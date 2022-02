La religión-AMLO a la mitad del camino

AMLO es el personaje político más importante del nuevo siglo porque logró convertirse en una religión política. En todos los sentidos, la estatura del tabasqueño está muy por encima de Vicente Fox, Calderón y Peña Nieto.

Hagamos un recuento. Fox pasó a la historia como uno de los peores presidentes de la historia, su trayectoria fue gris y, en algunos momentos, deprimente. Luego vino el impasse de dos sexenios que ni fu, ni fa. Envueltos por el escándalo, Calderón no pudo quitarse de encima el fantasma del fraude electoral y la absurda guerra contra el narcotráfico, mientras que Enrique Peña Nieto se rodeó de lo peor de lo peor, los campeones del saqueo de cuello blanco se dieron vuelo en ese sexenio perdido.

Con un caldo de cultivo de fracasos, AMLO apareció como el mesías de un invento genial: la Cuarta Transformación. Su proyecto político está fundado en una práctica religiosa; López Obrador es un sacerdote que cuida del rebaño, que puede otorgar el perdón y señalar a los infieles para castigarlos, que además interpreta la historia y los textos sagrados con su aparente sabiduría, este nuevo Salvador de almas tiene una legión de creyentes que aceptan todos los dogmas sin chistar.

La 4T-terapia, como la cristoterapia, permite que los pecadores se rediman con solo convertirse a la nueva religión política. La puerta está abierta para todos los que quieran comenzar una nueva vida conforme a los diez mandamientos de AMLO. Esta religión de la 4T se ha impuesto como el nuevo paradigma político en México frente a una masa opositora anémica, ingenua y decadente.

La estrategia de religiosidad es un éxito. Han pasado los primeros tres años de AMLO y la aprobación en las encuestas no ha bajado, la gente sigue creyendo en la 4T ciegamente. A pesar de los errores del Gobierno federal, de los escándalos y de la falta de resultados en materia de seguridad, el pésimo manejo de la pandemia por Covid, la tragedia del sistema de salud, el déficit en educación y en la terrible injusticia presupuestaria que tiene contra la pared a los estados, nada de eso ha menguado la credibilidad del presidente.

En realidad, la 4T es más de lo mismo, pero con la promesa de que habrá un cambio, es el discurso religioso de un paraíso soñado que llegará algún día, pero no hay una sola prueba, ni una estadística, ni un dato que demuestre razonablemente que la 4T ha sido mejor que el PRI de Peña Nieto, ni al PAN de Calderón o Fox. Nada. La superioridad moral de AMLO es todo y es suficiente para quienes creen que las cosas están mejor.

La última embestida de la oposición, encarnada en Carlos Loret de Mola, fue brutal, como un toro bravo salió al ruedo con el escándalo de la Casona de Houston, el golpe mediático iba directo al corazón de la 4T, la vida ostentosa del hijo del mesías era la prueba de que no había la calidad moral, ni la congruencia que requiere el apostolado de la izquierda, los detractores de AMLO señalaron los 23 metros de alberca como el colmo de los colmos, ¿cómo le exigen al pueblo que acepte la austeridad -como eufemismo de miseria-? ¡Si ellos y sus familias tienen vida de reyes!

Al cuartear la calidad moral del hijo del mesías, pensaron que podrían quebrar el espíritu de la 4T. Pero no fue así. A todas luces, la Casona de Houston representa una sospecha, pero ante el fanatismo religioso la sospecha no es nada. La popularidad de AMLO podría hasta crecer con este pasaje que se escribirá en los libros de historia como una anécdota y, cuando el saqueo de México sea desvelado en diez o quince años, recordaremos el 2022 y diremos ¿por qué nadie hizo nada si era evidente que las cosas estaban mal?

Lamento decirlo, pero creo que AMLO volvió a ganar esta partida mediática. Es más, creo que dejó correr la rabia de los opositores más extremos a propósito. López Obrador es un profundo conocedor de la condición humana, sabía desde el principio que la Casona de Houston lo iba a fortalecer y el mismo provocó más humo aprovechando la coyuntura. El cálculo fue frío, no va a pasar nada malo, al contrario, se fortalece la religión de la 4T. La razón de esta paradoja está encerrada en esta pregunta: ¿cuándo han visto que algún feligrés se queje de los excesos de lujo y exuberancia del Papa católico o de los jets privados de los pastores evangélicos que andan en todo el mundo? ¡Jamás! Peor tantito, los creyentes afirmarán que se merecen una buena vida por su sacrificio.

“Lo que no te mata, te hace más fuerte”, cada vez que le pegan a AMLO, los fanáticos más lo defienden; entre más feroz el ataque, más fiera la respuesta. El negocio es redondo, polarizar y fortalecer la base electoral. Con la Casona de Houston, los que creen en AMLO se reafirmaron en el dogma de la 4T y los que están en contra también se confirmaron en el otro extremo. Solamente se anclaron más a los polos, pero no hubo transición de posturas, en otras palabras, no hubo desertores.

El detalle es que este encono es rentable únicamente para la 4T, porque consolida un 60% de aprobación que se traducirá en triunfos en los siete estados que compiten por la gubernatura este año 2022 y marca el rumbo para el 2024. Esa es la tirada de AMLO, mantener la ventaja y anclarse en un extremo.

Lo que la masa opositora no ha logrado comprender es que AMLO es una religión y la gente no suele cambiar de religión. Seguirán al mesías hasta el final, creerán sus dogmas y lo defenderán hasta el final.

En la visita de Ciudad Juárez se le vio fresco, animado, por momentos chistoso, AMLO estuvo disfrutando cada segundo, inclusive llegó como Santoclos, con la promesa del hospital de especialidades, ampliar el decreto para los carros chuecos y hacer el trámite más sencillo y más barato, puros dulces para los fronterizos porque se han portado bien, aquí ha logrado consolidar un bastión electoral para Morena y amor con amor se paga.

Descifrar a la 4T es muy complejo, pero antes de cantar victoria con un golpe como el de la Casona de Houston, hay que pensar en que AMLO es perfectamente capaz de hacer una finta y una maroma antes de que la masa opositora reaccione.

Hasta ahora, el único talón de Aquiles que presenta el estratagema de AMLO es que, como toda religión mesiánica, cuando el líder sale de escena, se acaba la religión y esto no deja dormir a los apóstoles, porque la 4T es únicamente AMLO y nadie más.