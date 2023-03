La rebelión

En Ciudad Juárez cada día se forma una nueva generación de jóvenes que no siguen las consignas ideológicas marxistas de moda, quienes buscan la razón antes de la aceptación de lo que raya en lo estúpido, quienes ven las nuevas tendencias no como modernas o actualizadas, sino como un retroceso; una generación que logra ver entre líneas ese adoctrinamiento que busca desterrar la ciencia y la razón por sentimiento e ideologías, mismas que tienen como fin posicionar un pensamiento marxista que va desde lucha de sexos, clases y que tiene como meta dividir a nuestra ciudad en un odio.

Jamás este sistema realmente ha ayudado a alguna persona, por lo contrario, se vuelve peor al paso de los años, donde todo este pensamiento solo genera retroceso.

PUBLICIDAD

El partido de ya saben quién solo genera en nuestra ciudad este tipo de agendas con beneficio de unos cuantos en la mafia Morena del poder; pero sí debe quedar en claro que somos más los que no aceptamos este tipo de Gobierno e ideología y que por nuestros propios ojos ya vimos que no es la solución en Ciudad Juárez, pues cada día vemos más baches en las colonias, personas en condición de calle, niños sin medicamentos y gente muriendo de cáncer sin tratamientos, pues no son parte de su ejército electoral.

Que sólo el debate está siempre bajo la división y guerra permanente entre fifís y chairos, mujeres contra hombres, colectivos atacando a otros y etcétera; ésta es la única forma que los zurdos creen poder tener oportunidad, pues tienen su vil estilo del famoso "divide y vencerás".

Por esto y muchas cosas se está generando una rebelión que ya está asqueada de tanto adoctrinamiento con temas de inclusión forzada en diversos temas que no tiene nada de beneficio más que se sientan más a la moda, pero que sí están dispuestas a atender las verdaderas causas de los problemas como lo que hoy en verdad nos duele en Juárez. El debate debe estar en los empleos, educación, infraestructura, nuevos negocios, mejores funcionarios y sobre todo oportunidades de trabajos, no solo una beca cada mes por no hacer nada y tener más votos en el 2024.

Es momento de iniciar la lucha por nuestra ciudad para que realmente prospere y sacudirnos de un partido de izquierda que está rodeado de lo peor de otros partidos, quienes al reunirse desde sus mañas planean seguir engañando a toda Ciudad Juárez con la más insípida transformación.

Una rebelión debe iniciar teniendo claro su causa desde las bases, conocer lo que se defiende y botar lo que no sirve; ver realmente como generar cambios inmediatos que impacten a la mejora de su entorno, una rebelión unida para desterrar lo que nos estorba, apoyado por otros lazos y alianzas que harán un monstruo gigante en búsqueda de desterrar a los zurdos de nuestro país, que aquí no harán lo que se les pegue la gana. La rebelión está y seguirá siempre.