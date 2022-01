La reforma eléctrica en Chihuahua

Nuestro estado es considerado por diversos organismos nacionales e internacionales, especialistas en el tema, como una zona geográfica de las mejor posicionadas en el mundo en cuanto a radiación solar, es decir, que recibimos los rayos solares de mejor manera que otros territorios, lo cual resulta un gran atractivo para las empresas dedicadas a la producción de diversas energías de las llamadas limpias.

Actualmente, existen ya en la entidad, en diversas regiones del territorio chihuahuense, tanto granjas solares como eólicas, claro, de la iniciativa privada que operan exitosamente dichas granjas, por esos resultados positivos existen millonarios proyectos tanto para ampliar las ya existentes, como para la creación de nuevas empresas dedicadas a lo mismo.

Es por eso que la reforma energética o eléctrica del presidente López Obrador ha puesto nerviosos a muchos sectores, incluido el empresarial por supuesto, en el sentido de qué tanto, o hasta dónde en verdad, dicha reforma limitará o cancelará proyectos en el tema de la producción de energías limpias, entre ellas la eléctrica. Lo cual tendrá un importante impacto en Chihuahua.

Por ello resultó extraordinariamente productivo, y oportuno, el ejercicio que realizaron los diputados federales de Morena durante esta semana que hoy termina, tanto en la capital del estado como aquí en la frontera, con sus asambleas informativas sobre la reforma eléctrica, todos con buena información y disposición al debate y a la apertura de propuestas e ideas. Porque si algo falta sobre la reforma eléctrica es precisamente mayor y mejor información.

Para mi gusto no debieron llamarlas “asambleas”, término que encaja perfecto con el lenguaje de la izquierda ideológicamente posicionada a través de órganos colectivos de deliberación, discusión y decisión llamadas así precisamente: asambleas, pero creo y pienso que este no era el caso. Me parece que están desaprovechando las habilidades innatas de comunicador de Armando Cabada, quien debería llevar la comunicación del grupo parlamentario, Andrea Chávez no lo hace mal, pero Cabada le lleva muchos años de experiencia.

Presentar este tema, abordado por legisladores con el fin de socializar un tópico especialmente difícil de comprender, por su complejidad técnica intrínseca, exige un formato distinto, me parece más bien que debió ser algo así como un Foro Abierto o algo similar. Y no es solo cuestión de términos, asamblea o foro, sino lo que conlleva cada uno en su diseño y estructuración.

Tan solo como apunte quizá irrelevante, pero necesario para dar mayor claridad a los conceptos, la RAE define asamblea como: 1. f. Reunión de los miembros de una colectividad para discutir determinadas cuestiones de interés común y, en su caso, adoptar decisiones. Asamblea de estudiantes; 2. f. Reunión de miembros de un cuerpo constituido, convocada reglamentariamente para deliberar sobre asuntos privados o públicos; 3. f. Mil. Reunión numerosa de tropas para su instrucción o para entrar en campaña; 4. f. Mil. Toque para que la tropa se una y forme en sus cuerpos respectivos y lugares determinados.

A mayor abundancia, una asamblea es un grupo formado por miembros de una organización que se reúnen periódicamente para tomar decisiones sobre un ámbito o área específica de la misma. Las asambleas realizan encuentros, algunas son privadas y otras son abiertas. Como claramente se puede ver, el evento de los legisladores de Morena no encaja en ninguna de las definiciones del término asamblea.

Quizá tampoco ayudaron mucho los tiempos de pandemia que vivimos, para realizar una buena convocatoria, más amplia, a los personajes políticos, académicos, científicos, técnicos y sociales adecuados, pero las restricciones por Covid hacían literalmente imposible algo así, aunque se pudo utilizar la red de Zoom para tal propósito, con una adecuada promoción anticipada del evento.

El hecho es que estuvieron en la ciudad, con buena recepción y proporcionaron información interesante al respecto. Los legisladores federales de Morena Armando Cabada, Daniel Murguía, Mayté Vargas, Andrea Chávez, Roberto Briano, Aleida Alavez Ruiz, así como la petista Lilia Aguilar, acompañados por el delegado de Bienestar en la entidad, Juan Carlos Loera, fueron los encargados de la presentación de la reforma eléctrica que promueve el presidente López Obrador. Por cierto, llamó la atención la ausencia del presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar, más dispuesto a eventos con la gobernadora Maru Campos, que a los de su corriente política en Morena.

