La salud de los juarenses; el autocuidado está en la mesa

Si pudiera definir retos principales para el cuidado de mi salud, serían disminuir el consumo de alimentos ricos en sodio. Caminar diario al menos 30 minutos al aire libre se volvió una tarea difícil… Si acudiera a una consulta de apoyo para conseguir llegar al peso ideal el día de hoy, sé perfectamente las recomendaciones que un médico o un nutriólogo harían a estas dos temáticas ampliamente identificadas por su servidora y que tal vez comparto con muchos de ustedes, cuestión de voluntad, sería seguramente un elemento de la prescripción, así tajante.

En nuestro gran estado tenemos las tasas de incidencia más elevadas de Enfermedades No Trasmisibles, llamadas crónico-degenerativas, para algunos problemas de salud como la Diabetes mellitus 2, superando los 200 casos por cada 100 mil habitantes, hablando de hipertensión, el segundo lugar nacional con más de 400 casos por cada 100 mil habitantes y la enfermedad isquémica del corazón, los infartos, un nada honroso primer lugar, superando la media nacional de 21 casos por cada 100 mil habitantes, con una tasa de 63.2 claro está, nuestra principal causa de muerte en Juárez. Cifras nada alentadoras para los casos de obesidad y sobrepeso. Esto, de acuerdo al Panorama epidemiológico de las enfermedades no trasmisibles en México, a junio de 2021 publicado por la Secretaría de Salud. El Covid-19 vino a desnudarnos los principales factores de riesgo a morir de una enfermedad respiratoria de complicaciones vasculares, en al menos 30 por ciento de los casos, población joven sin enfermedades identificadas, que se agravó o murió con obesidad o hipertensión arterial concomitante. Según la Secretaría de Salud en el Programa de adulto mayor y en el anciano de Ciudad Juárez, en el año 2020, de dos mil 821 detecciones, 589 fueron confirmatorias de diabetes, respecto a la hipertensión arterial de tres mil 500 detecciones, 492 resultaron positivas y en el estado nutricional de tres mil 500, mil 738 fueron positivas tan solo a obesidad.

Resulta y no es sorprendente que en cada brigada médica de salud municipal comunitaria, se obtiene, de cada 10 adultos mayores de 20 años evaluados en peso y talla, con el Índice de Masa Corporal, al menos siete se encuentra en sobrepeso u obesidad en cualquiera de sus grados, cuatro tienen elevación de su nivel óptimo de presión arterial, y tres de cada 10 con cifras alteradas de glucosa capilar, es decir “azúcar” del examen con una gota de sangre por un pinchazo en el dedo. Al menos superficialmente, inferimos que nos encontramos por encima de la media nacional en la incidencia de estos problemas de salud pública que son el pesar de cualquier sistema de salud.

La cuestión es porque aún cuando las instituciones de salud han invertido presupuestos amplios para combatir las Enfermedades No Trasmisibles, con programas de salud que involucran a médicos, enfermeras, nutriólogos, trabajadores sociales, seguimos incrementando cada vez más estas condiciones y sus complicaciones a edades más tempranas en población económicamente activa.

Cada persona debería plantearse cómo iniciar no solo el manejo de una enfermedad, sino adoptar hábitos saludables, educarse en salud, fuente de empoderamiento, plantearse sus propias preguntas y sus posibles respuestas. Seguir una doctrina médica tradicional pasiva-receptiva ya no es aplicable. Detrás de cada caso hay un grupo de factores de riesgo, unos modificables, otros de difícil injerencia, en gran parte porque no hemos aprendido a conocer a los pacientes, darles voz y lo más importante, escucharlos. No hemos roto el paradigma de simplemente intentar trasmitir conocimientos en letanías del buen comer, prohibir terminantemente fumar o consumir alcohol, alentar a la actividad física cuando desconocemos el entorno mismo, con la posibilidad mínima de caminar por un parque con toda seguridad. Sanear el ambiente es también sanar el pensamiento, la acción, y nos lleva a ser responsables de la salud propia y colectiva.

Si bien, la medicina familiar, pilar de seguridad social y de los presupuestos asignados a grandes sistemas de salud , como IMSS, ISSSTE o INSABI, donde quienes colaboran en ella, lo hacen con un enfoque integral a todos los aspectos de las familias, tampoco ha logrado gran éxito en esta encomienda, desde múltiples escenarios , como los centros de trabajo, en Juárez, predominantemente la empresa maquiladora, escuelas, y en todas las clínicas de primer nivel de atención en la ciudad. De continuar con esta tendencia, no habrá presupuesto ni un solo Sistema que alcance a cubrir todas las demandas para sostener gasto de prevención, estudios de diagnóstico, medicamentos, hospitalizaciones, y tratar las tantas complicaciones.

La clave, al menos en mi caso, es conocer ahora mis fortalezas ante las debilidades ya entendidas y hacer la autogestión que corresponda. Si compartimos la responsabilidad, en el autocuidado con una amplitud de acción, es posible al menos empezar a revertir a cualquier edad, las consecuencias de todos los factores de riesgo y enfermedades. Creerlo o no es el reto, porque, píldoras mágicas seguramente no hay. Hacer o no hacer la carnita asada, esa, esa es la cuestión.