El martes 14 de julio de 1789 se llevó a cabo la Toma de la Bastilla, el momento que marca la caída del régimen absolutista y el inicio de la Revolución Francesa, mismo que indiscutiblemente es el evento político más importante de la Historia. Hace exactamente cinco años, el martes 14 de julio de 2015, en este mismo espacio escribí una crónica muy sucinta de dicho evento. Francia era en ese entonces gobernada por Luis XVI, chozno de Luis XIV, el Rey Sol y el representante del más arraigado de los absolutismos de las monarquías europeas de la época. Como comentaba la semana pasada (“Beatriz, la Emperatriz”, El Diario, 7 de julio de 2020), Luis XVI no había heredado de Luis XIV su visión de Estado y altura de miras, sino que era un gobernante tibio y abúlico.

La sequía, y una de las peores crisis económicas del reino, no fueron motivos suficientes para que la Corona redujera sus excesivos y frívolos gastos. Aunado a ello, el abuso en el ejercicio del poder, los privilegios para el Clero y la Nobleza, entre otras razones, trajeron consigo un ambiente de enorme crispación política, que desembocó en convocar a los Estados Generales, una asamblea tripartita donde se representaba al Clero, a la Nobleza y al Pueblo mismos que no habían sido convocados en 175 años, y que solamente se convocaban cuando una crisis política de esta magnitud amenazaba la estabilidad política del reino. Al momento que los mismos fueron convocados, se selló el destino de Francia, pues a la oposición al régimen, que se encontraba dispersa por todo el reino, se le reunió en un salón, se organizó y a partir de ahí, emprendió la lucha.

La Revolución derrocó al absolutismo, muchos meses antes de que Luis XVI fuera decapitado, al igual que lo fue María Antonieta, en uno de los juicios más injustos y perversos de la Historia. Tanto Luis XVI como María Antonieta fueron decapitados en la Plaza de la Concordia (antes, Plaza de la Revolución), en París, ante una muchedumbre que clamaba sangre, justo como sucede con las muchedumbres en la actualidad. Vemos que la hematofagia es quizá una adicción que acompaña siempre a la colectividad azuzada.

Después de matar a los reyes, cualquiera creería que los problemas de Francia se habrían resuelto; esa es la solución que muchos gobernantes siguen utilizando hoy, en regímenes democráticos. Desafortunadamente, el destino de un Estado no puede depender de una persona. Si un reino absolutista, como lo era Francia, no remedió sus problemas decapitando al rey, un Estado que se precie de ser democrático, no encontrará tampoco soluciones en las mismas prácticas.

Meses después vino la Época del Terror, donde Maximiliano Robespierre, como revolucionario e integrante del Comité de Salud Pública, se encargó de cortarle la cabeza a todo aquel que representara a su juicio, un riesgo para la Revolución. Con estas medidas se implementó el Terrorismo de Estado, mismo que mató a más de mil personas. Al final, Robespierre cayó en su propia trampa y también fue decapitado. Irónicamente, todas estas medidas represivas, allanaron el camino para que al final llegara Napoleón, y se autoproclamara Emperador de Francia. Todas las ideas que dieron lugar a la Revolución, habrían sido ignoradas. Francia dejó de ser un reino, para pasar a ser un Estado de terror, y posteriormente un Imperio con Napoleón.

A pesar de todo ello, la Revolución Francesa entraña libertad. La Toma de la Bastilla representa un nuevo rumbo en el proceso democrático de distintos países en el mundo. El pueblo harto de la situación a la que era sometido por Versalles decidió lanzarse a las calles a hacer la Revolución. Con este suceso histórico se da inicio a una nueva etapa en la historia universal. La libertad y la igualdad han sido banderas que los regímenes democráticos han enarbolado a partir de ese verano de 1789.

Este suceso es un parteaguas en la historia, no solamente de Francia sino de toda la humanidad. Es un referente obligado del desarrollo democrático de los países; es la celebración de la libertad y de la igualdad y especialmente un recordatorio de que nada ni nadie debe estar por encima de la voluntad popular. Es la historia de un pueblo subyugado que se libera de sus opresores a través de la fuerza de las armas, pero sobretodo a través de la fuerza de las ideas.