Dentro de lo más destacable de sus intervenciones, los diputados morenistas señalan que “se trata de adecuaciones constitucionales que no afectan a las familias mexicanas, a la casa habitación”, sin embargo reconocen que “obliga a las grandes corporaciones a pagar derechos al Estado mexicano” y esa es la parte preocupante para algunas empresas, por lo que a sus intereses económicos respecta, pero también para la sociedad, porque suponiendo que fuera cierto que no aumentará la tarifa para los hogares, lo cual hasta hoy no ha sido verdad, el punto es que con la energía solar en cada hogar el costo de la energía eléctrica disminuye considerablemente, por lo que al impedir o dificultar la operación de empresas privadas para producir energía eléctrica con paneles solares, finalmente se le estaría negando a los usuarios la posibilidad de pagar mucho menos en cada recibo de luz.

Aquí en las páginas de El Diario se puede leer una interesante entrevista con los legisladores de Morena y del PT, en la que dejan clara su postura de apoyo y promoción a la reforma eléctrica del presidente, en la nota “No subirán tarifas de electricidad”, publicada ayer.

Sin embargo, me parece que quedaron muchas más dudas que certezas, por ejemplo, en el sector empresarial, tanto local como internacional, sobre lo que va a ocurrir con las inversiones ya existentes en Chihuahua, así como las planeadas en mediano y largo plazo, en cuanto a empresas o granjas generadoras de energías limpias, tales como las solares o eólicas que existen en nuestro estado. No es un asunto menor, desde luego.

Justo en los momentos en que se realizaban las asambleas informativas de los legisladores federales morenistas y del PT aquí en Chihuahua, en la Ciudad de México se realizaban diversas reuniones de la secretaria de Energía de EU, Jennifer Granholm, con altos funcionarios y senadores del Estado mexicano, incluido por supuesto el presidente López Obrador.

“La reforma eléctrica no preocupa a Estados Unidos”, afirmó la secretaria de Energía en México, Rocío Nahle, luego de la entrevista de Granholm y López Obrador durante dos horas y media, por cierto, inusualmente larga. En el mismo sentido se pronunciaron el senador Monreal, el director de CFE Manuel Barttlet y hasta el propio presidente López Obrador, afirmando que todo había sido pura miel sobre hojuelas.

Sin embargo, y quizá en reacción a esas declaraciones de los funcionarios mexicanos, Jennifer Granholm y la embajada de los EU en México publicaban en sus cuentas de Twitter exactamente lo contrario.

Antes, por la mañana, en su entrevista con Marcelo Ebrard, la secretaria Granholm reconoció ante la prensa mexicana que existen algunos “problemas” en los que ambas naciones deben trabajar, como la reforma eléctrica del presidente López Obrador.

La cuenta de Twitter @USembassyMEX, escribió en español: “En cada reunión, transmitimos expresamente las preocupaciones reales de la administración Biden-Harris sobre el potencial impacto negativo de las reformas energéticas propuestas por México, a la inversión privada estadounidense en México”, citando la misma publicación en la cuenta de esa red de la secretaria de Energía. Muy claro el mensaje y la desmentida a los funcionarios mexicanos, incluido el presidente.

Y justo en ese contexto es que se da el súbito y sorpresivo ingreso al hospital militar del presidente de la República, viernes por la mañana, en una muy marcada deficiencia informativa oficial por parte de su vocero, y en una desinformación absoluta generada tardíamente. Hay quienes piensan o creen que pudo ser consecuencia de la discusión con la alta funcionaria estadounidense. Fue tal el desconcierto y la desinformación desde la vocería de la Presidencia, que tuvo que intervenir Adán Augusto López, secretario de Gobernación, para controlar la crisis.

Lo cierto es que esta guerra de dichos y desmentidos a esos niveles de la política entre México y EU, pone de nuevo en entredicho la credibilidad y eficiencia de los funcionarios mexicanos, y también dejan ver que las relaciones entre ambos países no están precisamente en sus mejores términos, y eso nos afecta también a los chihuahuenses, a los juarenses, particularmente a nosotros. Ojalá que me equivoque y no sea así. Ojalá.