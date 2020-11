La ruta hacia la transformación de Chihuahua

“La caridad es humillante porque se ejerce verticalmente y desde arriba, la solidaridad es horizontal e implica respeto mutuo”. Eduardo Galeano

Le he comunicado al señor presidente Andrés Manuel López Obrador mi decisión de separarme del encargo que por dos años me confirió como delegado federal del Gobierno de México en el estado de Chihuahua.

Agradezco la confianza depositada en mí para coadyuvar en la construcción de un estado de Bienestar para Chihuahua; con gran satisfacción puedo decir que no hemos dado tregua en la lucha por el cambio verdadero. A lo largo de esta responsabilidad se realizaron diferentes acciones que iniciaron con el Censo del Bienestar durante el período de transición en septiembre de 2018, dicho censo inició bajo la premisa de Primero los Pobres, ya que la política de Bienestar está enfocada en combatir las brechas de la desigualdad para quienes históricamente habían sido olvidados, de esta manera han sido prioridad nuestros pueblos originarios: Rarámuri, Pima, Tepehuano del Norte y Guarojio, ellos han sido el meollo de nuestras tareas.

Todo este esfuerzo se ha concentrado en la aplicación de los programas de Bienestar con una visión nueva que tiende a la universalidad, sin intermediarios, diseñados desde el territorio, que promueve el desarrollo integral, y que ubica a las personas y las comunidades como sujetos de derecho. Son programas sin condicionamiento alguno y que aportan a la construcción de un ingreso básico para las familias. Los principales programas de bienestar hoy son ya un derecho constitucional gracias a la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Es así, dentro de este marco de justicia y equidad que hasta hoy se ha beneficiado de manera directa a más de 580 mil chihuahuenses con una inversión anual cercana a los 10 mil millones de pesos.

Gracias a ello actualmente en nuestro estado podemos decir que 245 mil adultos mayores cuentan con su pensión, 20 mil 500 personas que sufren alguna discapacidad también son beneficiarias de este apoyo económico, además 21 mil 275 niñas y niños, hijos de madres trabajadoras cuentan con apoyo para su cuidado; por otra parte, tres mil 128 niños y jóvenes en orfandad reciben una beca para que logren continuar con sus estudios.

A esta lista de beneficiarios hay que agregar 77 mil 901 familias que reciben becas de educación básica, cerca de 110 mil estudiantes de bachillerato reciben igualmente su beca universal, y cuatro mil 865 estudiantes universitarios son beneficiarios de una beca de dos mil 400 pesos. Ya están funcionando también dos Universidades Benito Juárez en la Sierra Tarahumara, se han remodelado mil 327 escuelas de las zonas más pobres del estado a través del programa La escuela es nuestra, esta responsabilidad ha sido depositada con gran confianza en las madres de familia, incluyendo a los maestros y alumnos para que sean ellos quienes definan e intervengan en el mantenimiento y remodelación de su respectivo plantel; el recurso se transfiere directamente desde la Tesorería de la Federación al comité de padres, sin burocracia ni intermediarios del gobierno.

También seis mil 115 jóvenes del programa Construyendo el futuro reciben una beca, mientras tanto, son aprendices laborando en diversos centros de trabajo y pronto se insertarán al mercado laboral; hemos apoyado a seis mil 197 pequeños negocios con Tandas para el Bienestar, así mismo apoyamos a poco más de 20 mil pequeñas empresas con el programa de créditos a la palabra y ocho mil créditos para las empresas que en medio de esta pandemia fueron solidarios con sus trabajadores.

Para el campo se destinan 56 mil apoyos del Programa Producción para el Bienestar, 13 mil 800 de estos apoyos son especialmente para los productores indígenas; Sembrando Vida es el programa más grande que existe a nivel mundial en el campo de la reforestación. En la Sierra Tarahumara se le da empleo a 20 mil sembradores y sembradoras, gracias a esto se está generando una reconversión social y productiva en la región. También se apoyó a 407 pescadores con el programa de Bienpesca; el programa de Precios de Garantía apoya a mil 200 productores de leche principalmente en la región centro sur del estado donde se invierten más de 30 millones de pesos a la semana.

La zona fronteriza no ha quedado al margen de estos apoyos, ya que se incrementó al doble el salario mínimo de los trabajadores, se redujeron los impuestos y se está trabajando para igualar los precios de los combustibles con las ciudades fronterizas de Estados Unidos; en Ciudad Juárez se aplicó el Programa de Mejoramiento Urbano en el cual se invirtieron más de 400 millones de pesos en la recuperación y remodelación de espacios públicos, comunitarios y para la salud, el programa incluyó más de mil 600 acciones de vivienda distribuidas en tres ejes: ampliación, remodelación y vivienda nueva.

