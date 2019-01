La reforma energética del huachicol

Todos los mexicanos estamos azorados conforme se ha ido levantando el velo de contumacia que cubría el robo de combustibles cometido contra Pemex y lo cierto es que es tan estratosféricamente gigantesco que nuestras mentes no alcanzan a cuantificar su tamaño. Pero hay algo que necesitamos ¡que alguien nos explique! ¿Por qué razón con un robo tan grande la economía del país no ha colapsado?.Al efecto pregunté a varios economistas amigos y la verdad es que sus explicaciones no van más allá del afirmar que México es un país tan rico que llevamos cientos de años tratando de acabárnoslo y no le ponemos fin. Tal vez por eso el Vate Ramón López Velarde en su poesía La Suave Patria nos decía anticipándose a los hechos: “El Niño Dios te escrituró un establo y los veneros del petróleo el diablo”. ¿Quién si no Satanás pudo haber hecho algo así?

Pero de todas las teorías se me esbozaron algunos ensayos que puedo sintetizar en lo siguiente: “La materia y la economía no se crea ni se destruye, sólo se transforma y/o cambia de manos”. Esta ley originalmente emana de la Física y se le conoce como Ley de la Conservación de la Materia pero ahora, en el fenómeno del huachicoleo, está aplicada a la economía de la nación mexicana. Seamos un poco más explícitos.





La ley de la conservación de la economía

Como hecho científico la idea de que la masa se conserva se remonta a Lavoisier, el científico francés considerado padre de la Química que midió cuidadosamente la masa de las sustancias antes y después de intervenir en una reacción química, y llegó a la conclusión de que la materia, medida por la masa, no se crea ni se destruye, sino que sólo se transforma en el curso de las reacciones. Sus conclusiones se resumen en el siguiente enunciado: en una reacción química, la suma de las masas de los reaccionantes es igual a la suma de las masas de los productos. El mismo principio fue descubierto antes por Mijaíl Lomonosov, de manera que es a veces citado como ley de Lomonosov-Lavoisier, más o menos en los siguientes términos: la masa de un sistema de sustancias es constante, con independencia de los procesos internos que puedan afectarle.

Sin embargo, tanto las teorías modernas como el mejoramiento de la precisión de las medidas han permitido establecer que la ley de Lomonosov-Lavoisier, se cumple sólo aproximadamente. Luego entonces, si en el campo de la física esta Ley de la Conservación de la Materia no se cumple exactamente, en materia de economía no podemos esperar una exactitud pero nos puede servir para aclarar nuestra confusión. ¿Por qué la nación mexicana no ha perecido económicamente ante tan gigantesco y sistemático robo?





¿Por qué no muere la economía mexicana?

Nos dicen los que saben que todo ese combustible robado por los empleados y funcionarios de Pemex por medio del huachicoleo y las pipas, fue a parar a la economía de muchos mexicanos en las zonas de distribución de lo tobado, y se vendía a razón y aproximadamente a seis pesos el litro, lo cual les dejaba un buen margen de ganancia a los revendedores compradores de lo robado y todo ese dinero resultante se inyectó directamente a la economía de amplias zonas de la República como lo son el Distrito Federal, el Estado de México, Jalisco, Querétaro, Puebla, Guerrero y otras más que ya son del dominio público. El dinero salía de Pemex pero entraba a la economía de muchos mexicanos y los propios empleados de la paraestatal que a su vez la inyectaban al proceso productivo nacional vía estímulos al consumo. Eso reactivó el proceso productivo nacional en otras muchas áreas.





Huachicoleo: Una genuina reforma energética

Gasolina a seis pesos el litro fue el auténtico resultado de la verdadera reforma energética nacional que en teoría impulsaba el régimen de Enrique Peña Nieto con sus reformas constitucionales pero que era una realidad en la venta y reventa del huachicol. En este punto Carlos Romero Deschamps y todos los funcionarios y empleados de Pemex y sus cómplices fueron los verdaderos artífices de la reforma energética que el pueblo deseaba y sin andársela recargando tanto. El huachicol fue el gran instrumento de la justicia energética que el pueblo tanto andaba buscando y sin hacer el más mínimo ruido.

