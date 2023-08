La quema de libros y la Santa Inquisición panista I

Ciudad de México.- Todos sabemos que el PAN es el principal opositor a AMLO, orquestador de una campaña negra desde Fox (2005) al llamarlo peligro para México y comunista, que ya nos les funcionó en 2018, y que la realidad ha demostrado dichas mentiras, pues ni nos convertimos en Venezuela ni comunistas, la economía no colapsó y el dólar no subió a más de 30 pesos, por el contrario, la economía tiene un crecimiento como no se vio con los prianistas, el dólar ha bajado sin precedentes a menos de 17 pesos siendo el único sexenio en que ha ocurrido esto (con los prianistas se devaluó), y hay confianza para invertir en México como nunca antes, haciéndose obras sin precedentes y sin aumentar impuestos como ocurría antes.

Por ello, como todo eso no les ha funcionado ahora han enarbolado una bandera con la que creen que van a ganar adeptos y simpatizantes rumbo a 2024: asustar a los padres de familia con la educación que recibirán sus hijos por medio de los libros de texto gratuitos. ¿Y cómo lo están haciendo? aprovecharon que el Gobierno federal implementó cambios en los libros de texto gratuito como es su facultad, para señalar que están plagados de errores y de ideología comunista (mentiras como todas sus campañas contra AMLO). En el primer caso han encontrado garbanzos de a libra en errores en algunas páginas de dos o tres libros (como ocurre en todas las publicaciones y ocurría en nuestros libros de primaria), y en el segundo caso no han atinado a señalar cómo es que se está propagado la ideología comunista (insisten con el comunismo, sin saber si quiera qué es y cuando ya no asustan con eso).

Por el contrario, expertos en educación y los propios Maestros han dado el aval a estos libros de texto gratuito, reconociéndoles sus virtudes pedagógicas en la agrupación de conocimientos y transversalidad de los mismos, pasando de ser materias a ser cuatro campos formativos: lenguajes (español, inglés, artes y educación indígena lo que es nuevo y enriquecedor por ser una nación pluricultural basado en sus pueblos originarios); ética, naturaleza y sociedad (geografía, naturaleza, historia y educación cívica y ética); saberes y pensamiento científico (matemáticas, biología, física y química) y de lo humano y lo comunitario (tecnología, tutoría/educación socioemocional y educación física.

Sin embargo, ellos, los políticos prianistas, sin saber de educación y sabiendo que nunca les ha importado, junto con medios de comunicación afines a ellos o que tienen un interés específico (el dueño de Tv Azteca, Ricardo Salinas Pliego, quien se niega a pagar sus impuestos por miles de millones de pesos), han señalado de comunistas los textos (el presentador principal de noticias de Tv Azteca, Javier Alatorre señaló como virus comunista a los libros de texto gratuito).

Pero el colmo del conservadurismo y el miedo a que México siga sin querer más PAN, saqueo y circo prianista, es el llamado del panismo nacional a la quema de los libros de texto gratuito, solicitando a los padres de familia que los destruyan, como si estuviéramos en la época de la santa inquisición donde la iglesia católica en los siglos XV y XVI hizo una lista con los libros prohibidos (según ellos por incitar al libertinaje y a las buenas costumbres, pero que en realidad eran libros de conocimiento y clásicos literarios, incluyendo al Quijote de Miguel de Cervantes), y llegaba a haber castigos para quienes eran hallados en posesión de los mismos, que en algunos casos llegó hasta la muerte.

Hipocresía y politiquería pura, pues por sexenios se han ido modificando los textos y nunca se cuestionó el contenido ni los cambios, mucho menos los errores que contenían, y ahora según ellos están preocupados por la educación de la niñez mientras han permitido la explotación infantil, la explotación laboral de los padres (oponiéndose a la reducción de las jornadas laborales y de días de descanso y vacaciones), mientras satanizan a niñas que no quieren ser madres pues están en contra del aborto, y un largo etcétera.

Por eso dicho llamado a quemar y destruir los libros sólo ha encontrado eco en el prianismo y sus aliados, así como en los Gobiernos panistas.