La sombra de la crisis

Las cosas no siempre pintan fácil para todos, y los tiempos oscilan como una onda de sonido, a veces son arriba y a veces abajo. En días pasados, en nuestra Ciudad Juárez, se dieron acontecimientos muy desafortunados donde se podía leer sobre personas (en diferentes tiempos y circunstancias) que intentaron cometer suicidio.

Los efectos de la pandemia por Covid-19, comienzan a aflorar. El sentimiento de aislamiento por el encierro prolongado ha ocasionado que algunas personas hayan generado un temor por salir a la calle, y ahora que las autoridades estatales han dado “el fin” de la pandemia por decreto, se nos arrojó a la intemperie, totalmente a la deriva. Posiblemente, algunos pensarán que es una exageración, pero para algunas personas el salir de nuevo al exterior y convivir con una gran multitud de personas generó grandes trastornos e inseguridades; en pocas palabras, no todos asimilamos los cambios de igual manera, y ciertamente para estas personas ha sido complicado incorporarse a la “nueva normalidad”.

Por si fuera poco, en el ambiente se ha comenzado a sentir una preocupación por lo económico, los productos y servicios son cada vez más caros y los ingresos familiares no alcanzan para comprar y pagar como se hacía antes. Aquellos que cuentan con un “trabajo estable” argumentan que el sueldo que perciben no es suficiente para hacer frente a la inflación que se vive, por lo que deben buscar una fuente extra de ingresos, y estos no son para mejorar la calidad de vida, sino para mantener la que ya se tiene. Sin embargo, estos ingresos extra tienen un alto costo social y personal, pues muchos de ellos deben sacrificar el tiempo libre que era destinado para la convivencia familiar y el tiempo de calidad en actividades personales como el ejercicio, la lectura, el estudio o las artes.

Por otro lado, aquellos cuyos ingresos son variables, deben redoblar esfuerzos para lograr vender más, de tal manera que puedan conservar su calidad de vida y pagar deudas contraídas. Sin contar con un salario fijo, en muchas ocasiones los pequeños y medianos empresarios juarenses deben apoyarse de sus familiares para atender los negocios, pues han tenido que despedir a empleados para reducir los costos y no perder la poca ganancia. Aunado a lo anterior, la ciudad cada día está más inmersa en la delincuencia; la impunidad, ha generado una expectativa de que los delincuentes pueden hacer lo que quieran, cuando quieran y como quieran, al final de cuentas, todo terminará en un expediente archivado “hasta tener nueva evidencia”.

Los costos de la vida son cada vez más elevados, los energéticos, los comestibles como frutas, verduras y carnes, las rentas de las casas, los automóviles, las casas, los préstamos bancarios, los costos de recreación y diversión como el cine, parques de diversiones o incluso vacacionar se han vuelto insostenibles para muchos. Algunos se preguntan ¿cómo no estar deprimidos ante este panorama?

En estos tiempos de incertidumbre, lo mejor que se puede hacer es confiar en los seres amados, acercarse a la familia, atesorar las amistades sinceras y verdaderas. Unas palabras de desahogo, otras palabras de aliento y apoyo pueden hacer la diferencia en los sentimientos de las personas que están pasando por malos momentos. Si en algún momento, usted detecta que un familiar o usted mismo comienza a tener cambios desafortunados en su estado de ánimo busque apoyo con aquellos a los que ama, y en la medida de lo posible, acercarse a un profesional. En ocasiones la vida tiene tragos dulces como la miel y amargos como el vinagre, pero siempre habrá un poco de agua que nos alivie lo empalagoso o lo amargo de los momentos, nada es para siempre ni tampoco definitivo.