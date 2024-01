La rosca de reyes y sus revendedores

En estos primeros días del año, el tema de los revendedores de roscas y pasteles de Costco ha captado la atención de muchos juarenses. La reventa es una práctica milenaria, presente en todo el mundo y en múltiples formas. Sin embargo, surge la pregunta: ¿Por qué esta práctica genera tanto descontento últimamente?

Pensemos en Aristóteles, el filósofo griego que vivió 300 años antes de Cristo, quien ya reflexionaba sobre el dinero. Entre sus estudios, Aristóteles analizó la transición de las civilizaciones del trueque a la economía monetaria. El trueque, un sistema donde bienes y servicios se intercambian directamente, tenía la desventaja de depender de una negociación directa y del acuerdo sobre el valor relativo de lo intercambiado, lo cual no siempre culminaba en un intercambio efectivo.

El comercio monetario surgió para superar estas dificultades, estableciendo valores fijos para productos y servicios y eliminando la necesidad de negociación directa. Pero más allá de una lección de historia económica, la mención de Aristóteles es relevante por su visión de los intermediarios, aquellos situados entre productor y consumidor. Para él, los intermediarios eran innecesarios en el ciclo comercial, ya que no producían nada y solo inflaban el valor de los productos por su reventa. A pesar de esta visión negativa, los intermediarios han sido una constante en la economía desde entonces.

Si nos apegamos estrictamente al concepto, todas las tiendas son intermediarias. Ya sea en un centro comercial, una tienda de barrio o un supermercado, estos establecimientos no son productores, sino revendedores de mercancías que adquieren para vender a los consumidores finales.

Aunque revender no es un delito, lo que ha causado malestar entre los juarenses es la manera en que se realiza esta práctica, que se asemeja a una reventa de reventa. Una queja común es el acaparamiento de productos como pasteles y roscas de reyes, donde los revendedores compran todo el stock y luego triplican los precios fuera de la tienda. Por ejemplo, un pastel que normalmente cuesta entre 250 y 350 pesos se revende por 600 a 800 pesos. En lo particular, y solo por curiosidad, pregunté a un revendedor por el precio de una rosca de reyes, me comentó que me la vendía en 700 pesos la de sabor mantequilla y 900 pesos la rellena, que podía apartar la rosca con el 20% por medio de transferencia, y que si no iba por ella antes de las 5 de la tarde perdería tanto la rosca de reyes como el apartado del 20%.

Este fenómeno nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza del comercio en un mundo dominado por el dinero. ¿Qué es lo que realmente molesta de estos revendedores? Parece ser la manera en que acaparan y generan escasez de productos. En el mercado alimenticio, donde se dice que los clientes son los menos leales, podría no pasar mucho tiempo antes de que los consumidores busquen alternativas o que, como suele suceder en un sistema capitalista, un aumento en la demanda genere una mayor oferta.