La temida transparencia

Ciudad de México.- En una de las muchas escaramuzas recientes, contra todo lo que se le pongan enfrente y lo vea feo, el presidente López Obrador organizó una infame sesión senatorial (que ya sé, es parte de un poder soberano del estado mexicano, pero que en su fracción mayoritaria le obedece sin balar), para darle cristiana sepultura al instituto nacional de transparencia y acceso a la información pública.

Ese instituto, como varios más es un fruto de la alternancia mexicana, la que ocurrió del año 2000 para acá, luego de poco más de 70 años de gobiernos priistas. Ya he recordado aquí que la sola alternancia tuvo varios efectos positivos para el país, cuyos alcances se han profundizado y perfeccionado con el tiempo. Uno de ellos es la transparencia.

Hace no muchos años, luego de las muchas transiciones a la democracia que ocurrieron a finales de los años ochenta y principios de los noventa, los académicos se pusieron a pensar cuáles serían las características de los buenos gobiernos, pues ya no era suficiente que fueran electos por el pueblo, sino que además tenían que dar buenos resultados. La concreción de esas características ocurrió en lo que luego se llamó la “good gobernance”, para mí aun sin una traducción suficientemente fuerte y por ello se traduce al español de modo literal como “la buena gobernanza”. Dos de esas características son la transparencia y la rendición de cuentas. Fox decidió asumirlas y desde entonces se dan como algo obligado o natural en los gobiernos, nadie se lo ha (había) cuestionado hasta ahora.

En aquel sexenio nació el Instituto Nacional Transparencia, que como toda institución nueva ha evolucionado, perfeccionado y profundizado en el tiempo. De tener tareas que sólo tenían que ver con el cuidado de datos personales y poco más, ha llegado ahora a liberar la puesta a disposición de todo tipo de información que maneja el gobierno, bajo el concepto muy correcto de que esa información no es propiedad de los gobernantes, menos de los de turno, sin de la nación mexicana, y, por tanto, de sus ciudadanos.

Más tarde, bajo el gobierno de Obama en Estados Unidos, se dio un paso cualitativo de gobierno transparente a gobierno abierto. Ya no era suficiente tener disponible la información y ofrecerla a quien la pida, tendría estar al alcance siempre desde el principio, la pidan o no. El ejemplo detonador fueron los correos electrónicos del entonces popular y poderoso primer mandatario norteamericano. Se determinó que esos correos eran públicos. No eran cartas personales, eran información relevante para la gente.

En México luego se dio un amplio movimiento que concitó amplio respaldo, que se le llamó “movimiento 3 de 3”, es decir, declaración patrimonial, declaración fiscal y declaración de intereses, se exigió hacer obligatoria su publicación para todos los funcionarios. Al principio fue voluntario, los ciudadanos pidieron que se hiciera, y quien se negara sería objeto de una sanción política, es decir, no considerarlo digno del voto o del apoyo de la gente. Pero poco después logró hacerlo ley. Aun así no todos lo hacen, otros mienten y algunos se excusan de diversos modos.

El motivo de todo lo anterior es la rendición de cuentas. Sin información no se puede evaluar, medir, saber si alguien se enriquece, si se compra a precios irreales, si se compra a familiares o amigos, y muchos datos más que deberían servir para inhibir los actos de corrupción en primer lugar, pero en seguida para propiciar condiciones equitativas ara todos.

Pues bien, por algún motivo, al presidente le incomoda todo esto. El gobierno reserva cuánta información puede, la retrasa, la falsea, la niega. La que se obtiene es por insistencias o por fallos de sus sistemas, como la robada en operaciones informáticas ilegales. Pero el corolario es que, en aquella nefasta sesión del senado de fin de período, el 30 de abril, literalmente en lo oscurito, terminan de asestar un golpe para desparecer el INAI. El que tiene miedo a la luz algo esconde.