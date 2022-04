La reforma eléctrica

Después del ejercicio absurdo de revocación de mandato llevado a cabo el domingo pasado, el presidente sufrió una derrota, pues dicha consulta fue un festival de prácticas antidemocráticas, tal como fue documentado por varios medios de comunicación. Dicho ejercicio fue un revés para el presidente. Hoy, el presidente enfrentará una segunda derrota política en menos de tres días.

El día de hoy se discutirá en la Cámara de Diputados (cámara de origen en este proceso legislativo) la reforma constitucional presentada por el presidente López Obrador en septiembre pasado. Según ha trascendido, el presidente no logra juntar la mayoría calificada necesaria para modificar la Constitución, de ahí que sea una derrota.

A través de dicha reforma, el presidente intenta sacar a las empresas privadas del negocio de la generación de energía eléctrica para concentrar en la Comisión Federal de Electricidad la generación de cuando menos el 54 por ciento de la energía eléctrica que demanda el mercado mexicano.

En el mismo sentido, reforma la Constitución para eliminar el Centro Nacional de Control de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, repartiendo las funciones de estos dos organismos entre la Secretaría de Energía y la propia CFE que sería juez y parte. Elimina a su vez los certificados de energías limpias, cancela los permisos de producción de energía eléctrica, entre otros retrocesos.

Para no entrar al tema estrictamente técnico, podemos decir que el interés del Ejecutivo, según la exposición de motivos, es combatir a las empresas extranjeras que, según su óptica, solamente saquean al país. Igualmente, tiene por objetivo la reducción de los costos de energía eléctrica que actualmente pagamos los mexicanos, con la producción de energía más barata y más limpia.

Desde luego que no podemos estar en contra de energía barata y limpia. Sin embargo, debemos entender que fue precisamente esta razón lo que motivó la entrada de compañías privadas al mercado de la generación de energía. CFE no tiene la capacidad de producir energía limpia, en virtud que sus plantas tienen en promedio, más de cuarenta años de construidas, y la mayoría producen energía eléctrica a través de carbón y combustóleo.

Actualmente, la energía más barata es precisamente la que producen los privados (PIEs, para efectos de la legislación energética actual) a través de plantas de ciclo combinado y en menor escala, a través de parques eólicos. Es decir, los privados han entrado a competir con CFE en el mercado de generación de energía eléctrica con tecnología nueva, y a costos menores. Esto, en virtud que CFE cuenta con enormes pasivos derivados de los contratos colectivos que tiene suscritos con sindicatos de trabajadores.

Si bien en lo personal, siempre he sido un defensor del concepto político de “soberanía energética”, en este tema particular no me parece que dicha reforma traiga nada bueno para el país. Como ya he referido, no hay manera de producir la cantidad de energía que el gobierno cree que puede producir. Tampoco hay manera de producir a un menor costo de lo que actualmente se produce. Encima de eso, la producción de energía sería más sucia de la que actualmente producen los productores privados.

Además, las consecuencias económicas y de confianza en la inversión serían catastróficas para el país, en virtud que no se pueden cambiar las reglas del juego a las empresas que invirtieron millones de dólares para instalar sus plantas en México a partir de la reforma de 2013.

Según anunciaron varios diputados del PRI y del PAN, votarán en contra de este reforma el día de hoy. Respecto a los representantes de Juárez, solamente dos de ellos forman parte de estos partidos. El resto, integran el bloque oficialista. Estaremos pendientes del sentido del voto de todos los diputados, pues aquí se demostrará si son representantes del pueblo que los eligió, o mandatarios del presidente en turno.