La sucesión en Chihuahua

El domingo pasado, la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos se registró como precandidata del PAN a la gubernatura del Estado. Es natural que, encabezando todas las encuestas al interior del Acción Nacional, Campos se registrara como aspirante a la candidatura. Ya Gustavo Madero se había inscrito dos días antes con el mismo propósito.

Como se ha referido, no es un secreto que la aspiración de Maru incomode al gobernador Javier Corral. Por alguna razón, Corral no quiere dejar pasar esta candidatura. El pretexto del “combate a la corrupción” es solamente eso, un pretexto usado desde Palacio de Gobierno. Si dichos actos de corrupción fueran ciertos, y si tuviera elementos para proceder como dice tenerlos, Corral y sus secuaces debían haber ejercido la acción penal contra Maru desde hace mucho tiempo. Sin embargo, muestra de que esta investigación atiende a una motivación de carácter político-electoral es el momento en que sigue con el tema: la víspera de la nominación por parte del PAN.

Prueba inequívoca de que la justicia en Chihuahua es selectiva, es la actitud de distintos actores políticos que se han ceñido a los mandatos de Corral (y que ha trascendido se encontrarían en el mismo supuesto que Maru). Muchos de esos actores (Jesús Velázquez del PRI, por ejemplo) no han sido investigados con el ahínco con el que se ha investigado a los políticos que le incomodan al gobernador, a pesar de estar en circunstancias similares a Campos.

Corral entiende muy bien que, de no dejar un sucesor a modo, puede correr la misma suerte de su antecesor. En estos casos, no importa si hubo o no hubo actos de corrupción (que en el caso de Corral, evidentemente los hubo), pues la Fiscalía de Chihuahua ya dejó precedentes de cómo fabricar delitos y carpetas de investigación en contra de sus enemigos políticos. Si no garantizan una transición a modo, Corral y sus secuaces serán quienes tengan que correr.En este contexto, Maru Campos dijo que no perseguiría a Corral en caso de ganar la gubernatura. Este es un mensaje que no va dirigido al electorado, sino al propio Corral, para el efecto de otorgarle seguridades a su salida.

El gobierno de Corral se convirtió en un gobierno cuyo único propósito fue pervertir las instituciones para rumiar sus fobias. Muestra de ello es las carencias en el sector salud, la creciente deuda pública (en contraposición a la ausencia de obra pública), la desbordada inseguridad en distintas zonas del Estado, entre otras omisiones. No se le puede reclamar desde una perspectiva política a Corral su mal gobierno, pues nunca prometió en campaña hacer un buen gobierno. Su única promesa fue encerrar a Duarte, aunque las demás áreas del gobierno reclamaran igual o incluso mayor atención.

Entendiendo que el poder se le escapa de las manos, Corral juega todas sus fichas en marginar de la contienda a los dos principales aspirantes, tanto de Morena como de su propio partido, en una grosera intervención en la vida interna de ambos partidos. Por un lado, al mandar a Víctor Quintana a inscribirse como precandidato en Morena, Corral trata de tener fichas también en esa apuesta. En este caso, justo como lo describió mi compañero Carlos Murillo en su columna del domingo pasado, Corral podría aspirar a un pacto de impunidad con Quintana, protección que se le extendería incluso con Juan Carlos Loera, si este resultara el candidato en ese partido. Loera se esforzó en hacer muchos méritos con Corral, incluso, olvidando su origen político.

Corral tiene el riesgo que tanto PAN como Morena, los dos partidos con mayores posibilidades de obtener el triunfo en Chihuahua en 2021, postulen candidatos que pondrían en riesgo su seguridad. De ahí que impulse proyectos políticos al interior de estos, e incluso, promueva proyectos políticos alternos como el de Alfredo Lozoya en el Movimiento Ciudadano.

El escenario para Corral es complicado. Es natural que después de todos los excesos cometidos contra sus antecesores, esté nervioso. Estimo que la salida que le queda a Corral, es replicar los modelos que tuvieron lugar en otros Estados, como Veracruz, con Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes. Me refiero a que, en caso de no poder dejar a su sucesor, como indirectamente quiere hacerlo, Corral reformará la legislación vigente para poder dejar a un fiscal a modo. Para alguien que cree que gobernar es sinónimo de encarcelar enemigos políticos, esta sería la forma de trascender y cubrirse la espalda.