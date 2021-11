La salida de Pablo Héctor

Uno de los constitucionalistas más prestigiados de nuestro país, Elisur Arteaga Nava, decía que la función judicial del Estado no merecía ser llamada “poder”, sino “rama judicial”. Esto, en virtud que sostiene que el Poder Judicial siempre se va plegando a los deseos del gobierno en turno. Este puede no ser el caso en sistemas judiciales desarrollados (como en Estados Unidos, Reino Unido e incluso Francia), y quizá pudiera discutirse si es el caso en nuestro país a nivel federal. Pero en las entidades federativas, sin la menor duda esta es la regla, y no la excepción.

Desde que tenemos memoria, se le acusa a los gobernadores de inmiscuirse en los asuntos internos de la rama judicial. Corral manipuló el Poder Judicial para sus aviesos fines. A Duarte se le criticó por la oxigenación de este poder. Y a Reyes Baeza, se le cuestionó que hubiera metido a uno de sus maestros como presidente de dicho poder. Unos y otros han ido y venido, y lo cierto es que todos han tratado de quedar bien con el poder en turno, para no perder sus prebendas y canonjías.

“Los tiempos de la política no son los tiempos de la justicia”, dijo en algún momento el casi saliente presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, Pablo Héctor González Villalobos. Lo expresó en relación con la investigación penal enderezada en contra de la hoy gobernadora, María Eugenia Campos. González, después de llevar años atendiendo a los caprichos perversos de Javier Corral, instruyendo a jueces a resolver conforme las peticiones del corralismo en diversos temas penales, trató de trascender de un gobierno a otro. En ese momento, al expresar esa frase, trataba de quedar bien con la entonces candidata puntera. Quiso dar el paso de la muerte y dejar de ser ujier del corralismo para pasar a ser ujier del nuevo gobierno.

La actuación de González Villalobos al frente de la Judicatura deja mucho que desear. Primeramente, como ya he mencionado, convertirse en el facilitador en jefe del gobierno más arbitrario y perverso que ha dado Chihuahua, es una mancha enorme en su trayectoria judicial. La justicia federal ha venido a corregir las arbitrariedades en que agentes del ministerio público y jueces han incurrido de forma reiterada. Coludidos y amañados para desgraciar vidas, Pablo Héctor no solamente no puso un freno a estos excesos y abusos de poder, sino que por omisión fue parte de ellos.

Además de ser el facilitador de diversas decisiones perversas adoptadas en el seno del Poder Judicial, su actuación fue timorata y titubeante, pues parecía que quien mandaba en realidad en el Poder Judicial era Lucha Castro, candidata a prófuga de la justicia en los próximos meses.

Al momento de escribir estas líneas, González Villalobos se tambalea de la Presidencia del Tribunal. En este caso, ha quedado demostrado que, contrario a lo que él mismo sostenía, los tiempos de la justicia sí son los tiempos de la política.

Después de ver este ir y venir de titulares del poder, considero que se requiere una reforma integral al marco normativo estatal para el efecto de poder cristalizar el mandato constitucional de pesos y contrapesos. El problema es que evidentemente, ningún gobernante con poder querrá promover una reforma de esta naturaleza, pues equivaldría a amarrarse las manos. Y cuando ya van de salida, no tienen la fuerza política de incidir en decisiones de este tamaño.

En relación con quienes pueden ocupar la titularidad del Poder Judicial, mucho se ha discutido, mas considero que el magistrado Villegas Montes, por su cercanía con el grupo en el poder, pudiera ser quien suceda a González Villalobos.