Ciudad de México.- Termina un año, y se aproxima el nuevo ciclo, donde las esperanzas llenan los corazones y las mentes de todos, familiares y amigos, compañeros de lucha, todos como una gran familia nos abriremos en una nueva encomienda que nos dieron los ciudadanos, este año en la renovación del partido, rumbo a la organización, la integración y la coordinación, es nuestra tarea para los próximos comicios del 2024.

Es interesante las circunstancias en las que este año concluye, a nivel local, nacional e internacional, donde la Cuarta Transformación se coloca como vanguardia del nuevo mundo, el mundo cambiante que nos ha tocado protagonizar, la lucha que nosotros impulsamos es hoy un estandarte del cambio, de la regeneración y del nuevo papel que nos toca desarrollar.

Morena se restauró con la renovación, con un importante respaldo ciudadano, nos otorgó nuevos cargos y nuevas responsabilidades, y estas nos exigen una postura digna y sólida de frente a los nuevos retos y la continuidad del proyecto, y es por eso que adelantó a groso modo parte de nuestros objetivos como chihuahuenses y mexicanos.

Las arbitrariedades que se nos ha impuesto por parte de la administración estatal, nos obliga a, como partido, dejar a un lado, las diferencias y los intereses de grupos, para hacer frente a este mal gobierno que un día sí, y otro también, castigan a los chihuahuenses, ya sea con la política recaudatoria que receta Ernesto Cordero, exsecretario de Hacienda de Felipe Calderón, o con abusos y opacidad que ejercen con los recursos públicos, dejando desprotegido los derechos básicos de los ciudadanos, el ejercicio fiscal para el 2023, es indigno, desequilibrado y plagado de incrementos injustos, que exhibe la falta de sensibilidad con los ciudadanos de a pie.

Es urgente, restablecer la vida interna de nuestro partido, preparar desde el comité y el consejo los objetivos en el estado, no solo en materia partidista, sino para organizar a pueblo y defender nuestros derechos, impulsar el respeto que como ciudadanos merecemos, ante autoridades y poderes que se imponen en la vida pública, y que no solo detienen el avance de la Cuarta Transformación, sino que retroceden la vida democrática en materia de participación ciudadana, transparencia, austeridad, soberanía y derechos sociales.

Volveremos a las calles en 2023, tras un letargo que fue aprovechado por la oposición, este próximo año vamos a la batalla por las conciencias, pues es sabido que nosotros no buscamos puestos, nosotros vamos por la revolución que trasciende el simple motivo de la lucha electoral, lo nuestro es el cambio social profundo, que en Chihuahua debemos emparejar con todo el territorio nacional.

Y es a nivel nacional, donde no debemos descuidar el frente, ante una oposición dolida y lastimada por la derrota moral que representa el día a día, no descansan en lanzar ataques a bases de mentiras y desinformación, y aunque no les ha dado resultado en estos cuatros años, se empeñan en esa línea discursiva, la ofensa, el desdén y la calumnia son sus municiones; nosotros responderemos con la verdad y la información, nunca hemos ocultado nuestro objetivos y nuestros criterios, primero los pobres.

Ante dos elecciones en Coahuila y el Estado de México, sostenemos que la Cuarta Transformación avanzará, y contrario a lo que ellos le apuesta de nuestro movimiento, la división y el fragmentación, nuestro movimiento se consolida, se fortalece, porque las bases están echadas, los cimientos que AMLO ha trabajado durante estos años, han comenzado a endurecer la sociedad mexicana.

Los retos que llegarán con la designación de la candidatura al 2024, no solo nos acercará, sino que nos fundirá en la evolución y continuidad de nuestro proyecto, mientras ellos en el barco que se hunde pelean por las sobras, nosotros nos preparamos para dar la batalla desde la trinchera que nos toque, porque de la calles y la lucha venimos, y así nos mantenemos, importantes son los que se quedan, no los que se van, y así asumiremos nuestra responsabilidad ante el pueblo.