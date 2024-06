La terquedad de AMLO y la estupidez de Mier hunden al IPC y al peso

Ciudad de México.- El lunes 3 de junio, los mercados reaccionaron negativamente al triunfo de Claudia Sheinbaum. El IPC de la Bolsa Mexicana de Valores cayó un 6.1% y el peso se depreció un 4.4% frente al dólar.

¿Qué son y quiénes integran los mercados que manifestaron su temor ante la llegada al poder de la morenista vendiendo pesos, bonos, cetes y acciones para comprar dólares y así proteger su dinero?

Los mercados son el conjunto de: 1) inversores institucionales, como los fondos de inversión, pensiones y aseguradoras, que manejan cantidades multibillonarias de dinero; 2) inversores individuales que en conjunto influyen considerablemente al mover grandes cantidades de dinero; 3) bancos, entidades financieras y operadores de alta frecuencia (high-frequency traders) que usan algoritmos para ejecutar grandes transacciones rápidamente; 4) fondos de cobertura (hedge funds) cuyas agresivas estrategias pueden causar rápidas fluctuaciones en los mercados de divisas y valores; y 5) especuladores que aprovechan las fluctuaciones a corto plazo para ganar dinero.

Parte de la preocupación de estos grupos tal vez se basó en el hecho de que algunos de los medios estadounidenses, europeos y asiáticos más leídos y consultados por ellos advirtieron los riesgos que para el país representa el triunfo de Claudia. The Wall Street Journal, The Economist, The Guardian, The New York Times, Bloomberg, MarketWatch y CNBC son algunos de los que expresaron, entre otras cosas, sus preocupaciones sobre el resultado de la elección presidencial, destacando temores sobre una mayor centralización del poder y el debilitamiento de las instituciones democráticas.

El martes, el IPC empezó a recuperarse, pero no así el peso. La recuperación del mercado bursátil se debió, en gran medida, a que el mismo lunes Claudia anunció que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, seguirá en el cargo durante su gobierno. Desafortunadamente, el jueves nuevamente se desplomaron el IPC y el peso después de que el diputado morenista Ignacio Mier anunciara que la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador se aprobaría en septiembre.

Lo dicho por Mier obligó a Sheinbaum a calmar nuevamente a los mercados al anunciar que las reformas de AMLO, antes de ser aprobadas, deberán discutirse ampliamente en el Congreso, dando a entender que no se aprobarán en septiembre. Sin embargo, el viernes, AMLO aseguró que su reforma judicial se aprobará en septiembre porque "la justicia está por encima de los mercados". Como era de esperarse, de nueva cuenta cayeron el IPC y el peso. Desde el viernes 31 de mayo al viernes pasado, el primero cayó un 3.99% y el segundo un 8.59%.

La terquedad de AMLO y la estupidez del legislador morenista que, como diputado priista, apoyó rabiosamente la aprobación del Fobaproa sin importarle el pueblo que ahora dice defender, arrojaron al precipicio los mensajes conciliatorios que Sheinbaum envió a quienes conforman los mercados.

Que le explique ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador al pueblo por qué es justo que se encarezcan muchos productos que se importan de EU, sobre todo alimentos, debido en parte a su afán de seguir mandando a pesar de que los mexicanos elegimos hace una semana a su sucesora.