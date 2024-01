La seguridad de los trabajadores juarenses

Las cifras no dejan margen para la duda. Las estadísticas respecto del número de accidentes y de muertes de trabajadores juarenses ocasionados por camiones de transporte de personal son contundentes. Y cada día que pasa el riesgo que enfrenta la clase trabajadora de esta frontera aumenta debido a la antigüedad de cada unidad de transporte de personal. Situación que no se ha podido revertir por falta de capacidad de las autoridades responsables en esta materia y también por la total ausencia de interés de que se resuelva por parte del sector maquilador. Ya son muchos años en que esta situación prevalece y al menos en el corto plazo no parece que habrá cambios. Sin embargo, las cifras son preocupantes, al igual que la apatía y desdén de los responsables.

Tan solo en la primera mitad del año pasado, la imprudencia en los choferes de camiones de transporte público y de personal en Ciudad Juárez causaron 291 accidentes viales, de acuerdo con cifras compartidas por la Coordinación de Seguridad Vial, corporación encargada de atender estos percances viales en la frontera.

Dicha dependencia detalló que estos 291 accidentes registrados en el primer semestre del 2023, dejaron 260 personas lesionadas y desafortunadamente otras seis perdieron la vida. En el mes de enero del 2023 se registraron 34 percances protagonizados por camiones, choques que dejaron un saldo de 24 personas lesionadas. Para el mes de febrero, fueron 43 accidentes con 15 lesionados y una persona sin vida. En marzo, agentes viales atendieron 49 accidentes viales de los conductores de ruteras, con saldo de 41 personas lesionados y una muerte.

Abril, fue el mes con más percances, al registrarse 58 con 77 heridos y tres más desafortunadamente perdieron la vida. Para mayo, hubo un total de 39 accidentes de transporte con 57 lesionados. En junio fueron 35 con saldo de 26 lesionados y finalmente en julio fueron 33 percances con 20 lesionados y una persona sin vida.

Al final del año pasado se cerró con 444 accidentes de transporte, de los cuales 338 fueron ocasionados por los choferes. La cifra del 2023 fue de 443 personas lesionadas y ocho decesos. En cinco de los casos, los operadores de transporte conducían en estado de ebriedad.

En el 2022 hubo 311 accidentes de transporte, con 360 heridos y ocho muertos. Las cifras indican que en el 2021 fueron 425 hechos de vialidad, mientras que en el 2020 los agentes viales intervinieron en 433 hechos de tránsito.

En la mayoría de los casos las unidades de transporte involucradas circulaban sin placas, de acuerdo con el seguimiento periodístico.

Uno de los accidentes relevantes ocurridos es el de una unidad de transporte especial que llevaba trabajadores de una maquiladora, la cual se salió de camino y cayó a un terreno del bulevar Juan Pablo II, dejando a ocho personas con golpes. Desafortunadamente, Transporte Público del Estado no mantiene una estricta vigilancia de las unidades de transporte que circulan a exceso de velocidad, con camiones en malas condiciones mecánicas, sin placas y choferes sin capacitación.

Este año la situación parece no variar mucho desafortunadamente. Apenas en los primeros 15 días transcurridos de enero, choferes de transporte público y de personal se han visto involucrados en 17 accidentes viales en esta ciudad. El saldo es de seis afectados y 11 lesionados, sin decesos, según información de la Coordinación de Seguridad Vial. En dos de los incidentes se confirmó que los operadores conducían en estado de ebriedad.

El reto para las autoridades y para el sector maquilador en este 2024 es mayúsculo. Urgen soluciones, y se requiere que en este proceso electoral se aborde este tema y se tomen cartas en este asunto.