Pero con Andrés Manuel López Obrador les estallaron los ductos, las pipas y los bridones y ahora surge el desabasto al dejar de operar las diligentes líneas de distribución que se habían tejido por los huachicoleros para repartir entre miles de empresarios todo el combustible robado con ejemplar prestancia, aunque el automovilista que llena su tanque en las estaciones de gasolina compradoras de chueco, no se beneficiase directamente de ese bajo costo, por lo menos tenía gasolina a tiempo a su disposición, robada, sí, pero abundante. Nuestros automóviles no dejaron de moverse ni tampoco nuestros camiones y el reparto de las demás mercancías que produce el país era eficiente, al menos por lo que a las gasolinas corresponde. El huachicol fue nefasto para la economía de Pemex pero no para la del pueblo de México. Bien nos dijo Ramón López Velarde: “Como la sota moza, Patria mía, en piso de metal, vives al día, de milagros, como la lotería.”

Por eso el país no ha colapsado. Porque su economía lejos de un perjuicio recibió la inyección de millones de litros de gasolina barata a seis pesos el litro en forma diaria.

Lo que parece que sí nos perjudicó fue la venta de cientos de buques tanqueros de gasolina y petróleo en el mercado negro de Rotterdam, mercado internacional donde se vende mucho de lo robado internacionalmente pues el producto de esas ventas en gran parte no se reinyectó a la economía nacional, sino que fue a parar a las secretas cuentas bancarias en las Islas Caimán o en Suiza o en los dos que tres paraísos fiscales que para esos efectos existen en el mundo y algunas también a los Estados Unidos, pero desde esas locaciones no beneficiaron en nada a la economía nacional. Por el contrario los rateros huachicoleros patriotas mexicanos de pura cepa, ellos depositaron todo el dinero de esos robos en los bancos mexicanos estimulando la potencia de nuestras instituciones bancarias y además compraron e invirtieron todo el producto de lo robado en bienes y servicios mexicanos lo cual fue un gran estímulo para el aparato productivo del país.

Me confunde pensar que aún en el lado obscuro de la maldad y el latrocinio todas las fuerzas tienden a encaminarse al bien como todos los ríos desembocan tarde o temprano en el mar. “Dios escribe derecho en renglones torcidos”. Bajo esta teoría podemos considerar a los huachicoleros, de alto y bajo copete, de cuello blanco o cuello sucio, como creadores de un nuevo método de redistribución de la riqueza nacional, como patriotas generadores de una efectiva reforma económica y energética, sin contar para nada con el Congreso ni con las legislaturas locales. Y sin recargársela tanto, sin aplausos lisonjeros, pues ni pos pa qué.

Por eso no colapsó la economía nacional. “La riqueza no se crea ni se destruye, sólo se transforma y cambia de manos”. Es una premisa que nuestros economistas pudieran tomar en cuenta para adosarla en sus doctas clases de macro economía que se imparten en las universidades mexicanas y del mundo disculpando lo mostrenco de este intento por explicar un fenómeno económico que no ha sido abordado por los científicos correctos pero que necesitamos que alguien nos explique.





El señor gobernador rectifica el camino

Por fin el gobernador Javier Corral Jurado da un paso en el sentido correcto al cerrar definitivamente la aventura periodística oficialista “Cambio 16” después de más de dos años de deterioro de su imagen pública y de una miríada de señalamientos y condenas que le implicó un desgaste económico mayúsculo y que fue contraproducente al fin que de ella se esperaba. Todo un fracaso para el gobernador y para su hombre de confianza en materia de vinculación mediática para con los chihuahuenses: Antonio Pinedo Cornejo. No cabe duda que la prensa oficialista como practica periodística es una aberración. Creemos que le iba mejor en el campo de la prensa libre. Claro que no se enriquecía como lo hizo en esa fallida aventura pero su prestigio de comunicador quedo sencillamente a ras del suelo.

Una de las lecciones que deben aprehender los gobiernos y los comunicadores de esta fallida aventura pudiéramos sintetizarla en la idea que contiene ese popular adagio que nos dice: “Halago en boca propia, es vituperio”. Ahí se los dejo de tarea. Qué lástima, más de 26 millones de pesos y un gran esfuerzo tirados lastimosamente a la basura. Tan sólo para satisfacer la ambición desmedida de un hombre que estaba acostumbrado a vivir en la modestia y que se había cansado de ello. Todo sirvió para nada y eso por decir lo menos. ¡Qué bueno que al menos uno de los múltiples derroches del actual gobernador ha sido eliminado!