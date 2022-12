La tesis y la Presidencia de la SCJN

Ciudad de México.- El 2 de enero de 2023 está programada la elección del nuevo presidente de la SCJN de entre los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el voto de seis de ellos. No es cosa menor, ya que la Presidencia de la SCJN tiene la representación de ese llamado tercer poder, con los otros dos poderes del país (Ejecutivo y Legislativo). También es importante porque además de la Administración de la Suprema Corte y Ostentar la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (órgano responsable de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación) tiene, entre otras 17 facultades, las siguientes que considero más importantes:

Tramitar los asuntos de la competencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y turnar los expedientes entre sus integrantes para que formulen los correspondientes proyectos de resolución; autorizar las listas de los asuntos, dirigir los debates y conservar el orden en las sesiones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; proponer oportunamente los nombramientos de aquellas y aquellos servidores públicos que deba hacer el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; nombrar a las y los servidores públicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a excepción de aquellos nombramientos que corresponde hacer al Pleno o las Salas; Formular anualmente el anteproyecto del presupuesto de egresos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y someterlo a la aprobación de esta última funcionando en Pleno y remitir oportunamente a la o el presidente de la República, los proyectos de presupuestos de egresos del Poder Judicial de la Federación.

Cómo se puede ver, el presidente de la Corte no sólo tiene facultades sobre el presupuesto, administración, vigilancia y organización de la Suprema Corte, también sobre los asuntos que se turnan y la agenda para discutirlos, es decir, tiene la dirección de dicho poder. Es en dicho contexto que surge la polémica por la tesis de la licenciatura en Derecho de una de sus integrantes, la ministra Yasmín Esquivel, la cual es identificada como cercana y la candidata de AMLO a ocupar dicho cargo. Una de las ministras que ha votado en contra de la privatización de la industria eléctrica, por poner uno de los ejemplos de la postura de dicha juez. Ese es el fondo de la controversia por el “plagio” de la tesis de licenciatura de Derecho que acusa la derecha y los comunicadores oficiales de sus partidos políticos (PRI/PAN/PRD/MC). Es nuevamente la lucha del poder que quiere recuperar la derecha y que perdió estos últimos cuatro años, también en dicho poder.

Y conste que no estoy negando la existencia del plagio o no, porque eso ni siquiera se ha demostrado, lo que estoy cuestionando es el momento y la campaña de desprestigio contra una ministra que viene de una larga carrera jurisdiccional de 20 años desempeñados en el Tribunal Agrario y Tribunal Administrativo, y que con esto la derecha pretende imponer a uno de los candidatos de ellos (dos fueron nombrados en el sexenio de Felipe Calderón, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Alberto Pérez Dayán, ambos en 2012 y dos en el de Enrique Peña Nieto Javier Laynez Potisek y Norma Piña, en 2015).

Ese es el contexto de la campaña mediática y en redes sociales para desprestigiar a la ministra Yasmín Esquivel para que no haya otra Presidencia de la SCJN afín a AMLO (como lo fue Zaldívar que concluye su periodo con este año), y seguramente querrá imponer a uno de los dos impuestos en el sexenio de Calderón. La ministra ya denunció que ella empezó su tesis un año antes que la del estudiante que finalmente la publicó, hablamos de los años 1985 y 1986. Y si tienen dudas de qué sector de la política está detrás de la campaña de desprestigio para que dicha ministra ocupe la Presidencia de la SCJN, basta ver quién publicó el reportaje por el supuesto plagio: Carlos Loret de Mola, sí, el vocero de la derecha.

No sorprende entonces la campaña emprendida para imponer a uno de los suyos en la Presidencia de la SCJN, lo que no deja de sorprender es su doble moral, donde ellos pueden hacer y deshacer, robar, corromper y hasta plagiar pues Peña Nieto plagió su tesis, lo que sí declaró su universidad pero que no podía retirarle el título y la derecha ni los medios exigieron nada, mucho menos Carlos Loret que era estelar de Televisa.

No cabe duda que en un país donde el común es el político y el funcionario corrupto el honesto tienen que ser de una moral muy superior, porque si no para qué se jacta de ser honesto, mejor “que siga la corriente y no se haga el santito”.