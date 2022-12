La reforma electoral. Fobia a lo mal explicado o desconocido

Ciudad de México.- En cada ocasión que se trata el tema electoral, aún desde la perspectiva de organización y no de los partidos políticos, se genera una gran conmoción. Se construyen frases, se reciclan algunas que han sido utilizadas en otras ocasiones, todo con el fin de marcar posturas polémicas que lleven al enfrentamiento de las diversas fuerzas políticas que se ven afectadas o beneficiadas en el momento.

Cuando el presidente de la República presentó su reforma, que implicaba cambios de fondo que además eran plasmados en la Constitución, desde luego que las reacciones polarizadas no se hicieron esperar.

Quiero iniciar con la frase “El INE no se toca”, que debería de estar complementada con: El INE no se toca por Andrés Manuel López Obrador, pero sí por todos los exmandatarios que han pasado por la Presidencia de la República. Con esto me refiero al resto de las reformas que han servido como antecedente, por ejemplo aquella del 2014 y que creo el INE en sustitución del IFE, pero muchos de quienes inclusive en su momento votamos (aunque fuese la minuta) por esos cambios, hoy defendían la inviolabilidad de las siglas “INE” como si no fuese una institución perfectible y construida desde una legislación hecha por personas y que por ningún motivo debe ser atemporal, pues esa característica implicaría su oxidación.

No se obtuvieron los votos necesarios para hacer una reforma constitucional y nació un cambio de estrategia conocido como: Plan B. En esta propuesta que fue aprobada por la Cámara de Diputados, se modifican cuatro leyes: la Ley General de Comunicación Social con un punto que a título personal he mantenido como bandera -la libertad de expresión de las personas servidoras públicas, desde luego resguardando el principio de imparcialidad en los procesos electorales-; la Ley Orgánica del Poder Judicial que asegura la austeridad en los órganos electorales; la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que asegura los derechos de los partidos políticos a su autoorganización y autodeterminación, mejora la administración y ejecución de los recursos del INE y evita la duplicidad de funciones entre órganos locales y nacionales; la Ley General de Partidos Políticos que implementa acciones afirmativas a favor de los grupos vulnerables y su representación legislativa; y crea una nueva Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que nos tendría emocionadas y emocionados a todos los que en algún momento hemos litigado algo relacionado a tema electoral.

Hubo honrosas excepciones, muchas de ellas en las múltiples reservas, que si se refirieron al fondo del asunto y que hablaron del articulado y propusieron mejoras legislativas, la otra lastimosa mayoría solo se limitaban a decir cómo se defendía al INE (muchas causas en defensa de personas hubieran querido una defensa tan férrea).

En el Senado, algo similar ocurrió aunque debo decir que se hicieron observaciones un poco más de fondo que, al haber ocurrido en una fecha más reciente a la emisión de esta opinión, deberé también mencionarlas en una próxima publicación. Lo cierto es que gran parte del fondo de la Ley General de Comunicación Social, no fue abordado y no se ubica prueba de aprobación, por lo que deberemos dar puntual seguimiento.

De lo que queda prueba es que esta reforma no “se quedó corta” como en muchas ocasiones se ha mencionado. Se atendieron grandes males y se propusieron remedios legislativos que impiden que posteriormente un órgano meramente administrativo como el INE, expida lineamientos que regulen el actuar de las personas servidoras públicas extralimitando funciones que traspasan sus límites administrativos, tal y como lo hizo en una sesión del Consejo General en la que, queriendo basarse en el cumplimiento de una sentencia votaron reglas que ahora mencionan quienes tendrán un modo honesto de vivir y quienes no, a criterio no de juzgadores, sino de árbitros que deberían fungir para el correcto proceso de las elecciones y que, evidentemente, no identifican ese límite.

La democracia, va acompañada siempre de la justicia y no se puede tener justicia si no hay reglas claras, jueces o árbitros imparciales y sobre todo equidad en una contienda. Para eso, necesitamos valorar adecuadamente los cambios de fondo que se deben hacer a todas las instituciones que se involucran en una contienda: el INE, el OPLE, pero también los partidos políticos y en general todos los participantes. Sabemos que el país exige una verdadera democracia. Solo hasta ese momento, lograremos el correcto ejercicio de los derechos políticos que tenemos todas y todos, independientemente de a lo que nos dediquemos.