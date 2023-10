La tortuosa lucha por los libros de texto

La gran lucha por los libros de texto en el estado de Chihuahua, fue la máxima expresión de la ciudadanía endefensa de sus derechos, especialmente, a una educación gratuita y laica.

Tal vez pensaríamos que, en pleno 2023, el Art. 3ero constitucional avala una conquista imposible de revertir, pues damos por hecho la obligación del Estado (la federación, los estados y municipios) de garantizar la educación universal, inclusiva, pública, gratuita y laica.

Desafortunadamente, esas características que están plasmadas en nuestra Carta Magna, no son compatibles conalgunas visiones que no logran digerir que corresponde a todas y todos garantizarlas. Para muestra, basta oprimir el botón de los instrumentos legales que fueron mal utilizados por los funcionarios estatales que, amparados en una supuesta formalidad que no fue cubierta, obligaron a las niñas y niños de Chihuahua a arrancar el ciclo escolar sin los libros de texto gratuitos.

Apenas fueron anunciados y la mayoría de los políticos ya se manifestaban en contra. Aparentaban que los habían leído al revés y al derecho, todas las materias de todos los grados y desde luego habían realizado un análisis minucioso que respaldaba su posición. Dudoso, muy dudoso. Pero concediendo el beneficio de la duda, se felicitaban entre ellos por haber logrado una suspensión provisional al interponer una controversia constitucional.

Durante ese lapso, se aprovechó para desarrollar estrategiastendenciosas, fallidas desde luego, para confundir a la población sobre contenidos. Decían que la intención erahacer a sus hijos comunistas y adoradores del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Además, intentaban vetar libros que hablan de la realidad, como lo hacen con aquellas luchas que se dan contra películas, libros y demás obras de corte inclusivo.

Aún recuerdo un comentario que se quedó en mi página de Facebook: “Afortunadamente yo puedo pagarles a mis hijos un colegio privado, pero pobres padres que tienen que aguantar que en la escuela les enseñen que a una niña puede gustarle una niña.” Ahí radica la polarización de los libros de texto, en valores tan humanos como la inclusión y la solidaridad, que los opositores traducían como comunismo.

Aún cuando en un inicio hubo quien apoyaba la idea de secuestrar los libros de texto, a medida que los maestros tenían que utilizar los cuadernillos construidos a marchas forzadas y a sobreprecio por el Gobierno del Estado, nos dimos cuenta que era insumos necesarios para dar clases. En consecuencia, las medidas para evitar que fueran distribuidos los libros de texto fueron vistas con peores ojos y las acciones de la gente aguerrida de Chihuahua no se dejaron esperar. Ante todo, somos valientes, nobles y leales.

La situación era insostenible. Maestros sin insumos, niñas y niños chihuahuenses perdiendo clases, madres y padres desesperados. Mientras tanto, algunos haciendo negocio con libros para colorear haciéndose pasar como materialesdidácticos.

Finalmente, salió la resolución de la corte, desechando la controversia. La esperanza volvió a las aulas. Quienes propiciaron el secuestro a los libros se pronunciaron en contra de una manifestación que se sentía triunfante, no por quién había ganado o quién perdido, sino porque habían garantizado que las niñas y niños de Chihuahua tuvieran acceso a la educación. Si eso hubieran pensado, no hubieran salido a las calles a expresar su alegría por una suspensión provisional.

Creíamos que al menos habían visto el error que cometieron al llevar esa situación al límite. Pero, una vez que se empezaron a distribuir los libros de texto, amanecimos un día con un nuevo amparo promovido por una asociación civil, cercana al Gobierno del Estado y, por cierto, de otro personaje estatal.

Si la situación era alarmante desde el primer recurso legal interpuesto, en esta segunda vuelta, la desesperación ciudadana se hizo notar. Madres, padres de familia, maestras y maestros afuera de las bodegas a punto de abrirlas y sacar los libros. Paros de maestros exigiendo los libros y declaraciones desafortunadas de actores políticos construyeron un ambiente similar al de una olla de presión a punto de explotar.

Por fortuna, hubo un desistimiento de este segundo acto y la entrega de libros de texto por fin se llevó a cabo. La moraleja de esta tortuosa lucha es simple: el pueblo es sabio y no tolerará que sus derechos sean pisoteados, aún menos si se trata de sus hijos. Nos queda para la reflexión esta marca en la historia de nuestro Estado. De aquí en adelante deben pensar las cosas dos y hasta tres veces cada vez que intenten secuestrar los derechos ganados por la gente.