Las mesas para la construcción de la paz nacieron en Ciudad Juárez, actualmente se reúnen a diario las fuerzas de seguridad y diversos funcionarios para dar seguimiento a las tareas de seguridad en el estado y coordinar acciones para mejorar la situación que prevalece. Con la creación de la Guardia Nacional se incrementó el estado de fuerza con elementos ubicados en las distintas regiones de Chihuahua.

Derivado de las estrategias de la Mesa de Construcción de la Paz y en el marco de la Estrategia Nacional para la Prevención de las adicciones establecimos un plan específico para Ciudad Juárez en forma coordinada con Gobiernos municipal y estatal, Tribunal Superior de Justicia y Ficosec.

En suma, me he separado de esta responsabilidad satisfecho de haber cumplido cabalmente las instrucciones del presidente de la República, sentando las bases de la transformación y estoy convencido de que debemos profundizarla y llevarla a mayores logros en el 2021, ya que existe una inmejorable oportunidad para complementar el gran avance de la Cuarta Transformación desde una visión local.

El 20 de junio de 2012 fue mi primer encuentro con nuestro querido y respetado AMLO; cuando veníamos del cierre de campaña, un contingente de ciudadanos mexicanos libres provenientes de El Paso, Texas arribamos con el gran entusiasmo y esperanza el inicio de la restauración de la República, desde entonces se estableció el compromiso de que se inscribiría casa por casa a los jóvenes en programas de educación y empleo productivo, y que también a través una política de austeridad se lograría financiar los programas sociales dirigidos a las poblaciones más pobres y vulnerables.

Ese hecho marcó mi destino: caminar junto a él hasta lograr la transformación del país. Habían pasado 24 años desde mi primera participación en la política, ya que en 1988 me incorporé a través del Partido Mexicano Socialista a la unidad convocada por el Frente Democrático Nacional, seguí participando hasta 1996, fecha en la que inicié un periplo por Estados Unidos trabajando como migrante y donde aprendí de la realidad que viven nuestros paisanos, lejos de casa y de sus familias.

Me incorporé al activismo que fundó nuestro movimiento para luego ser secretario de los mexicanos en el exterior del primer Comité Ejecutivo Nacional, posteriormente fui candidato a la presidencia municipal de Ciudad Juárez; más adelante, AMLO me pidió que fuera su enlace en el estado para organizar al pueblo chihuahuense, me solicitó que me dedicara de tiempo completo al encargo y así lo hice, conformamos comités de protagonistas del cambio verdadero por todo el estado. Un año antes, en París, luego de su abarrotada conferencia “La Lucha por el Renacimiento de México” en la Casa de América Latina, la cual tuve el honor de organizar a pesar de las complejidades, fui testigo del sublime diálogo entre nuestro presidente y Jean-Luc Mélenchon, líder de la izquierda francesa. Al igual que el acto en el City Hall de Los Ángeles y la conferencia en la Universidad de Northbridge, recuerdo con mucha nostalgia aquel encuentro en el que con grandilocuencia ambos líderes hablaron de democracia, movimientos transformadores, política internacional y hasta de poesía.

Se ha puesto el mayor empeño para cumplir con la misión que se me encomendó, de recorrer los rincones más alejados y desprotegidos de Chihuahua, especialmente la Sierra Tarahumara, con el claro objetivo de desmantelar el entramado de intermediarios que beneficiaba a muy pocos y empobrecía a la mayoría, aplicando con justicia y democracia los programas que ayuden a reivindicar el enorme papel histórico y cultural con el cual los pueblos originarios le dan luz y vida a nuestro espíritu chihuahuense.

La cercanía que he tenido con los trabajadores que viven en las desordenadas colonias populares juarenses me ha mostrado el lado triste de nuestra sociedad, que a gritos reclama mayor equidad y justicia, esta es una tarea impostergable.

Agradezco a mis compañeros funcionarios su entrega y arrojo, pero sobre todo su encomiable espíritu de servicio y solidaridad con los más vulnerables, porque no basta con entregar un bien material, hay que compartir emociones, mística, amor por los demás y debo decir que mis compañeras y compañeros lo han hecho muy bien, destaco particularmente a los servidores de la nación y personal de todos los programas de Bienestar.

Dejar esta misión ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida, ya que amo profundamente la misión encargada, sin embargo, considero que mucho más allá del tema personal, es una obligación histórica el desplegarnos hacia otras trincheras que profundicen la Cuarta Transformación que Chihuahua necesita.

Reitero mi agradecimiento al presidente por el honor que me ha dado al haber sido su representante en Chihuahua y ser partícipe de la transformación, continuaré luchando por el bienestar del pueblo, cerca o a la distancia, pero siempre al lado de nuestro presidente.