirlo, a la incapacidad de algunos gobiernos, que nos antecedieron, para atenderlo.

Por ello la estrategia no descansa en la idea de la conformación de una gran bolsa de recursos propios, que consista en desangrar a otras áreas de la administración municipal, aplicar recortes donde ya está recortado, ahorrar… sabemos que no daría abasto, entonces nos avocamos a la unificación de esfuerzos, a generar sinergia con otras esferas, lo estamos haciendo con el Gobierno estatal y federal, y esta semana dimos muestras claras de ello.

Por ello la buena relación que tenemos con la gobernadora Maru Campos, me parece que está a la vista, independientemente de las diferencias políticas que podamos tener, independientemente de nuestra visión personal, hay factores que son comunes y de ahí nos sujetamos para beneficiar a nuestra gente, estoy convencido que es la manera correcta, porque los juarenses ya han padecido muchos años la víscera de sus gobernantes y ya es tiempo de que antepongamos a nuestros intereses los del pueblo.

Resalto con orgullo la empatía con el proyecto de nación del Gobierno federal que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que esta semana dio muestras nuevamente de su apoyo a los juarenses. Así lo ha demostrado en los cuatro años de su administración y tenemos la certeza que así será hasta que concluya su gestión.

Esta semana que termina firmamos un convenio de colaboración con la gobernadora Maru Campos y la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, para continuar con el rescate de Riberas del Bravo, que implica una atención integral al problema de infraestructura hidráulica, de urbanización, de transporte público, seguridad, acciones de desarrollo social, entre otros, que cambiarán la imagen de esta zona, caracterizada precisamente por el rezago histórico, y que hoy atendemos en conjunto la administración estatal y municipal.

El Gobierno del Estado participa con recursos de diversas bolsas, entre ellas, la del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos, que en este año supera los 400 millones de pesos y del cual se desprenden proyectos que irán cambiando la fisonomía de toda la zona.

El Gobierno municipal está destinando 115 millones de pesos con lo cual avanzamos en obra básica, pero también en el desarrollo social.

Llevamos cinco parques reacondicionados para hacer deporte y tener áreas de recreación, llevamos tres mil 500 metros cuadrados de baches cubiertos, mil 673 metros cuadrados de superficie pavimentada, dos mil 400 luminarias reparadas, dos mil 660 metros de pintura aplicados a las calles, ocho mil 400 metros cuadrados de grafiti retirados, casi siete mil toneladas de basura recogida y casi 15 mil llantas retiradas de las calles y lotes baldíos.

Ya hay 19 mil beneficiados de los talleres de calcinación, ocho mil más por consultas médicas, psicológicas y con dentista; hemos entregado 900 becas para que los jóvenes sigan estudiando; en suma, son 50 mil 373 acciones de programas sociales en lo que va del año.

A esto habrá de sumarse más pavimentación, alcantarillado, construcción de parques y áreas verdes, instalación de nuevas luminarias, dotación de agua potable, que estará desarrollando a la par el Gobierno del Estado. Y junto con ello mayor vigilancia de las áreas de seguridad de los tres niveles de gobierno.

Debo mencionar que hace unas semanas la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado, anunció que se invertirán mil 400 millones de pesos en obra pública para Ciudad Juárez, de manera conjunta con el Fideicomiso de Puentes Fronterizos; y en lo que respecta al sistema de transporte público, Juárez Bus, se contempla una inversión total de 600 millones de pesos, mientras que en el tema relacionado al sistema de salud, se han invertido 450 millones de pesos.

La conjunción de esfuerzos poco a poco va dando resultados y los principales beneficiados son los ciudadanos.

Esta semana también tuvimos la visita en Juárez del director general del IMSS, Zoé Robledo, quién tomó protesta al nuevo Comité Ciudadano de Seguimiento a la construcción del Hospital General de Ciudad Juárez, para mantener la comunicación entre los tres órdenes de gobierno y agilizar las acciones requeridas para que el proyecto no se detenga y pueda abrir sus puertas en el 2024.

Robledo confirmó que se trata de una inversión de casi mil 600 millones de pesos para la construcción del nosocomio que dará atención a un millón 200 mil derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, y poco más 900 millones de pesos para el equipamiento. Lo cual viene a resolver en buena medida el grave problema de atención médica en nuestra frontera, por lo cual muchos ciudadanos tienen que viajar a la capital, a otros estados, incluso a otro país para poder atender sus necesidades médicas.

El proyecto de este hospital nació en el 2013, se crearon falsas expectativas y nadie quería tomar el toro por los cuernos, sabían que se trataba de una inversión fuerte, pero necesaria para nuestra gente. La sensibilidad de este gobierno, la disposición del Estado y Municipio hacen posible esta obra, que en breve, con la ayuda de Dios y las voluntades manifiestas estará quitando un enorme peso de encima a miles de familias juarenses y de la región norte del estado.

Aprovecho el espacio para abonar a esta reflexión un dato que confirma ese trabajo y voluntad de trabajar de la mano de las tres esferas de gobierno. Hace un par de días nos informaron de la llegada de 68 millones de pesos, resultado de la regularización de vehículos extranjeros, que se van directamente al recarpeteo y mejoramiento de calles, tal cual se había anunciado anteriormente.

Adicionalmente, informo que le podremos sumar más de 40 millones de pesos al presupuesto participativo de este año, producto del buen manejo de recursos propios, lo cual genera más oportunidades de desarrollo en medio de tantas necesidades.

Este es el comienzo de la transformación de Ciudad Juárez, y conscientes estamos de que es imposible lograrlo si nos atenemos a nuestras propias fuerzas, y también a la dinámica de golpeteo político y de desgaste que nos afectó demasiado en el pasado. Vamos avanzando y debemos contribuir a que dicha unión de voluntades se siga fortaleciendo, en beneficio de Juárez y de los juarenses.

Sugerencias y comentarios favor de hacérmelos llegar a mi correo: cpc16169@gmail.com