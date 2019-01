La posición de México

La violación de derechos humanos en Venezuela, ha sido una referencia constante en los medios de comunicación del mundo. Desde que el chavismo se fue consolidando como fuerza política en Venezuela al mismo tiempo, iba derribando todos aquellos obstáculos que se interpusieran en aquella titánica labor. Debemos decir que el ascenso de Chávez al poder se debió en gran medida a un entorno donde había una clase alta que se sentía más identificada con lo que pasaba en Miami que con lo que sucedía en Caracas, y una clase baja que apenas tenía lo indispensable. La historia nos ha demostrado que las brechas sociales tan grandes crean un caldo de cultivo para gérmenes revolucionarios. La ciudadanía molesta votó visceralmente por una opción que parecía romper con lo tradicional. “Peor no podemos estar”, dirían algunos.

Chávez y Maduro consolidaron su poder culpando a enemigos –la mayoría imaginarios– mientras un sector iba creyendo ese cuento. Con tal de poder combatir estos demonios –junto con una profunda indolencia por parte de un sector de la población– poco a poco le fueron arrebatando el poder al Legislativo y al Judicial, a los órganos autónomos, a los medios de comunicación, y en general, fueron minando la fortaleza de todos los poderes fácticos, que para bien y para mal, existen en toda democracia. Cuando los venezolanos se dieron cuenta de ello, ya era demasiado tarde.

Este es un ejemplo de porqué la ciudadanía debe ser participativa, y no tragarse cuentos de buenos y malos, honestos y rateros, ángeles y demonios, que todos los días vemos. El mexicano promedio le gusta ser subsidiado mentalmente (como dirían en un podcast de la localidad) y por ello espera ver el posicionamiento de sus ídolos políticos antes de generar un criterio propio. Las consecuencias son siempre visibles.

La noticia de la semana pasada fue el reconocimiento que diversos países hicieron de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Por un lado, Estados Unidos y Reino Unido (como dirían los conocedores del entorno geopolítico, la “special relationship”) junto con Canadá, Brasil, y un enorme número de países, se pronunciaron por reconocer como presidente al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, que por un tema de interpretación constitucional, se estima es el jefe de Estado.

México asumió una postura en la cual, basándose en la Doctrina Estrada, se abstiene de intervenir en asuntos internos de otro país. En su caso, México y Uruguay, asumieron una posición similar a la de la ONU, es decir, promover el diálogo. Hay quienes dicen que el diálogo que se promueve está agotado, y lo más seguro es que sí.

Estimo que el Gobierno de México, mismo que ha incurrido en constantes yerros desde el 1 de diciembre, asume una posición válida y razonable en este conflicto. Por disposición constitucional, la política exterior de México debe ceñirse al principio de autodeterminación de los pueblos. Muchos dirán que también se dispone que se deben promover los derechos humanos, y es cierto. Venezuela ha sido vergonzoso ejemplo de violación a los mismos.

Sin embargo, desde una óptica política, ¿qué calidad moral tendría el pronunciamiento de México en ese sentido, cuando en nuestro país se violan derechos humanos de manera sistemática? Sin irnos lejos el vergonzoso asunto del campo algodonero en nuestra ciudad da testimonio de ello. Si el Gobierno federal no puede evitar que un gobernador como Corral siga violando de manera sistemática derechos humanos de detenidos e imputados, ¿cómo podría pronunciarse sobre lo que pasa allende nuestras fronteras?

Igualmente, ¿qué legitimidad tiene Estados Unidos para pronunciarse en ese sentido, cuando precisamente aquí en nuestra frontera, se violan derechos humanos de adultos y de niños, mismos que son encerrados en jaulas para perros? ¿Tiene acaso Bolsonaro voz para señalar esos atropellos, cuando ha emprendido una embestida en contra de las minorías (homosexuales, indígenas, etc.)? ¿Puede hacerlo Iván Duque con la situación que se vive en Colombia? Aquí lo complicado es saber quién cierra la puerta y quién puede lanzar la primera piedra.

Estimo que en esta disyuntiva debemos reflexionar y concluir que no hay “lados equivocados” de la historia. Hay bandos, unos ganan, otros pierden. Los que ganan escriben la historia, pero ambos tienen intereses. No se confunda, estimado lector. Deseo sinceramente que el régimen de Maduro caiga pronto. La decisión del Gobierno de la República puede no ser popular, mas es acertada en términos de respeto al orden constitucional.