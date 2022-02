La puerta giratoria

Uno de los sentimientos más arraigados en nuestra sociedad (especialmente en las épocas de las redes sociales) es la sed de venganza colectiva. Cuando la comisión de un delito trasciende a la esfera pública o mediática, la población se erige en el gran inquisidor, para posteriormente juzgar, sentenciar y condenar a un acusado, simplemente a partir de la información que ve en los medios de comunicación.

Por más que la sentencia sea pública en algún asunto que haya adquirido relevancia mediática, nunca será suficiente para calmar el ánimo social, aún y cuando ésta sea condenatoria. “No más le dieron veinte años”, “Los de Derechos Humanos no más defienden delincuentes” o “Deberían de castrarlos”, son frases muy recurrentes cuando una investigación penal se torna mediática. Es decir, la masa demanda del Estado la imposición de penas superiores incluso a las que marcan las propias leyes.

Este sentimiento, público y general (aunque no por ello deje de ser primitivo) es a su vez azuzado por los gobiernos que les interesa hacer política a partir de tocar las fibras sensibles de la mayoría de la población, con el afán de obtener réditos políticos.

Aprovechando este sentimiento colectivo, y con el supuesto propósito de combatir el crimen, los gobiernos han ido impulsando la integración de ciertas conductas típicas y antijurídicas (como dicen los abogados) en delitos que requieren la imposición de la prisión preventiva oficiosa.

La prisión preventiva (sea ésta oficiosa o justificada) es una especie de castigo sin sentencia, pues el acusado enfrentará a la justicia privado de su libertad, con las desventajas que esto conlleva para el imputado (acceso limitado a la información y recursos que puedan servirle para defenderse). A la masa, lejos de interesarle el esclarecimiento de los hechos que pudieran ser constitutivos de delitos, les interesa que alguien termine encerrado, y si se puede para siempre, mejor aún.

En países en vías de desarrollo (eufemismo utilizado por varios organismos para evitar la palabra “subdesarrollado”) para el Ministerio Público es muy cómodo solicitar que un acusado enfrente su juicio privado de la libertad, pues así los liberan de la responsabilidad de acreditar más allá de cualquier duda razonable, la responsabilidad penal de un acusado. Así, si al final no logra hacerlo, siempre podrá culpar al juez de la libertad del referido imputado.

Una herramienta que ha servido para llevar a cabo esta clase de acciones es la “prisión preventiva oficiosa”. Es decir, bastará con que una persona sea vinculada a proceso por un delito que amerita prisión preventiva oficiosa, para que pase detenido todo el tiempo que dura el juicio (con los límites temporales que la Constitución establece, mismos que se interrumpen por la interposición de medios de defensa por parte del acusado).

A la posibilidad de que una persona enfrente su juicio en libertad (como ocurre en las democracias) se le ha llamado por los medios de comunicación “puerta giratoria”. Considero que debemos desarraigar esos conceptos que lo único que hacen es desinformar. Cuando algún gobierno habla de “cerrar la puerta giratoria”, en realidad habla de limitar libertades y garantías de personas que aún no han sido juzgadas.

En este sentido, no estoy diciendo que debamos eliminar por completo la prisión preventiva. La prisión preventiva debería ser siempre justificada, y en casos en que no se pueda garantizar la asistencia de una parte a un juicio. Es decir, la prisión preventiva deberá ser impuesta a los acusados conforme a los riesgos de fuga que represente un acusado, no conforme al delito del que se le acusa.