En un Estado que aspira a ser democrático, la población participa de las decisiones que han de adoptarse, no únicamente a través del sufragio (que es lo que mucha gente piensa que es donde termina el proceso democrático) sino involucrándose de distintas maneras en la “res publicae”.

Así, vemos de manera reiterada que existen organismos, asociaciones, cámaras y grupos diversos que atienden determinada problemática, y generan opinión en cuanto a determinados temas que pueden estimarse de su incumbencia. Así pues, por ejemplo, tenemos que los organismos empresariales defienden los intereses de las empresas, y fijan su posición respecto a los temas que inciden en su operación (reforma fiscal, por ejemplo). Existen diversos organismos que evalúan la gestión de gobiernos, y algunos otros que promueven la defensa de derechos humanos. De igual forma, tenemos las asociaciones que defienden intereses gremiales. En este sentido, dichos organismos son el ejemplo de una sociedad plural.

Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador salió a criticar a la sociedad civil, reiterando su posición fijada hace casi un año durante su campaña, de la que dijo “tengo mucha desconfianza de lo que llaman sociedad civil”. En esta ocasión, la llamó conservadurista, entre otros adjetivos señalados. Siguiendo esa misma línea el productor Epigmenio Ibarra dijo que la derecha se asumía a sí misma como “apartidista” y que se catalogaba como “sociedad civil” a pesar de nunca haber respetado a esta última.

De entrada, creo que el presidente no debe de generar más divisiones con sus declaraciones. El jefe de Estado debe ser siempre factor de unidad en una sociedad, no un inquisidor que acusa y denosta. A pesar de ello, y de criticar su gobierno, y el hecho de que tenga porristas para su régimen como Epigmenio Ibarra, en esta ocasión debo decir que el presidente no mintió en lo que dijo. Si bien, las generalizaciones siempre son malas, creo que lo que López Obrador comentó es muy cercano a nuestra realidad cotidiana.

Como siempre, hay excepciones en todo. Existen infinidad de ONGs que pudieran incluso estimarse de izquierda, alejadas al conservadurismo de que habla López Obrador. Sin embargo, es una realidad que muchos actores (y actrices) de la vida pública, se han disfrazado de apartidistas o de sociedad civil (como refiere Ibarra) para posteriormente aparecer en una boleta electoral como candidatos de la derecha. Esto, necesariamente nos pone a reflexionar si entonces lo actuado como “sociedad civil apartidista” era en defensa de los intereses que decían defender, o solamente era agenda política para allanar el camino para la posterior incumbencia en el tema electoral.

Existen diversos ejemplos que dan testimonio de lo anterior. A nivel nacional, tenemos ejemplos como Josefina Vázquez Mota, quien ya fue candidata a la Presidencia. De igual manera, Isabel Miranda de Wallace, quien encabeza la asociación “Alto al secuestro”, fue por años activista social, de esos organismos que están “ajenos” a la cuestión política. Terminó siendo candidata del PAN –la derecha– al Gobierno de la Ciudad de México.

En la localidad, dos ejemplos se me vienen a la mente. El primero de ellos es Plan Estratégico de Juárez, encabezado por Miguel Fernández Iturriza. Fernández ha estado vinculado a Acción Nacional por décadas. Fue secretario técnico de la primera administración municipal del priista Héctor Murguía. Por alguna razón, al salir de su administración e integrarse de lleno al organismo, se rodea de personajes emanados de Acción Nacional para emprender su “lucha ciudadana” cuando queda claro su objetivo. Por cierto, en días recientes se señaló a este organismo por evadir transparentar determinados recursos públicos. El otro ejemplo es la excandidata Vicky Caraveo, quien con su lucha “apartidista” y desde la “sociedad civil” fue candidata de la derecha a la alcaldía.

Creo que en nada abona dividir más a la sociedad en derecha e izquierda. Creo que quien menos debe hacerlo es el jefe de Estado. Sin embargo tiene un punto válido, y esto es que hay quienes desde la comodidad del falso apartidismo tiran golpes al Gobierno, y se esconden tras el manto de ser “sociedad civil”. Si bien estos organismos cumplen una labor importante, no se nos debe olvidar que no son los legítimos representantes del pueblo o la sociedad civil, y que no pueden hablar en nombre de ellos, pues quién ostenta esa tarea son los representantes populares. Es válido que quienes encabecen estos organismos aspiren a participar en política, siempre que no se escondan en el falso apartidismo del que se habla.