La protección de la salud (II)

El argumento presidencial hoy, en materia de ese anhelo de universalizar sistemas de salud, nos indica que en la descentralización, dada en períodos anteriores en las Entidades Federativas, solo las convirtieron en entes normativos y el recurso de la federación solo se repartía en unos cuantos hospitales en todo el país, algunos Institutos Nacionales, y en jugosos contratos farmacéuticos de aproximadamente 10 compañías.

Algunos dicen que no le permitió a las administraciones públicas estatales y Sistemas Estatales de Salud configurarse eficazmente, aunque fueran modelos de más de 40 años establecidos y con muchos ejemplos de franca corrupción.

Este órgano, público descentralizado (OPD) IMSS Bienestar, que parte de la firma adhesión mediante convenios de Coordinación de los Estados de la República mexicana, 23 de las 32 entidades a la fecha , viene a garantizar que toda persona sin afiliación a instituciones de seguridad social reciba una atención médica integral incluso hospitalaria, con medicamentos e insumos, bajo premisas de ser sin costo al usuario, con universalidad , de este modo se pretende acceder con calidad, progresivamente, a opciones de salud efectivas y oportunas.

Existe una meta a cubrir el 80 por ciento de población no afiliada, 52 de 64 millones de mexicanos en total, con una inversión pública inicial sin precedente de casi 19 mil millones de pesos, tan solo 10 mil millones van a equipamiento. Y además basificar a 43 mil 868 trabajadores de la salud, un tema sumamente álgido, con el recuerdo de haber sido llamado “Héroe sin capa” cuando exponían sus vidas y ahora transitar en la informalidad e incertidumbre laboral y de Seguridad Social.

En diciembre del 2023, se firma un Decreto de la formación de una Comisión Presidencial que dé cumplimiento al Acuerdo Nacional para la federalización del Sistema de salud para el Bienestar, que plantea el control de recursos, presupuestos y operación del sistema de salud. Coordina acciones en los tres órdenes de gobierno y emite criterios operativos. Debe institucionalizar, y corregir para garantizar el funcionamiento, en esta transición. En ella están: Titular de la Secretaria de Salud, Titular del IMSS, gobernadores de Estados adheridos otros no contemplados, siempre que lo vote la Comisión, con voz, pero sin voto, como lo Organismos descentralizados autónomos, sindicatos, Órganos colegiados.

En la operatividad existen rezagos aún, de ellos los más urgentes, el desabasto. Habrá que esperar un primer informe de la estrategia de la Mega farmacia, encaminada a fortalecer los almacenes delegacionales, del sistema nacional de Salud y posteriormente de lleno, al OPD IMSS Bienestar.

Chihuahua no se ha adherido al OPD IMSS Bienestar, esperando que el no hacerlo sea porque su viabilidad financiera e institucional sea muy suficiente y no por un tema de discrepancia, como lo existió en su momento con la Nueva Escuela Mexicana y la distribución de los libros de texto gratuito.

Funcionalmente integrar sistemas de salud, es complejo, más en una transición presidencial. En cada estado que aceptó este modelo existirá un Representante para la federalización del sistema de salud bienestar. Lo cual pudiera parecer que habrá dos Secretarios de Salud por estado, como lo sucedido con los llamados “Super Delegados” del Bienestar. ¿Qué harán estos representantes en la federalización de salud? Deben actuar con trasparencia, eficiencia, eficacia, objetividad y acceso a la información pública, contribuyendo a la rendición de cuentas. O sea que no se hablará en lo oscurito acerca del tema. Hasta el 30 de septiembre de 2024, esta estructura irá instalando el OPD Sistema De Salud IMSS-Bienestar.

Los Estados que firmaron este modelo, ceden sus institutos, 13,966 centros de salud y 707 hospitales para el OPD IMSS-Bienestar y han activado más de 30 hospitales que se encontraban inactivos, otros más se construirán, una regularización mediante la promesa de basificar profesionales de la salud, ampliar las plantillas y mejorar condiciones laborales, con un solo sistema de administración de insumos.

Este Acuerdo firmado en 23 Estados, entre ellos, Baja California, Chiapas, Colima, Ciudad de México, Hidalgo, Estado de México, Sinaloa, Sonora, Tabasco y en miras del Mtro. Zoe Robledo, Director Gral. del IMSS, será uno de los sistemas de atención médica pública más grandes del mundo.

¿Chihuahua? Al momento, fuera de esa visión. Ante el anuncio del futuro modelo de salud MediChihuahua para este año , hecho el día 3 de febrero, en su Segundo Informe de Gobierno, por la gobernadora Mtra. María Eugenia Campos Galván, es esperado que surjan interrogantes como ¿de dónde se financiarán estos servicios universales de salud? Si será del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, por sus siglas (FASSA) una partida federal del Ramo 33. El propio Secretario General de Gobierno, Santiago Peña declaró que desconoce el monto para esta estrategia.

¿Qué lo hace diferente de lo que actualmente se hace en esos 234 centros de salud y 23 hospitales a cargo del estado? ¿O acaso no lo hacen con calidad el día de hoy? ¿Cambian los requisitos de lo que actualmente se solicita a quien no tiene derechohabiencia? Si promete que no se cobrará ningún servicio, ¿de cuánto sería el ahorro al “gasto de bolsillo” de lo que actualmente gastan los chihuahuenses sin derechohabiencia al atenderse en el Sistema Estatal de Salud? De requerir servicios que no tenga el Gobierno del Estado, ¿cuánto se proyectó para esta proveeduría ya que no hay un monto específico en el presupuesto 2024 para MediChihuahua?, según lo referido por la bancada morenista.

Hay que ver más allá de una credencialización de lo ya existente, fortalecer la base de la prevención, los primeros niveles de atención, la salud comunitaria y dejar atrás este Sistema fragmentado que atiende a los más necesitados: federación, estado y municipios trabajando desarticulados. Por los trabajadores sanitarios, vigilar su integración a una Seguridad social eficaz y ampliar la plantilla laboral que hoy reconocemos insuficiente, desde los cupos para los espacios de formación.

¡Mucho por hacer! Y no olvidar que la protección a la salud es un derecho.