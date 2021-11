Hace poco más de cuatro años, el 24 de octubre de 2017 para ser exactos, en este mismo espacio dábamos cuenta de la salida de Santiago Nieto como fiscal de Delitos Electorales. En aquella ocasión, su cese se debió precisamente al profundo protagonismo que le imprimía a todo lo que hacía, a pesar de lo delicado de las tareas que le tocaba atender.

Por aquel tiempo, se dijo que Santiago Nieto había sido destituido de su posición por revelar públicamente información respecto a distintas investigaciones emprendidas por la fiscalía a su cargo. Desde luego que sus promotores lo hicieron ver como una víctima del sistema corrupto, mismo que expulsaba a ese hombre libre y comprometido con la justicia, quien había sido despedido por no cejar en su compromiso de llevar ante la justicia a ese ogro corruptor que era Emilio Lozoya. Al menos ésa era la postura de los entonces promotores del actual Gobierno, quienes ahora no hallan qué decir de Lozoya.

Existe un principio político y jurídico que mandata que los funcionarios son funcionarios de la ley, y no del presidente en turno (Marbury v. Madison). De ahí que los funcionarios deban investigar igualmente a todo aquel que la infrinja, incluidos aquellos afines al Gobierno vigente. Es por eso que Santiago Nieto emprendió una investigación contra gente cercana al Gobierno que lo había propuesto a él mismo como fiscal electoral. Estamos de acuerdo con que no existe un compromiso tan grande en política que obligue a algún funcionario a dejar de investigar alguna conducta tipificada como delito, cuando existan méritos para ello. Sin embargo, el caso de Santiago Nieto es distinto. Su actuación reciente en casos como los de Napoleón Gómez Urrutia, Pío López Obrador, Manuel Bartlett, entre otros personajes corruptos de la 4T, dan muestra y testimonio de que Nieto no tiene problemas de conciencia por dejar pasar conductas delincuenciales del grupo en turno del poder. Entonces, bajo esta lógica, no salió del Gobierno de Peña Nieto por ser incorruptible sino por darle de patadas al pesebre, como se diría coloquialmente.

Después de haber salido por la puerta de atrás del Gobierno de Enrique Peña Nieto, Santiago Nieto fue evidenciando su corazón político al acompañar en sendos eventos a dos personajes que lucraron políticamente con la bandera anticorrupción, pero que resultaron ser igual de corruptos que los Gobiernos que criticaron: López Obrador y Javier Corral.

Con Javier Corral, su mecenas y quien lo mantuvo en su nómina secreta desde la salida de FEPADE hasta que se incorporó como titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Nieto apareció en uno de los muchos eventos encabezados por el exgobernador en su cacaraqueada “Marcha por la dignidad”. Al ser un evento enteramente político donde Nieto participaba, se evidenciaba de manera clara que éste actuaba motivado políticamente en asuntos de procuración de justicia. Esa mezcla de política y justicia nunca es buena, y quien debía de saberlo (Santiago Nieto) parecía no entenderlo.

Posteriormente, apareció con la 4T (quién sabe quién se lo arrimó a López Obrador) y le entregaron la UIF. Nuevamente, en una decisión absolutamente absurda, López Obrador otorgó a Nieto un cargo donde se debe actuar con discreción y mesura. Nieto, procediendo como el chivo en cristalería que acostumbra ser, comenzó a golpear rivales políticos del presidente y del Gobierno. Cualquier tema, aunque no tuviera que ver con su función, lo contaminaba con su actuación. La salida de Medina Mora, entre otros excesos, tienen su origen en la actuación de Nieto.

Por todo lo anterior, me da gusto que un personaje tan visceral, protagónico, selectivo, tendencioso e indiscreto haya sido relevado de su cargo.